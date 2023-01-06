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Большинство российских военных вздохнули с облегчением, когда Украина отказалась прекращать огонь на Рождество, - Медведев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медведев,медведєв

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев взорвался оскорблениями в адрес украинцев и европейцев из-за скептического отношения к предложению российского диктатора Путина о прекращении огня на Рождество.

Обиды и возмущение Медведев выразил в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что украинцам "была протянута рука христианского милосердия". Но когда они отказались, "большинство наших военнослужащих, участвующих в СВО, спокойно выдохнули", - пишет он.

По словам Медведева, ему жаль тех людей, которые якобы не смогут сходить в церковь из-за отказа Украины.

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За отказ Медведев обозвал украинцев "свиньями", "не имеющими никакой веры и врожденного чувства благодарности". Не сдерживая себя, замглавы Совбеза РФ заявил, что украинцы "понимают только грубую силу".

Также Медведев начал оскорблять европейских политиков, не оценивших предложение Путина. В частности, реагируя на слова главы МИД Германии Анналены Бербок, что если бы Путин стремился к миру, он бы вернул солдат домой, Медведев заявил, что "наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин объявлением рождественского перемирия хочет перехватить инициативу на поле боя, - ISW

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский считает, что провозглашением "перемирия" Путин пытается остановить продвижение украинских войск на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез. Секретарь СНБО Алексей Данилов называет слова Путина о перемирии ложью и лицемерием.

Также скептицизм по поводу перемирия выразили ряд мировых политиков - в частности, президент США Джо Байден, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок президент Европейского Совета Шарль Мишель и министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
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Топ комментарии
+40
Шо, не пройшло?
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06.01.2023 11:59
+29
Він не Дмитро - він Дмітрій. Ну скільки бляха можна?
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06.01.2023 12:00
+27
По виду цей медвєдєв - то хронічний алкоголік з вираженими ознаками деградації особистості.
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06.01.2023 12:02
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Бросай ружье, да всплывай поскорей!
Димон, недельный запой в твоем возрасте может плохо кончиться. А кто нас будет еще так смешно веселить? Береги себя.
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06.01.2023 12:27 Ответить
мідвєдєв, іді к йбєнєй матєрі.
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06.01.2023 12:29 Ответить
a ***** govoril - kto kak obzivaetsja,tot tak i nazivaetsja. afonja nedimon svinja. Nu, blin, i klikuhi.
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06.01.2023 12:30 Ответить
Вашингтонский Обком



Почему Путин предлагает перемирие Украине, если он воюет с НАТО?
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06.01.2023 12:33 Ответить
Ця "обана опущена свиня про щось ще патякає?Падло на гілякі будеш висіти гнида
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06.01.2023 12:34 Ответить
Очередной приступ белой горячки.
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06.01.2023 12:35 Ответить




Коля Остенбакен (кремлёвский темник)



Интересно, а кому-нибудь из нацистов во время 2МВ приходило в голову отправить Рузвельту осколок из собственной жопы, чтобы тому стало стыдно за Ленд-лиз, котрый мешает Рейху "освобождать" СССР ?
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06.01.2023 12:35 Ответить
Ага - вдихнули ротом а видихнули сракою...
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06.01.2023 12:36 Ответить
Ну да таки оркам новый год понравился и Хаймарсы будут опять колядовать.
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06.01.2023 12:36 Ответить
І багато видихнуть в останній раз.
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06.01.2023 12:38 Ответить
Ні як мітька з штопору не вийде.
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06.01.2023 12:44 Ответить
Улыбнуло как забористо трындит коммуно-фашистский выкидыш на немцев... ЗЫ... а шо это димон хапнул, шо у него вокруг моргал - ну и впрямь, кольца Сатурна...
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06.01.2023 12:45 Ответить
Вчера Арестович норм ответил им у Фейгина..." я как советник ОП вам говорю Идите нах,й"(с)
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06.01.2023 13:00 Ответить
Надо будет в качестве условия принятия капитуляции Роиси указать...... чтобы документы о капитуляции подавал на подпись Пуйлу именно Медведев.
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06.01.2023 13:02 Ответить
Шо, опять? Опять Димон литруху залил за воротник? Хоть бы огруцом закусил. Петушара галимая)
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06.01.2023 13:09 Ответить
яб сумлінно хочай без особливого задоволення переглянув репортаж про як його підвісять на шибеницю по рішенню гаагського суду
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06.01.2023 13:14 Ответить
Гамнистий недоросток
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06.01.2023 13:18 Ответить
А що ж з наказом по всіх фронтах?
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06.01.2023 13:20 Ответить
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06.01.2023 13:38 Ответить
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06.01.2023 13:39 Ответить
женка димона ушла к молодому
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06.01.2023 14:20 Ответить
К валасатому хачеку !!!
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06.01.2023 14:53 Ответить
Особливо ті, що з Самари.
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06.01.2023 15:00 Ответить
«більшість наших військовослужбовців, які беруть участь у СВО, спокійно видихнула »,- це був останній видих.
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06.01.2023 15:38 Ответить
Явна помилка перекладу.
В орігіналі: "Більшість орків ZZдохне в Україні, щоб весь світ здихнув з полегшенням".
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06.01.2023 16:01 Ответить
ага особенно самарские военные которые уцелели в макеевке
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06.01.2023 17:39 Ответить
Перемир*я може бить лише між українцями які хочуть святкувати і українцями які хочуть вбивати русню. А вбивати русню, це тепер і хобі і покликання. На такі справи перерву не роблять!
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06.01.2023 18:56 Ответить
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