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Заповедник "Лавра" получил запрос и предоставил разрешение на проведение ПЦУ рождественского богослужения, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко раскрыл детали получения Православной церковью Украины разрешения на проведение рождественского богослужения в Киево-Печерской Лавре.

Об этом он написал в телеграме. Аналогичный текст размещен и на сайте Минкульта, сообщает Цензор.НЕТ.

Ткаченко сообщил, что 5 января состоялось заключительное заседание комиссии по приему передачи Успенского собора и Трапезной церкви в государственное учреждение. Во время заседания членом комиссии от монастыря А. Кононец был задан вопрос и.о. генерального директора заповедника Александра Рудника относительно наличия запросов от ВЦУ и разрешения на проведение богослужений в Успенском соборе.

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Рудник ответил, что по состоянию на 11:41 в тот день запросов и распоряжений о проведении богослужений ПЦУ не поступало.

Но уже во второй половине дня поступило обращение от управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года.

"Рассмотрев обращение и учитывая разрешение МКИП, заповедником было дано разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - пояснил Ткаченко.

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Напомним, ранее Украинская православная церковь Московского партиархата заявила, что Православная церковь Украины не имеет права совершать рождественское богослужение на территории Киево-Печерской Лавры. При этом в УПЦ МП ссылались на слова и. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника. После этого сам Рудник заявил, что информация устарела, а ВТО обратилась к нему с запросом на проведение богослужения и получила такое разрешение, о чем был заключен договор.
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Топ комментарии
+11
Якась дурня. Православна церква України має просити дозволу на проведення богослужіння в Українській церкві. Не чув, щоб в Берліні церква просила дозволів на релігійні церемонії в Ніколаус, яка є музеєм.
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06.01.2023 14:13
+8
А можно я тоже такой херней буду заниматься и получать зряплату министра?
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06.01.2023 14:14
+4
"Розкрив деталі". Мабуть, спершу зелені хотіли, щоб було засекречено.
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06.01.2023 14:19
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Якась дурня. Православна церква України має просити дозволу на проведення богослужіння в Українській церкві. Не чув, щоб в Берліні церква просила дозволів на релігійні церемонії в Ніколаус, яка є музеєм.
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06.01.2023 14:13 Ответить
Це не правда. Всі будинки належать місцевій владі. Влада видає сертифікати на користування.
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06.01.2023 14:37 Ответить
ну и где дозвол на 100 лет?
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06.01.2023 14:45 Ответить
та не панікуйте, лиха біда початок. Ще місяць назад хтось з всіх тут дописувачів вірив в те що УПЦ МП почнуть гнати з Лаври??? Впевнений - ні! Але все почалось і почалось швидко. Два головні храми звільнено. І це при тому що в УПЦ МП дуже сильне і прикормлене десятиліттями лоббі у владі, мабудь в ОП також без сумніву. Так що наберіться терпіння, основні події попереду
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06.01.2023 14:41 Ответить
Ну це наші особливості, руснявий патріархат теж орендував лавру погодинно
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06.01.2023 14:43 Ответить
Успенський собор відучора перейшов до держави (учора акт було підписано). А потім державним заповідником, куди і відійшов собор і було надано дозвіл на богослужіння . Як то так
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06.01.2023 16:01 Ответить
Та він і належав державі, а московські попи лиш мали оренду в ньому, до 2023р., і ось вона скінчилась
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07.01.2023 12:40 Ответить
Я к тому, що наразі ніхто собор не орендує, тому саме у держави і дозвіл брали
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07.01.2023 13:07 Ответить
А можно я тоже такой херней буду заниматься и получать зряплату министра?
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06.01.2023 14:14 Ответить
"Розкрив деталі". Мабуть, спершу зелені хотіли, щоб було засекречено.
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06.01.2023 14:19 Ответить
А як кацапські капища отримують дозволи на перебування в Україні і чи існують дозволи на проведення проповідей в Україні ? Тут міністерство може збогатитися, якщо не зробило цього досі.
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06.01.2023 14:27 Ответить
Як би пан Ткаченко був порядним вірянином то сам би ініціював передачу Лаври до ПЦУ, а московських попів вигнав би з усіх наших святинь і Лавр в особливості. Пане Міністр зробіть добре діло і увійдіть в історію хоч з одним добрим вчином напередодні Різдва....
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06.01.2023 14:31 Ответить
Та який він вірянин? На морду подивись. Так само прохідєйська, як у попереднього Шевченка з Нацбанку. Той також був най-най хвінансістом міжгалактичного значення, а як перестав бути потрібним, то згадали, що прокрався, і дозволили втекти за кордон, аби лише не розповів, як і що вони із зєлєю дерибанили на користь Бєні.
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06.01.2023 18:21 Ответить
Хмырь мавзолейный приказал взорвать все церкви в Донецкой и Луганской областей,сообщили в Полтаве местные новостные телеканалы...
Похоже мавзолейные Обезьяны готовятся к эвакуации из Украины ...
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06.01.2023 14:32 Ответить
якщо правда що ви пишете значить між ****** і нашими можновладцями змова проти УПЦ там нищитиуть храми фізично а тут допомагають захвачувать турецькому патріархату.
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06.01.2023 16:21 Ответить
А хто в домі хазяін ?
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06.01.2023 14:58 Ответить
Великі Святі з дальних і ближчих печер, добрий вечір Вам і радуйтеся, Син Божий народився! Вставайте, бо сучий син пиня вбиває людей. Ілько, Ольга, Нестор. Не спіть.
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06.01.2023 16:01 Ответить
На самом деле удивительно, как удалось сохранить Лавру в собственности государства, а не отдать её упц мп с концами. Тот же Янык вполне мог такое провернуть, а народ был бы только "за" в те годы
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06.01.2023 16:07 Ответить
 
 