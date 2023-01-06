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Рашисты ударили ракетами по Краматорску, попадание в частный жилой дом, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

краматорськ

Рашисты ударили ракетами по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Краматорск. Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом. Предварительно пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреливают Краматорск, - мэр Гончаренко
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Кто то сомневался , что перемирие от плешивого выродка выглядит именно так?
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06.01.2023 13:21 Ответить
Як би в Краматорську та на всьому Бамбасі не заважали колонам ЗСУ знищити заколотників, то кацапи і не прийшли б на Бамбас.
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06.01.2023 13:25 Ответить
Интересная версия. Только вот Краматорск находится на расстоянии 120 километров от границы с россией. Так может гиркин с шайкой в принципе не должны были бы перейти границу? Но перешли, да еще и с оружием. А еще в Краматорске в 2000-х была приличная воинская часть, военный аэродром, и части ПВО. А в 2014 году этого всего уже не было. В этом точно виноваты жители Донбасса?
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06.01.2023 14:15 Ответить
А хто це зупиняє колони ЗСУ? Гіркін, чи жітєлі Бамбаса? Краматорськ, 16.04.2014.
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06.01.2023 14:40 Ответить
А колоны ВСУ для ликвидации кого отправлены, гиркина или жителей Донбасса? Наведите порядок в хронологии, и желательно в своей голове, а то в ней такой же бардак, как и у той кучки упоротых, что присутствуют в видео.
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06.01.2023 17:54 Ответить
Я іже писав вище що ВСУ відправлені щоб знищити заколотників які захопили будівлю адміністрації. Потрібно прочитати мій перший пост і тоді буде порядок у вашій голові.
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06.01.2023 19:27 Ответить
Все дело в том, что в вашем посте неверная последовательность событий. Хоть раз его прочитай, хоть десять раз, от этого ничего не поменяется. россия десятилетия открыто перевооружала армию, и готовилась к войне. Украина совершенно не беспокоилась о собственной безопасности. Министр обороны Украины в 2013 году говорил в интервью, что армию надо сокращать, потому что за западе у нас друзья, а на востоке - братья. Вот в этом причина сегодняшней войны. А кроме этого есть и информационная безопасность. И это тоже у нас никого не интересовало до 2014 года. Результат - дурики, кидающиеся на ВСУ. Виноваты ли они? Конечно, но причина не в них, а в том что описано выше. Можете сколько угодно рассказывать про"Бамбас", но пока не будет устранена причина, не только он, но и Львов будет под угрозой. И мало победить в войне, потом надо еще не забыть, почему она стала возможной.
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06.01.2023 20:20 Ответить
..а Вы чему удвляетесь террорист и шайка...
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06.01.2023 13:38 Ответить
Я так розумію, що цей удар та повітряна тривога, яка зараз триває по всій Україні, то підготовка рашистів до тимчасового "перемир'я"?! І що окрім відповідей на це навіть у святкові дні кремляді очікують?! Хрін їм на усю мордяку а не поступки, бити їх поки не здохнуть усі руССко-нацистські тварюки!!!
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06.01.2023 13:51 Ответить
різдвяне перемир'я від рашистської *********
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06.01.2023 14:12 Ответить
 
 