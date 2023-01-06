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Рассчитываем на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС при председательстве Швеции в Совете ЕС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Об этом Зеленский рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, он подробно рассказал о ситуации на фронте и рисках ее эскалации, а также о ключевых потребностях Украины по усилению сил обороны.

"Рассчитываем, что при председательстве Швеции в Совете ЕС мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание общества. Мы верим, что это станет мощным стимулом для единства внутри ЕС. Благодарен за гуманитарную помощь и приглашаю Ульфа Кристерссона продолжить диалог по всем направлениям во время личной встречи в Киеве", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+16
Передайте цьому довпойопу у зеленому світрі, що Україну ніхто не візьме в ЄС на підставі відосіків клоуна із кварталу95. Потрібно проводити реформи, а не грабувати країну підчас війни і гвалтувати конституційний суд разом із антикорупційними органами.
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06.01.2023 14:40
+10
і що ж theвоно для вступу в ЄС робить, та і про NATO вже а ні слова.
крок вперед і два назад, чи може по роялю, як Голобородько?
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06.01.2023 14:38
+7
А як там вступ у НАТО, здається цей курс у Конституції закріплено?
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06.01.2023 14:38
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і що ж theвоно для вступу в ЄС робить, та і про NATO вже а ні слова.
крок вперед і два назад, чи може по роялю, як Голобородько?
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06.01.2023 14:38 Ответить
Боневтик НАГЛЕЙШИЙ крышует коррупционеров - Д'Ерьмака ,Татарова, Смирнова ,Тимошенко, Старуха, ,Резниченко, ОПЗЖопников…………… и ни СТЫДА ни СОВЕСТИ
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06.01.2023 15:03 Ответить
А як там вступ у НАТО, здається цей курс у Конституції закріплено?
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06.01.2023 14:38 Ответить
Передайте цьому довпойопу у зеленому світрі, що Україну ніхто не візьме в ЄС на підставі відосіків клоуна із кварталу95. Потрібно проводити реформи, а не грабувати країну підчас війни і гвалтувати конституційний суд разом із антикорупційними органами.
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06.01.2023 14:40 Ответить
Останній раз премєр Фінляндії дала ясно зрозуміти після візиту до Києва що не дуже хоче бачити мародерів корупціонерів поряд.. швидше за все вона була у шоці від розкішні у якій живуть бідні слуги у воюючій державі. Фіни живуть набагато бідніше і простіше
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06.01.2023 14:42 Ответить
Був у Гельсінкі років 4 тому, не сказав би що фіни живуть бідно. Просто циганщина притаманна постсовковим і корупційним країнам там відсутня.
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06.01.2023 14:46 Ответить
Навіть у Хельсинки люди живуть не бідніше, а я б сказав у спарптанських умовах. Ви можете собі уявити ЗЕлю чи Пуйла на підлозі у бібліотеці серед простих людей виборців. Зелі літом стулку феном гріли блазні....
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07.01.2023 20:00 Ответить
Ще раз тобі повторюю. Фіни не живуть бідно. Ніхто там не носить одяг із секонду. Просто в них немає тяги до показового багатства і розкоші, як у нас. І різниця між бідними і багатими там невелика. А ще там немає корупції.
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07.01.2023 20:41 Ответить
Ще раз тобі кажу, не мели того чого не знаєшь. Фіни теж є бідні і дуже багато фінів купляють у секонді речі та посуду та інші товари. В них така мулька. Не мели того чого не знаєшь.
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07.01.2023 20:53 Ответить
а можна поподробней что она там говорила про зеленых мародеров?
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06.01.2023 17:10 Ответить
Ідіот.
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06.01.2023 14:42 Ответить
наглая тупаяя морда - думает за его бородатую заточку и хриплый голос в ЕС закроют глаза на коррупцию его же офиса и зе-депутатов-предателей
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06.01.2023 17:12 Ответить
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06.01.2023 14:43 Ответить
після нашої перемоги, українські воїни будуть не тільки ветеранами України, а й ветеранами ЄС.
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06.01.2023 14:43 Ответить
А не ранувато, а?
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06.01.2023 14:45 Ответить
Десь через місяць-два буде наступний етап перемовин (там багато етапів). Якщо клоун підпише той ганебний закон про конституційний суд, про євроінтеграцію можна буде забути у найближчі роки.
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06.01.2023 14:49 Ответить
Та що ти таке кажеш! У найближчі 10 років Україна до ЄС точно не вступить!
