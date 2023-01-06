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Новости ОбществоВойна в Украине
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залог (463) суд (24695) Харьковщина (4114) коллаборационизм (681)

В Харьковской области суд вернул в СИЗО подозреваемую в корректировке огня Крыгину

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

кригіна

Сегодня, 6 января, суд отменил возможность внесения залога и вернул под стражу подозреваемую в корректировке огня по Харькову Дарью Крыгину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медиапорт.

По информации издания, Харьковский апелляционный суд постановил новое определение по делу подозреваемого в корректировке огня по Харькову.

Суд постановил продлить содержание под стражей до 19 февраля без определения залога.

"Продлить Крыгиной Дарье, 1993 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей в условиях государственного учреждения "Харьковский следственный изолятор" сроком до 19 февраля 2023 года, без определения залога", - говорится в решении суда.

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Напомним, речь идет о 29-летней Дарье Крыгиной, которой постановлением Дзержинского районного суда города Харькова предоставили возможность выйти под залог в размере 496,2 тыс. грн. Дело получило резонанс после того, как в реестре судебных решений заметили соответствующее постановление. Прокуратура подала апелляцию на меру пресечения.

Женщину задержали в апреле прошлого года. Ее подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.

Крыгина прибыла в Харьковскую область с временно оккупированной территории Украины. По заданию куратора, она устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины. По данным СБУ, женщина передала координаты и помогла армии России скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре города. В результате указанных ракетных обстрелов есть погибшие и раненые.

В ходе обыска у Крыгиной нашли 134,05 тыс. евро, 216,85 тыс. дол. и 730,65 тыс. рублей.
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Топ комментарии
+76
Тіки вдумайтесь!!! Під час обшуку у ******* знгайшли 134,05 тис. євро, 216,85 тис. дол. та 730,65 тис. рублів, а наш "гуманний суд", що складається із сук відпускає її під заставу 480 тис грн.????
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06.01.2023 14:37
+68
Це вимушена реакція на суспільний резонанс.
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06.01.2023 14:32
+66
Через резонанс ватний суд Харькова забздів, але не перестав бути ватним.
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06.01.2023 14:25
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Помятаєте.3 роки назад суд випустив корегувальника котрий наводив гради на обстріли у Маріуполі.Після того його знайшли убитим біля своєї квартири.Ватники підняли гвалт,поліція почала розслідуваня-поки шукають.Гніда получила по заслугах.
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06.01.2023 17:08 Ответить
влаштували стрєлку з заказчиком
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06.01.2023 17:08 Ответить
--- Зважаючи на відгуки дописувачів можна впевнено констатувати: більшість навіть НЕ уявляє хто такі наші судді ... І НЕ яник їх попризначав/ проффессор їх лише перетасував: на догідливих / легко--усваеваемьіх понятия... / і НЕ дуже...Крім того .кожного затверджувала ВР України Касту НЕДОТОРКАННИХ. / самозакоханих...з амбіціями надлюдей-- богів---- клепали іще в андроповські часи СРСР/ за протекції КДБ... / Їх виповзні сьогодні збайдужіло судять нас цинічно нищачи--.виносячи НЕ правомірні рішення . розвіюючи надію на справедливість...І. водночас. так ревно виправдовуючи ворогів України .яку вони так зневажають...І як глум над суддівською доброчесністю наші .народні обранці ВР України .використавши підспір*я : --А щоб судді були НЕ підкупні і НЕ брали хабарі --затвердити їм захмарні зарплати і пенсії...Отож і маємо окрему касту раклів--оракулів./ паразитуючих .чужинців.../які НЕ мають бажання боротися зі злом.зрадництва. колоборантства--всим. тим. що нищить нашу ДЕРЖАВНІСТЬ !!! /Більшість із яких очі прогледіли .визираючи ліліПУТІНА на білому коні .../
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06.01.2023 17:24 Ответить
"клепали іще в андроповські часи СРСР/ за протекції КДБ..."

абсолютно такої ж думки.. вся владна система звідти.. от тому ніяк не можна призначити переможця конкурсу, бо це ламає систему...
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06.01.2023 19:01 Ответить
О каком залоге ещё могла идти речь, вы что с дуба рухнули, из-за этой твари, людей невинных сколько погибло, а вам жаль одну предательницу грохнуть? Да расстрелять её на месте, без всякого суда и следствия, чтоб и другим неповадно было. Ведь она на убийствах наших людей бабло зарабатывала.
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06.01.2023 17:46 Ответить
Ця шмара не так важлива для безпеки України. Суддя який відпустив ворога,в рази не безпечний.
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06.01.2023 18:02 Ответить
Суд наконец одумался! Слава судьям.
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06.01.2023 19:11 Ответить
не судьям а прокурорам!!!
а судьям-МЫЛО с верёвками!!
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06.01.2023 20:42 Ответить
Дуже дивно, що у Харкові досі зберігся Дзержинський районний суд.
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06.01.2023 19:20 Ответить
Яка назва такі і рішення...
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06.01.2023 19:25 Ответить
Слідуючий етап -затримати суддів, які винесли такий вирок колаборантці...при спробі "бегства" можна дати квиток на концерт до відомого всі москалям капздона
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06.01.2023 19:54 Ответить
что значит- ЇЇ підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії. ?????
А кроме подозрений НИЧЕГО?
пурга в юриспруденции..пурга...сепарская!!!
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06.01.2023 20:40 Ответить
Вернуть эту суку за решетку это пол дела, еще надо разобраться с судЪей который допустил эту ситуацию!!!
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06.01.2023 21:54 Ответить
Треба і суддю що приняло таку постанову запроторити в буцегарню
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07.01.2023 23:05 Ответить
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