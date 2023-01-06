Янушевич о последствиях обстрела пожарного подразделения в Херсоне: Один спасатель погиб, четверо ранены
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты второй день атакуют спасателей в Херсоне. Сегодня российские военные отняли жизнь Героя, спасавшего жизнь других. Из артиллерии подлые враги ударили по пожарной части.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, один спасатель погиб, еще четверо получили ранения. Один пожарный - в тяжелом состоянии, трое - среднем. Их госпитализировали в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.
"Также россияне атаковали и жилой дом рядом с пожарной частью. Не смотря на то, что спасатели сами попали под обстрел, они сразу отправились ликвидировать пожар. Так называемое российское "рождественское перемирие" - это бабушка, которая накануне Рождества попала под обстрел в собственном доме, это семья спасателя, которая не дождется возвращения своего Героя, это четверо спасателей, которые встретят Рождество в больнице", - отмечает Янушевич.
"россияне - проклятые и жалкие террористы, прикрываясь верой, убивают и калечат наших людей. Не забудем! Международный трибунал и кара Божья ждут этих нелюдей!", - добавляет он.
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