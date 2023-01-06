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Новости Общество
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Лавра (413) Почаев (49) УПЦ МП (1456) ПЦУ (773) Кравчук Евгения (361)

Государство будет расследовать незаконное строительство на территории нижней Лавры и Почаева, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Общество

кравчук,євгенія

В нижней Лавре и Почаевской лавре проведут проверки на соблюдение охраны законодательства. Раньше там полным ходом шло строительство.

Об этом в интервью "ЧЕСТНО" сказала депутат СН, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной политики ВР Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Она предположила, что ПЦУ получит разрешение на проведение богослужений в Трапезном и Успенском храмах Киево-Печерской Лавры. "По меньшей мере путем разовых предписаний, насколько я знаю о долгосрочной передаче храмов какой-либо из религиозных организаций пока речь не идет", - уточнила Кравчук.

Также читайте: Успенский собор и Трапезная церковь "Киево-Печерской Лавры" возвращены государству, - Ткаченко

"Сложнее вопрос – объекты нижней Лавры, которая во времена Януковича и Азарова была отдана в бессрочную аренду. А также Почаевская лавра, где аренда до 2052 года. В договоре так прописано, что фактически государство не может инициировать расторжение договора даже в судебном порядке. Выходом может быть проверка на соблюдение охраны законодательства, ведь не секрет, что строительство на территорий лавр шло полным ходом", - пояснила она.

Именно поэтому, по словам Кравчук, в указе президента о введении в действие решения СНБО о деятельности религиозных организаций есть пункт о проведении проверок и прояснении ситуации с государственным имуществом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Митрополит УПЦ МП Павел обратился к Зеленскому: хочет остаться в Киево-Печерской Лавре. ВИДЕО

"Депутаты давно интересовались у правоохранительных органов, где уголовные дела, подозрения и т.д. И я очень рада, что СБУ в последнее время активно работает, потому что там есть над чем работать. Каждый обыск – это сплошной "русский мир", портреты гундяевых, российские паспорта и куча наличных денег в сейфах", - сказала нардеп.

Кравчук добавила, что речь идет об очень чувствительной сфере, и важно не допустить шагов, которые могли бы загнать религиозные общины в подполье и перевести в дискурс о страданиях за веру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР поддержал законопроект о запрете деятельности в Украине РПЦ и связанных с ней религиозных организаций
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Топ комментарии
+15
розслідувати, як вдалося щось побудувати, не заносячи до них -- це мені нагадало, як Кирил Тимошенко під час війни купив собі порш за 150 тис, а розслідували факт " злиття" відео з камер системи "безпечне місто" якимось працівником поліції
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06.01.2023 15:20
+15
До чого тут безстрокова оренда, чи оренда до 2052 року? 😲 Цю кацапську агентуру потрібно просто забороняти, особливо шкідливих - саджати. Тоді ніяких колізвй не буде. Ні, ну справді, хто ж буде після визволення Криму брати до уваги, що оренда бази кацапським чф прописана до 2042 року? На*уй значає на*уй.
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06.01.2023 15:24
+14
Долго смеялся, особенно на счёт аренды!!! Это всеравно что при освобождении нами Крыма соблюдать Харьковские соглашения подписанные свиннорылым зэком. Якісь ми сором'язливі стали, вам так не здається??? Чи у нас лобістів путлєра/гундяя у владі до чорта???
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06.01.2023 15:51
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Правила форума Совет форумчан
розслідувати, як вдалося щось побудувати, не заносячи до них -- це мені нагадало, як Кирил Тимошенко під час війни купив собі порш за 150 тис, а розслідували факт " злиття" відео з камер системи "безпечне місто" якимось працівником поліції
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06.01.2023 15:20 Ответить
А бывшего главу СБУ, друга Зеленского Баканова, который крышевал московских попов и ввел в СБУ ФСБ-шную агентуру, не хотят осудить?
Интересно, где сейчас Баканов? Он хотел быть послом в Великобритании за свое молчание. А Зеленский не несет ответственность за назначение в СБУ и ОП российских агентов?
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06.01.2023 15:56 Ответить
Баканова нужно изловить и судить он занимал важнейшую должность СБУ во время начала войны и должен ответить за предательство
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06.01.2023 17:31 Ответить
згоден, але хіба до баканова все було нормуль?
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06.01.2023 17:43 Ответить
«Складніше питання - об'єкти нижньої Лаври, яка за часів Януковича і Азарова була віддана у безстрокову оренду. Джерело: https://censor.net/ua/n3391690»
‼️‼️‼️‼️

в Київі до Янека була Охорона памьяток під керивництвом Кухаренко . Від нього добитись дозволу було трудно. Так Янек просто посадив Кухаренко у Вьязницу і почав рушити Київ. Зараз древній Центр Київа просто спаплюжен новобудовами хмарочосами .

