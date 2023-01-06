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война (46615) помилование (214) заключенные (466) ЧВК Вагнера (1280)

Среди заключенных-"вагнеровцев", отпущенных на свободу за то, что они воевали в Украине - убийцы, наркоторговцы и рецидивисты, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вагнер,пвк,помилувані

Журналисты узнали среди заключенных, которые вступили в частную военную компанию "Вагнер", а затем были отпущены на свободу за убийства украинцев, воров-рецидивистов, наркоторговцев и убийц.

Личности заключенных устанавливали журналисты издания "Агентство" и Российской службы ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

Все, кого удалось узнать – жители Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

На фото владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина с помилованными заключенными находится ветеринар Дмитрий Каравайчик. В июле 2019 года он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима "за создание преступной группировки по производству и сбыту амфетамина". По данным суда, Каравайчик занимался производством наркотика, а поиском покупателей занималась его жена – Диана Грибовская (приговорена к 16 годам колонии).

Читайте на "Цензор.НЕТ": После участия в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер" на свободу вышел рецидивист-убийца Сальмин

Еще один заключенный, опознанный журналистами издания, Александр Суетов, получивший в 2020 году 10 лет колонии строгого режима как организатор преступной группировки, совершавшей налеты на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге.

Также журналисты "Агентства" узнали еще двух завербованных ЧВК "Вагнера" заключенных - предположительно Дениса Кинева и Станислава Усачева. Киневу, по данным издания, еще в 2011 году дали пять лет колонии за разбой, а Усачева в 2016 году осудили на год и один месяц колонии за угон автомобиля.

Также читайте: Заявлениями о помиловании заключенных Пригожин хочет увеличить вербовку и свое влияние, - ISW

Журналисты Российской службы ВВС узнали в одном из помилованных заключенных неоднократно осужденного, в том числе за убийство, Анатолия Сальмина.

Ранее агентство СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что Евгений Пригожин может быть заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в Донецкой области.
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Топ комментарии
+16
Борис Абрамыч



Е. Пригожин обратился с просьбой ( пока без кувалды ) к руководству МГУ и МГИМО принять без вступительных экзаменов бывших заключённых, которые отличились в СВО.

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06.01.2023 13:30
+11
ДМБ-2023:
"бабы это хорошо" - кремль повар

встречай рассеюшка насильников! 😂
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06.01.2023 13:33
+11
Теперь они знают что могут совершать преступления и потом безнаказанно обратно идти в чвк
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06.01.2023 13:35
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Пусть Рождество встретят среди ухоженых Кремлевских сучек.
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06.01.2023 13:30 Ответить
ДМБ-2023:
"бабы это хорошо" - кремль повар

встречай рассеюшка насильников! 😂
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06.01.2023 13:33 Ответить
Тепер ці персони можуть ОМОНу по зубам давати,
і нічого їм не буде, вони ж герої
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06.01.2023 13:45 Ответить
Борис Абрамыч



Е. Пригожин обратился с просьбой ( пока без кувалды ) к руководству МГУ и МГИМО принять без вступительных экзаменов бывших заключённых, которые отличились в СВО.

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06.01.2023 13:30 Ответить
Это ж замечательно! Просто великолепно! Страна АУЕ, криминальных идиотов, вырождение и деградация, банды полоумных малолеток с калашами и жаренная собачатина под разрушенными мостами! " Безумный Макс" в реальности! Только ЯО нужно вовремя у идиотов отобрать! Ну и отгородиться от всего этого безумия, крепко и основательно отгородиться!
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06.01.2023 14:43 Ответить
Раша- СТРАНА ЛЮДОЕДОВ АНДРОФАГОВ
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06.01.2023 15:51 Ответить
То мабуть пригожин в центрі: дуже схожий на поворозника.
Таке саме тупе бидло.
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06.01.2023 13:34 Ответить
Встречай страна кацапія і не абіжайся. Сцкко які ви виродки. )
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06.01.2023 13:35 Ответить
Теперь они знают что могут совершать преступления и потом безнаказанно обратно идти в чвк
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06.01.2023 13:35 Ответить
элита рузкого общества...
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06.01.2023 13:36 Ответить
А самок пригожин не бере? Ех, доведеться Каравайчику самотужки відновлювати бізнес по виробництву та збуту амфетамінів
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06.01.2023 13:39 Ответить
ruskie alfa samci ***** .......🤣🤣🤣
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06.01.2023 13:41 Ответить
Кацапи зустрічайте «новиє ліца»!
Прямо дежавю якесь, я ж це точно десь чув!

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06.01.2023 13:49 Ответить
Это реклама, для остального мяса которое роздымывает идти или нет), посмотрите мол , "не все сдыхают , есть редкие счастливчики) , пиз...жь, никто их во время мобилизации не отпустит их учиться с боевым опытом . Сдохнут все) .Единственное кому посчастливиться , это только комисованым инвалидам)
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06.01.2023 14:15 Ответить
Все в порядку! Вони "перекавались в справедливай вайне с бандерафашизмам" і зараз (будучи амністовані), обов"язково стануть законослухняними громадянами Почнуть працювать сантехніками, фермерами та токарями і фрезерувальниками на заводах!
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06.01.2023 15:02 Ответить
Это лапша для обиженных умом кацапов. Что бы шли на мясо как бараны.
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06.01.2023 15:28 Ответить
Встречай росія новий тип еліти! Кровью їх дорога вистилена, нашою кровью...
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06.01.2023 16:35 Ответить
Пригожин зек , тому серед зечья почувається добре і дуже комфортно !

Наразі , зрозуміло з ким наші воїни воюють , -
це срань , рвань , алкаші ,
наркомани і вбивці 😠
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06.01.2023 16:51 Ответить
Чому українських засуджених не відправляють на війну,здається що там люди з характером нехай би їбошились там з вагнерівцями я вважаю що якби влада надала засудженим українцям таке право,то багато б наших зеків відгукнулося пішли б і наваляли вагнерівцям
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06.01.2023 17:42 Ответить
 
 