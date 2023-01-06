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Рашисты ударили ракетами по Краматорску, попадание в частный жилой дом, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты ударили ракетами по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Краматорск. Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом. Предварительно пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
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