у Відні , наприклад , у центрі тримають едину горизонталь висоти забудови. А Київ як бамбами уникали стовпи хмарочосів
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06.01.2023 15:22 Ответить
ДОБРА БУЛА ЗАДУМКА У КУХАРЕНКО ПОЛУЧИТЬ НА ДНІПРОВСЬКІ КРУЧІ ОХРАНУ ЮНЕСКО , щоб не спаплюжити їх красоту .
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06.01.2023 15:24 Ответить
по Договору аренды Почаевской Лавры государство не может иницировать разрыв аренды ну ну а в суде признатьб сам Договор таким что ничтожный и никчемный и неправовой с момента подписания разве нельзя или что религия с Талмудом не позволяет... ****** у наас власть адекватная или по прежнему пендерасты обрезанные Янык кто зуй собавчий враг Украины Война все ***** анулирвоала и ликвидирвоалда один механизированный взвод военных на БТР автоматчики и к стенке попов и все... ДОГОВОР РАСТОРГНУТ... какие *****... МАЛАНЦЫ 2052 ГОД ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ ОПЯТЬ ТЕБЯ МУЧАЮТ "ГАЗЫ ермолки"????
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06.01.2023 15:32 Ответить
Нагадаємо, настоятель Свято-Троїцького духовного центру протоієрей Микола Зінкевич повідомляв, що УПЦ МП неодноразово порушувала умови договору оренди, а це цілком може призвести до розірвання угоди.

механізми розірвання договору існують. Однак Тернопільська адміністрація не має повноважень займатися відповідним питанням, бо на їхньому балансі лише пам'ятки місцевого значення.

Це не компетенція Тернопільської ОВА. Лавра була забрана на баланс Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври. ‼️‼️‼️Це є структура Міністерства культури України

близько 20 років тому храми передали в безоплатне ‼️‼️‼️користування чоловічому монастирю УПЦ МП. Однак про право власності московського патріархату на святині не йшлося. Це підтверджує і рішення Міністерства юстиції від 2018 року. Тоді спеціальна комісія скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) на релігійну організацію Почаївська Свято-Успенська лавра.

"Фактично, наскільки я розумію, майно залишається на балансі заповідника, а отже, ‼️‼️‼️Міністерства культури. Просто воно перебуває в користуванні‼️‼️‼️ юридичної особи - чоловічого монастиря Свято- Успенської Почаївської лаври. Механізми розірвати ці договори завжди є, ‼️‼️‼️це вам скаже будь-який юрист. Конкретно до цієї ситуації будь-які кроки може ініціювати лише Міністерство культури й заповідник‼️‼️‼️, на балансі якого перебуває лавра", - наголосив Ігор Кульчицький.

Зауважимо, що депутати Тернопільської обласної ради 21 грудня 2022 року звернулися до прем'єр-міністра України, голів Верховної Ради та СБУ і до генерального прокурора України щодо повернення комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври до державної власності.

