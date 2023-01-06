В Киев идет существенное похолодание. Все службы работают в усиленном режиме, - Кличко

В Киеве сегодня похолодает. По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха опустится до 11 градусов ниже нуля.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все столичные службы готовы к понижению температуры и работают в усиленном режиме, чтобы киевляне бесперебойно получали все необходимые услуги.

"В настоящее время дома киевлян обеспечены тепло- и водоснабжением. Отключение света происходит в соответствии со стабилизационными графиками ДТЭК. Энергетики отмечают, что в условиях снижения температуры нагрузки на электросети будет расти. Так что потреблять электроэнергию необходимо сознательно. В частности, во избежание аварийных отключений", - говорится в сообщении.

Аварийные службы дежурят круглосуточно и готовы оперативно устранять проблемы на городских сетях. В частности, готовясь к отопительному сезону, город увеличил состав аварийной службы "Киевтеплоэнерго". Управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд, также приобрели дополнительные аварийно-ремонтные автомобили для работы зимой.

В случае чрезвычайной ситуации и длительного отсутствия электричества и отопления в столице работают 530 пунктов обогрева. Которые оснащены генераторами и другим необходимым оборудованием, чтобы люди могли согреться, подзарядить гаджеты, выпить чаю. Дополнительно работает еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.

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