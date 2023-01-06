СБУ сообщила о подозрении трем российским ОМОНовцам, которые пытали украинцев в Запорожской области

Служба безопасности Украины установила личности еще трех российских захватчиков, участвовавших в похищениях и пытках мирных жителей захваченных районов Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграм-канале.

По данным спецслужбы, один из злоумышленников – командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

После захвата Мелитополя он был назначен "военным комендантом" оккупационной администрации украинского города. На этой должности выполнял задачи Москвы по подавлению движения сопротивления на территории Приазовья. Для этого сформировал "карательные отряды", которые проводили массовые облавы на жилье местных жителей.

Во время таких "налетов" россияне похищали людей и увозили их в пыточные "военной комендатуры" РФ. Там из пострадавших "выбивали" информацию о местах нахождения украинских патриотов на территории района.

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Еще двумя военными преступниками являются сотрудники Махачкалинского отряда милиции особого назначения (более известного как ОМОН) управления Росгвардии по республике Дагестан.

В начале оккупации Васильевского района они вошли в состав созданной агрессором "комендатуры" РФ: один на "должности" заместителя руководителя оккупационного органа, а другой его помощника.

Установлено, что они лично участвовали в незаконных задержаниях и пытках украинских граждан, применяли к потерпевшим ядовитые химические вещества и электротоки и постоянно угрожали убийством близких родственников.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

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