До комплексу споруд Почаївської лаври належать Свято-Успенський собор (1771-1782 року), Підземний храм на честь Йова Почаївського (1774 р.), Келії (1771-1780 pp.), Церква Всіх Святих, Архієрейський дім, Надбрамний корпус (Святі ворота), Церква преподобних Антонія та Феодосія Печерських, Церква Похвали Пресвятої Богородиці (Тепла церква), Дзвіниця заввишки 65 м, будинок Почаївської духовної семінарії, храм на честь Великомучениці Варвари, Троїцький собор, каплиця на честь 400-річчя перенесення Почаївської чудотворної ікони Божої Матері, Преображенський собор (2013 р.)
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06.01.2023 15:45 Ответить
Какие на йух договоры и контракты, объясните этим попам мацковским шо мол форс мажор у нас - война с вашим плешивым царьком. Поэтому контрактами можете подтереться и строем идёте на йух в рашку. Я слышал там в некоторых приходах в Якутии Бурятии колымском крае и магаданской области вообще попов нет. А то поприживались тут на украинских харчах и при цивилизации. На йух всех и без стеснения , как врагов Украины и украинского народа!!! Украина понад усе
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06.01.2023 16:03 Ответить
Якби то було тільки у Києві... А по факту по всій країні.
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06.01.2023 15:30 Ответить
До чого тут безстрокова оренда, чи оренда до 2052 року? 😲 Цю кацапську агентуру потрібно просто забороняти, особливо шкідливих - саджати. Тоді ніяких колізвй не буде. Ні, ну справді, хто ж буде після визволення Криму брати до уваги, що оренда бази кацапським чф прописана до 2042 року? На*уй значає на*уй.
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06.01.2023 15:24 Ответить
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06.01.2023 15:25 Ответить
Долго смеялся, особенно на счёт аренды!!! Это всеравно что при освобождении нами Крыма соблюдать Харьковские соглашения подписанные свиннорылым зэком. Якісь ми сором'язливі стали, вам так не здається??? Чи у нас лобістів путлєра/гундяя у владі до чорта???
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06.01.2023 15:51 Ответить
Если у Зеленского хватило ума по указанию Ермака и кремля назначить контролера за всеми украинскими разведками давнего агента РФ Руслана Демченко, который потом сдавал на смерть наших украинских разведчиков. И крот Ермак продолжает работать на россию
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06.01.2023 16:02 Ответить
Ахахаха, черговий цирк від зелених клоунів. Коли вони приймали ганебний закон 5655, який узаконює будь-яке будівництво будь-де, чому не думали про наслідки бєспрєдєлу забудовників? Тому ці всі розслідування - не більше ніж окозамилювання.
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06.01.2023 15:24 Ответить
Добрий комент
так у слуг депутати- неуки. Вони не знають що їх права рука робить, а що - ліва. Вони не знають історії. ВОНИ НЕ ВМИЮТЬ ГРАТИ В ШАХІ , щоб спрогнозувати результат своїх законів
🤣🤣🤣
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06.01.2023 15:28 Ответить
переживаешь за слуг что они не умеют играть в шахи ? ну ну..
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06.01.2023 17:34 Ответить
Роблю анализ сітуаціі
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06.01.2023 17:43 Ответить
да да "онализ" - хочешь подсказать им как лучше принимать законы чтобы эта шобла и дальше оставалась у власти? другого висновку в твоем анализе нет
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06.01.2023 17:46 Ответить
А ты , троль , только зарегистрировался и уже скандалить начал 🤣🤣🤣
Veminal Danmer 4e8911bc

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Я читаю: 0

Реєстрація: 05.01.2023
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06.01.2023 17:50 Ответить
что аргументы закончились? за больное зацепил и сразу слилась зелеботка
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06.01.2023 17:55 Ответить
Ты, копеечный троль, в худших традициях Цензора решил срач организовать ?

