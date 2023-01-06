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Янушевич о последствиях обстрела пожарного подразделения в Херсоне: Один спасатель погиб, четверо ранены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Рашисты второй день атакуют спасателей в Херсоне. Сегодня российские военные отняли жизнь Героя, спасавшего жизнь других. Из артиллерии подлые враги ударили по пожарной части.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, один спасатель погиб, еще четверо получили ранения. Один пожарный - в тяжелом состоянии, трое - среднем. Их госпитализировали в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.

"Также россияне атаковали и жилой дом рядом с пожарной частью. Не смотря на то, что спасатели сами попали под обстрел, они сразу отправились ликвидировать пожар. Так называемое российское "рождественское перемирие" - это бабушка, которая накануне Рождества попала под обстрел в собственном доме, это семья спасателя, которая не дождется возвращения своего Героя, это четверо спасателей, которые встретят Рождество в больнице", - отмечает Янушевич.

"россияне - проклятые и жалкие террористы, прикрываясь верой, убивают и калечат наших людей. Не забудем! Международный трибунал и кара Божья ждут этих нелюдей!", - добавляет он.

Смотрите: Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Путін-х-йло!
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06.01.2023 13:14 Ответить
Янушевич, **** рашистська. Навіщо усі машини сконцентрували в одному місці? Це спеціально зробили, щоб московитам зручно було їх знищувати?
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06.01.2023 19:16 Ответить
Ми за ціною не постоїмо!

В Одесі зараз дзвонять дзвони рпц мп запрошуючи на молитву ортодоксів і водночас виють сирени, запрошуючи одеситів до бомбосховищ. Це називається «перемир'я» по путіну.

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Виступаючи в Мінську, Володимир Люциферович заявив, що готовий покласти в Україні на вівтар сатани ще 300 000 людських життів свого електорату.



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06.01.2023 19:35 Ответить
 
 