В Харьковской области суд вернул в СИЗО подозреваемую в корректировке огня Крыгину

Сегодня, 6 января, суд отменил возможность внесения залога и вернул под стражу подозреваемую в корректировке огня по Харькову Дарью Крыгину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медиапорт.

По информации издания, Харьковский апелляционный суд постановил новое определение по делу подозреваемого в корректировке огня по Харькову.

Суд постановил продлить содержание под стражей до 19 февраля без определения залога.

"Продлить Крыгиной Дарье, 1993 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей в условиях государственного учреждения "Харьковский следственный изолятор" сроком до 19 февраля 2023 года, без определения залога", - говорится в решении суда.

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Напомним, речь идет о 29-летней Дарье Крыгиной, которой постановлением Дзержинского районного суда города Харькова предоставили возможность выйти под залог в размере 496,2 тыс. грн. Дело получило резонанс после того, как в реестре судебных решений заметили соответствующее постановление. Прокуратура подала апелляцию на меру пресечения.

Женщину задержали в апреле прошлого года. Ее подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.

Крыгина прибыла в Харьковскую область с временно оккупированной территории Украины. По заданию куратора, она устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины. По данным СБУ, женщина передала координаты и помогла армии России скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре города. В результате указанных ракетных обстрелов есть погибшие и раненые.

В ходе обыска у Крыгиной нашли 134,05 тыс. евро, 216,85 тыс. дол. и 730,65 тыс. рублей.