тебя, чмо тролиное, никто вроде не трогал
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06.01.2023 18:01 Ответить
ты трепло которое не отвечает за свои слова - таких как ты нужно банить потому что когда я привел тебе аргументы ты сразу перешла на личность и регистрацию я же неговрю что ты ботяра и никакая не украинка
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06.01.2023 18:05 Ответить
Тільки що почув новину, що Лавру готували до коронації путлера. Після окупації Київа у лавру мав приїхати гундяєв для коронації х...ла. Новина настільки ганебна і не припустима, що чомусь вірю. Слава ЗСУ і Теробороні, що зруйнували цю крамолу!
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06.01.2023 15:32 Ответить
Якщо відкинути синтименти, то я так розумію що шукають лазівку щоб законно викинути тих московських попів на вулицю, але з нашою судовою системою то все порожнє... Як можно під час війни випускати під заставу корегувальників, то повний сюр!!!!
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06.01.2023 15:37 Ответить
Вот и я о том же - путлер на все законности и условности толстый йух ложит, а мы все стесняемся и все никак не можем!
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06.01.2023 15:46 Ответить
ну, я так понимаю, что судьи выпускают под залог тех, у кого есть загранпаспорт, и кто обязуется покинуть Украину в обозначенный срок. Как дужкина, например. Кстати, а кто был судьёй по ее делу?
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06.01.2023 15:57 Ответить
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06.01.2023 15:42 Ответить
Кравчук, я что то не пойму у нас война с рашкой или мы так просто в прятки играем? Почему путлер йух кладёт на все договоры, контракты, соглашения, меморандумы и т.д. А мы так сделать не можем? Боишься что гундяев жалобу в суд по правам человека подаст? А когда Крым будем освобождать мы тоже Харьковские договорённости соблюдать будем которые свиннорылый зэк наподписывал? Зеля, ты хоть вмешайся, тебе то по йух тыс не православный, а то тут некоторые украинские христиане на смелые шаги все никак решится не могут!!!
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06.01.2023 15:44 Ответить
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06.01.2023 15:46 Ответить
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06.01.2023 15:46 Ответить
3 фсб не треба панькатись а упц мн це фсб і про це 3нають всі крім слуг народу
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06.01.2023 15:48 Ответить
Якось так: в Криму окупаційна влада закрила українські церкви:

Після окупації Криму росією кількість парафій Православної церкви України на півострові зменшилася з 45 до 7, а кількість священнослужителів - з 14 до 4.

Про це у Фейсбуці інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, повідомляє Укрінформ.

"Станом на початок 2014 року Кримська єпархія ПЦУ налічувала у своєму складі 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів. На початку 2022 року у складі єпархії налічується всього 7 парафій та 4 священнослужителі", - йдеться в повідомленні.

Так, розповіли у Представництві, священник Максим Вологодін, що вимушено залишив Крим, повідомляв про спроби співробітників фсб завербувати його для отримання інформації про єпархію. За його словами, спроби вербування священників відбуваються регулярно.

Одна з парафіянок в Криму повідомила про випадок, коли люди, що влаштувались на держслужбу після окупації, просили своїх батьків не ходити в українську церкву, оскільки це може спричинити їм проблеми на роботі.

Крім того, 23 серпня 2021 року архімандрит ПЦУ Даміан (Павло Скоков) був притягнутий до відповідальності за звершення проведення літургії як за так звану "незаконну місіонерську діяльність".

У Представництві заявили, що така політика тиску та переслідувань, що триває вже восьмий рік, є абсолютно недопустимою з точки зору прав людини та міжнародного гуманітарного права, та є одним з важелів та елементів знищення української ідентичності населення Кримського півострову.
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Як повідомлялося, протягом 2014 року у єпархії ПЦУ в Криму були протиправно силою вилучені Покровський храм у с. Перевальне та храм Апостолів Петра і Павла і Святителя Миколая у Севастополі. Окрім того, окупаційна адміністрація ініціювала судові процеси, в межах яких окупаційні суди ухвалили рішення про вилучення будівлі кафедрального собору в Сімферополі та знесення парафіяльного храму у Євпаторії.

