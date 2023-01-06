Рассчитываем на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС при председательстве Швеции в Совете ЕС, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Об этом Зеленский рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, он подробно рассказал о ситуации на фронте и рисках ее эскалации, а также о ключевых потребностях Украины по усилению сил обороны.
"Рассчитываем, что при председательстве Швеции в Совете ЕС мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание общества. Мы верим, что это станет мощным стимулом для единства внутри ЕС. Благодарен за гуманитарную помощь и приглашаю Ульфа Кристерссона продолжить диалог по всем направлениям во время личной встречи в Киеве", - говорится в сообщении.
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крок вперед і два назад, чи може по роялю, як Голобородько?
Політичний та економічний розворот у бік рашки вже навіть суто гіпотетично невожливий, - тож які тактичні рухи ЗЕлені можуть планувати, типу, ЄС буде крізь пальці дивитись на весь цей корупційно-диктаторський безлад в Україні і виділяти гроші на поновлення України???
Так, беззаперечно, ЗЕльц - повний бовдур, але його кукловоди мають розуміти, що в шахи за правилами "бури"??!
Запропоноване вами - з урахуванням наявності«матеріала», повинно відбуватися в любому випадку.
Патронувати відновлення українських регіонів та міст, постраждалих внаслідок війни, будуть наступні країни:
Італія - Рівне;Німеччина - Чернігів;Канада - Суми;США та Туреччина - Харків;Чехія, Фінляндія та Швеція - Луганськ;Бельгія - Миколаїв;Швеція та Нідерланди - Херсон;Швейцарія - Одеса;Норвегія - Кіровоградщина;Латвія - Запоріжжя;Польща та Італія - Донецьк
Відбудова нашої країни тільки під повним контролем Європи. І не важливо хто буде при владі. Дай бог щоб не зелені.