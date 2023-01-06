Рашисты ударили ракетами по Краматорску, попадание в частный жилой дом, - ОП

Рашисты ударили ракетами по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Краматорск. Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом. Предварительно пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреливают Краматорск, - мэр Гончаренко