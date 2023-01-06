Бывшего правоохранителя из Волчанска, который передавал оккупантам информацию об украинских патриотах, будут судить по госизмене
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время оккупации Волчанска бывший полицейский офицер громады сектора по взаимодействию с громадами отдела превенции Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области перешел на сторону врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.
"Хорошо зная местное население, он предоставлял оккупантам информацию о местах проживания участников АТО, проукраинских местных жителей, а также сотрудников полиции, у которых осталось табельное огнестрельное оружие.
Чтобы поддержать боеспособность российских захватчиков, экс-правоохранитель снабжал их горюче-смазочными материалами и запчастями к автомобилям", - говорится в сообщении.
Обвиняемый объявлен в розыск.
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Многих засудили за майдан, луганск, донецк, крым?
То то же...
В який момент він став "колишнім правоохоронцем"?
Яким числом зареєстровано наказ про його звільнення з МВС?
23 лютого?
Чи багато ще таких "колишніх правоохоронців", зокрема, у тих обласних центрах, куди кацапи не дійшли?
Запоріжжя, Миколаїв, Харків, Дніпро, Одеса?
Багато гівна ще вичищати...
вбити на очах цілої громади й кинути трупа воронам