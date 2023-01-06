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Германия (6005) помощь (6120) БМП (206)

БМП Marder от Германии поступят в Украину в первом квартале года, - депутат Бундестага Шмид

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

marder

После обещания Германии поставить Украине БМП Marder для противостояния российскому вторжению депутат правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Нильс Шмид назвал конкретные цифры и сроки.

Об этом он сказал в эфире rbb24 Inforadio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы предполагаем, что бундесвер сможет обойтись примерно без 40 таких машин или что он сможет использовать промышленные запасы. Украинцам потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с ними, но мы сможем поставить это оружие в первом квартале этого года", - сказал Шмид, который является представителем парламентской фракции СДПГ по внешней политике.

Шмид также отверг упреки, что решение было принято только сейчас. По его словам, Германия проводила тесную координацию с партнерами по Альянсу.

Также читайте: Германия предоставит Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Белый дом

"Мы еще далеко не устали поддерживать Украину", - сказал Шмид, уточнив, что на поставки оружия нет табу, но они должны быть ответом на обострение войны и НАТО нельзя втягивать в войну.
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Топ комментарии
+9
бывает 95 квартал, а бывает первый...
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06.01.2023 13:21
+5
Квартал понятие растяжимое.
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06.01.2023 13:17
+5
А без 400 таких машин бундесвер не може обіитись .
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06.01.2023 13:21
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Квартал понятие растяжимое.
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06.01.2023 13:17 Ответить
бывает 95 квартал, а бывает первый...
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06.01.2023 13:21 Ответить
Квартал це три місяці і нічого тут "ростяжимого" немає.
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06.01.2023 13:26 Ответить
У нас вже 44-й місяць "квартал", якщо ви не помітили.
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06.01.2023 13:31 Ответить
Я не знаю що там у вас, в Франції. А про те що у НАС, я сам вирішуватиму, без вас.
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06.01.2023 13:54 Ответить
Кізяки куриш?
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07.01.2023 10:55 Ответить
А без 400 таких машин бундесвер не може обіитись .
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06.01.2023 13:21 Ответить
Они стоят на заводском складе и уже давно
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06.01.2023 20:14 Ответить
Квартал - це по 31 березня. Будь-якого дня ...
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06.01.2023 13:25 Ответить
Це щоб московітам краще спалося.
"Рученьки, ніженьки - в різнії боки ..."
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06.01.2023 13:31 Ответить
На Соледар на уже потрібно, бо там рашисти взяли це важливе місто в напівоточення, цікаво чи буде на той напрямок підкріплення, бо ситуація там критична🤬
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06.01.2023 13:48 Ответить
Радує що німці пунктуальні, а до кінця кварталу лишилось всьго 70 днів
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06.01.2023 13:57 Ответить
Радує німецька пунктуальність
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06.01.2023 13:58 Ответить
Давно вже нема ні тих німців, ні тієї пунктуальності.
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06.01.2023 14:24 Ответить
Це означає, що вони вже тут.
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06.01.2023 15:20 Ответить
Долго что-ль мв,н/о,ком бмп-1(2) с "Мардером"ознакомиться?При дефиците танков ,они очень и очень нужны ВСУ..
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06.01.2023 16:39 Ответить
Дякуємо!
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06.01.2023 17:59 Ответить
 
 