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06.01.2023 14:57 Ответить
Для вступу у ЄС треба мати законодавство ЄС і працюючі інституції, як у країнах ЄС. До цього потрібно йти приймаючи відповідні закони, а не знімати відосіки і узурпувати владу.
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06.01.2023 15:28 Ответить
А я що, це заперечую?
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06.01.2023 15:29 Ответить
Хочу поправлюся. Я думаю, що Україна вступить до ЄС ПРОТЯГОМ наступних десяти років.
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06.01.2023 15:42 Ответить
нет кацап вступит на много раньше как только уберем нахрен зеленских и ермаковсикх предателей
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06.01.2023 17:13 Ответить
ну ты ботяра кацапская - спалился тролль - Украина вступит а ЕС только без вас кремлеботов и зеленых ермаков
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06.01.2023 17:16 Ответить
Ну и когда же она вступит? И если я тролль, а ты такой патриот, что же тогда на кацапсином пишешь?
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06.01.2023 17:38 Ответить
откуда я знаю когда украинцы захотят вступить в ЕС- как только банду ермака-зеелнского уберут от власти - так на следующий год будем кандидатами на вступление в Евросоюз
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06.01.2023 17:41 Ответить
Ты еще и тупой-Украина уже кандидат на вступление!
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06.01.2023 17:59 Ответить
тебе кацап уже поздно
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06.01.2023 17:14 Ответить
"Зелену копупцію" там ніхто не чекає!
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06.01.2023 14:50 Ответить
Забудь, Вова, з тією ху#нею що ви наприймали, не світить ні ЄС, ні НАТО. Але ж "мудрий народ" подивиться черговий відосик і буде вважати, що це саме нас не беруть...
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06.01.2023 14:51 Ответить
твой вова пусть забывает - а Украина будет в ЕС без твоих вов и зермаковских ботов
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06.01.2023 17:17 Ответить
Цікаво, ЗЕльц дійсно думає, що всі навколо настільки довбой*би, що не бачать ту політику та ті закони, які приймаються владною верхівкою?? Європейці геть не чули ту сльозливу промову і не поведутиься на красивий відеоряд замість реальних реформ та змін!
Політичний та економічний розворот у бік рашки вже навіть суто гіпотетично невожливий, - тож які тактичні рухи ЗЕлені можуть планувати, типу, ЄС буде крізь пальці дивитись на весь цей корупційно-диктаторський безлад в Україні і виділяти гроші на поновлення України???
Так, беззаперечно, ЗЕльц - повний бовдур, але його кукловоди мають розуміти, що в шахи за правилами "бури"??!
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06.01.2023 14:59 Ответить
Потім будуть волати про «зачинені двері»
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06.01.2023 16:10 Ответить
не будет никто волать - тогда зелень выкинут из власти в тюрьму там материала на пожизненный срок
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06.01.2023 17:18 Ответить
Це має думка стосовно того, яка риторика буде «просуватися».
Запропоноване вами - з урахуванням наявності«матеріала», повинно відбуватися в любому випадку.
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06.01.2023 17:58 Ответить
народ в Украине за турканий зе марофоном политически малограмотный не понимает почему хреново живут и до сих пор они верят популистам и брехунам а не реальным политикам
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06.01.2023 18:00 Ответить
Спершу треба війну закінчити. Потім країну відбудувати. А вже потім вступ до ЄС.
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06.01.2023 15:11 Ответить
Як можна відбудовувати країну за законами середньовіччя, які наприймали клоуни?
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06.01.2023 15:29 Ответить
На Міжнародній конференції в Лугано було представлено карту відновлення міст України, повідомляє Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Патронувати відновлення українських регіонів та міст, постраждалих внаслідок війни, будуть наступні країни:
Італія - Рівне;Німеччина - Чернігів;Канада - Суми;США та Туреччина - Харків;Чехія, Фінляндія та Швеція - Луганськ;Бельгія - Миколаїв;Швеція та Нідерланди - Херсон;Швейцарія - Одеса;Норвегія - Кіровоградщина;Латвія - Запоріжжя;Польща та Італія - Донецьк

Відбудова нашої країни тільки під повним контролем Європи. І не важливо хто буде при владі. Дай бог щоб не зелені.
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06.01.2023 21:24 Ответить
нет кацап нужно вступать в Евросоюз сразу после войны но естественно не при зеленском и его кремлевском кротовнике ермаков
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06.01.2023 17:19 Ответить
кого ти кацапом назвав кацап ?
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06.01.2023 21:25 Ответить
"Не при нашей жизни".
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06.01.2023 23:06 Ответить
 
 