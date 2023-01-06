Рассчитываем на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС при председательстве Швеции в Совете ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Об этом Зеленский рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, он подробно рассказал о ситуации на фронте и рисках ее эскалации, а также о ключевых потребностях Украины по усилению сил обороны.

"Рассчитываем, что при председательстве Швеции в Совете ЕС мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание общества. Мы верим, что это станет мощным стимулом для единства внутри ЕС. Благодарен за гуманитарную помощь и приглашаю Ульфа Кристерссона продолжить диалог по всем направлениям во время личной встречи в Киеве", - говорится в сообщении.

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