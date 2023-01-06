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Бывшего правоохранителя из Волчанска, который передавал оккупантам информацию об украинских патриотах, будут судить по госизмене

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрадник

Во время оккупации Волчанска бывший полицейский офицер громады сектора по взаимодействию с громадами отдела превенции Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области перешел на сторону врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

"Хорошо зная местное население, он предоставлял оккупантам информацию о местах проживания участников АТО, проукраинских местных жителей, а также сотрудников полиции, у которых осталось табельное огнестрельное оружие.

Чтобы поддержать боеспособность российских захватчиков, экс-правоохранитель снабжал их горюче-смазочными материалами и запчастями к автомобилям", - говорится в сообщении.

Обвиняемый объявлен в розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам строить блокпосты на оккупированной части Харьковщины. ФОТО
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Топ комментарии
+10
Дуже зручно писати - "колишній".
В який момент він став "колишнім правоохоронцем"?
Яким числом зареєстровано наказ про його звільнення з МВС?
23 лютого?
Чи багато ще таких "колишніх правоохоронців", зокрема, у тих обласних центрах, куди кацапи не дійшли?
Запоріжжя, Миколаїв, Харків, Дніпро, Одеса?
Багато гівна ще вичищати...
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06.01.2023 13:23
+7
не на часи, - можно выйти на величайшего...
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06.01.2023 13:30
+6
А не слишком ли много мусоров стали предателями? Может пора ублюдка авакова взять за яйца?
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06.01.2023 13:19
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А не слишком ли много мусоров стали предателями? Может пора ублюдка авакова взять за яйца?
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06.01.2023 13:19 Ответить
це така порода мєнтовська...
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06.01.2023 13:24 Ответить
не на часи, - можно выйти на величайшего...
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06.01.2023 13:30 Ответить
По стенке размазать или повесить , оно хуже открытых врагов - рашистов -террористов - нацистов !
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06.01.2023 13:35 Ответить
Корректировщицу огня по Киеву отпустили позавчера просто под ЗАЛОГ Д'ерьмак своих не сдает
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06.01.2023 13:37 Ответить
Знову взяли під варту сьогодні.
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06.01.2023 18:13 Ответить
псы = сбу + мусора + судьи + прокурвы нужны любой власти

Многих засудили за майдан, луганск, донецк, крым?

То то же...
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06.01.2023 14:59 Ответить
судитимуть? дарма...краще при спробі втечі....
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06.01.2023 13:19 Ответить
Осьо бачте: в усіх запроданців пики обкидає кавадратіками!
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06.01.2023 13:20 Ответить
Ага, в розшук подали. Я ще жодного разу не зустрічав людину з обличчям з майнкрафту.
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06.01.2023 14:30 Ответить
Дуже зручно писати - "колишній".
В який момент він став "колишнім правоохоронцем"?
Яким числом зареєстровано наказ про його звільнення з МВС?
23 лютого?
Чи багато ще таких "колишніх правоохоронців", зокрема, у тих обласних центрах, куди кацапи не дійшли?
Запоріжжя, Миколаїв, Харків, Дніпро, Одеса?
Багато гівна ще вичищати...
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06.01.2023 13:23 Ответить
Каждый третий предатель мент,есть над чем задуматься.
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06.01.2023 13:26 Ответить
Та іх якось набрали скопом -- під нову форму .
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06.01.2023 13:26 Ответить
а навіщо його, вишкребка, взагалі судити?

вбити на очах цілої громади й кинути трупа воронам
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06.01.2023 13:26 Ответить
здаэться в Харкові на днях одну зрадницю вже засудили .. майже довічно.
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06.01.2023 13:33 Ответить
Таких*правоохоронців* з поліції та СБУ на Донбасі у 2014 р було 90%,. завдяки їхньої зради почалася окупація та війна на Донбасі.
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06.01.2023 14:53 Ответить
На кол.
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06.01.2023 15:25 Ответить
 
 