17 лютого 2022 року депутати Верховна Рада України ухвалили важливу Постанову №3447 для Православної церкви України, зокрема для її осередку в тимчасово окупованому Кримському півострові, "про деякі питання захисту права на свободу, світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги".
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06.01.2023 15:56 Ответить
ну так атеїсти (скажімо так) при владі на такі дрібниці не звертають уваги.
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06.01.2023 16:10 Ответить
"...объекты нижней Лавры, которая во времена Януковича и Азарова была отдана в бессрочную аренду. А также Почаевская лавра, где аренда до 2052 года. Источник: https://censor.net/ru/n3391690"
Януковоща осудили. Азиров сбежал и теперь гадит ротом в москве. Так почему же зеленые овощенята защищают их делишки?
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06.01.2023 16:03 Ответить
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06.01.2023 16:06 Ответить
В приходах Якутии, Колымском и Пермском краев, Амурской и Магаданской областей священников не хватает, а они (мацковские попы) тут жируют при цивилизации и сытых украинских харчах. Всех на йух в рашку, у нас война или что??
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06.01.2023 16:07 Ответить
Там і без незаконного будівництва є достатньо доказів щоб прикрити цю фсбешну контору. Бордель, який влаштував у Лаврі паша мерседес в якому трудились семінаристи. Про це розказав лідер С14 Євген Карась, думаю, що цю інформацію він отримав від СБУ і оприлюднив те що не могла зробити СБУ до часу коли будуть судові вироки. Дивіться відео з 33-ї хвилини Брудні секрети московського патріархату
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06.01.2023 16:11 Ответить
пока дурні розмови затурканих про агентів і жоднго вироку суду може це самі кацапські агенти розхитують ситуацію в Україні між православними і ншими конфесіями.
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06.01.2023 16:13 Ответить
нет кацап сначала ваших кремлевских агентов из Православной Церкви выкинем и сразу наступит мир между конфессиями
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06.01.2023 17:37 Ответить
а що цій сжучці не сказали що її робота писати та приймати закони, а не прокуратура?
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06.01.2023 16:19 Ответить
Викиньте фреску з зображенням паші мерседеса в Успенському соборі Печерської Лаври.
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06.01.2023 16:20 Ответить
эту фреску можна просто обоссцать с кадила
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06.01.2023 17:38 Ответить
Він хіба уже святим став і на пашу тепер віряни моляться?
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06.01.2023 20:18 Ответить
По-перше що це за гівностиль такий - навіть в затурканому селі так примітивно не декорують
А по-друге в памятці архітектури заборонено робити будь-які зміни, навіть написи чи позначки, без погодження з природоохоронним органом
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07.01.2023 23:23 Ответить
а чому це на питанні тіньового будівництва відмітилася кравчучка? Там же головний покровитель незаконних забудов - шуляк (чи жуляк?).
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06.01.2023 16:48 Ответить
Чужі люди будували?. Зараз свої почуть.
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06.01.2023 16:59 Ответить
Ось цікаво, кіть знайдуть комуняцьку літературу чи московитську - нараз у буцігарню. У ціх покідьків тонами вилучають і жодного ще не арештували.
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06.01.2023 17:04 Ответить
А дозволи на побудову давали при владі януковича? Тоді при владі був і татров і смірнов і демченко? То будуть розслідувати самі проти себе?
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06.01.2023 17:46 Ответить
Мабуть вся партія Слуга Народу хрестилася в Кацапському патріархаті і хрестила своїх дітей в Лаврі і по всій Україні, а тут розслідування, результати розслідування можна спрогнозувати наперед 😄
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06.01.2023 18:30 Ответить
Вся ця фсбшна партія пройшла освячення на диверсійну діяльність в мацкве на лубянці
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06.01.2023 20:21 Ответить
Схоже на те, гундяєв в курсах
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06.01.2023 23:37 Ответить
Кравчук не сказало головного, де знаходиться термос, з якого дуже сміявся пан Зеленський.
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06.01.2023 18:52 Ответить
"фактично держава не може ініціювати розірвання договору навіть у судовому порядку...."
Боже мой...Юристы есть тут?? что за бред написан??
война развязана кацапами, попы - кацапские. Какие проблемы? Это форс мажор в чистом виде.
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06.01.2023 19:59 Ответить
Уся держава і суспільство не можуть бути заручниками протиправного і корупційного договору оренди.

Укладення безстрокового договору оренди за умовами якого "держава (як орендодавець) не може ініціювати розірвання договору навіть у судовому порядку" є фактично відчуженням у приватну власність державних архітектурно-культурних цінностей, що суперечить законодавству про охорону культурної спадщини як і суті самої оренди. За таке рейдерське захоплення державного майна всі учасники цієї злочинної схеми мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Цей договір оренди порушує публічний порядок, оскільки спрямований на незаконне заволодіння державним майном, а тому є нікчемним і не створює жодних правових наслідків та зобов'язань для його сторін, і відповідно, не обмежує державу у її праві вигнати московських фсбшних попів.

Закон Про оренду державного і комунального майна, підписаний Zельцманом у 2019р., який досі дозволяє таке шахрайство з державним майном, має бути визнаним неконституційним.
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06.01.2023 22:28 Ответить
***** на них. Хай сидят в подполье и жалуются.
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06.01.2023 20:46 Ответить
Наслідки діянь ублюдка януковича українцям доведеться "пережовувати" ще довго. Рідкісна продажна сволоч...
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07.01.2023 08:17 Ответить
 
 