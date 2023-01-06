Среди заключенных-"вагнеровцев", отпущенных на свободу за то, что они воевали в Украине - убийцы, наркоторговцы и рецидивисты, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналисты узнали среди заключенных, которые вступили в частную военную компанию "Вагнер", а затем были отпущены на свободу за убийства украинцев, воров-рецидивистов, наркоторговцев и убийц.
Личности заключенных устанавливали журналисты издания "Агентство" и Российской службы ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.
Все, кого удалось узнать – жители Санкт-Петербурга или Ленинградской области.
На фото владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина с помилованными заключенными находится ветеринар Дмитрий Каравайчик. В июле 2019 года он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима "за создание преступной группировки по производству и сбыту амфетамина". По данным суда, Каравайчик занимался производством наркотика, а поиском покупателей занималась его жена – Диана Грибовская (приговорена к 16 годам колонии).
Еще один заключенный, опознанный журналистами издания, Александр Суетов, получивший в 2020 году 10 лет колонии строгого режима как организатор преступной группировки, совершавшей налеты на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге.
Также журналисты "Агентства" узнали еще двух завербованных ЧВК "Вагнера" заключенных - предположительно Дениса Кинева и Станислава Усачева. Киневу, по данным издания, еще в 2011 году дали пять лет колонии за разбой, а Усачева в 2016 году осудили на год и один месяц колонии за угон автомобиля.
Журналисты Российской службы ВВС узнали в одном из помилованных заключенных неоднократно осужденного, в том числе за убийство, Анатолия Сальмина.
Ранее агентство СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что Евгений Пригожин может быть заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в Донецкой области.
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"бабы это хорошо" - кремль повар
встречай рассеюшка насильников! 😂
і нічого їм не буде, вони ж герої
Е. Пригожин обратился с просьбой ( пока без кувалды ) к руководству МГУ и МГИМО принять без вступительных экзаменов бывших заключённых, которые отличились в СВО.
Таке саме тупе бидло.
Прямо дежавю якесь, я ж це точно десь чув!
Наразі , зрозуміло з ким наші воїни воюють , -
це срань , рвань , алкаші ,
наркомани і вбивці 😠