Государство будет расследовать незаконное строительство на территории нижней Лавры и Почаева, - "слуга народа" Кравчук
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В нижней Лавре и Почаевской лавре проведут проверки на соблюдение охраны законодательства. Раньше там полным ходом шло строительство.
Об этом в интервью "ЧЕСТНО" сказала депутат СН, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной политики ВР Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Она предположила, что ПЦУ получит разрешение на проведение богослужений в Трапезном и Успенском храмах Киево-Печерской Лавры. "По меньшей мере путем разовых предписаний, насколько я знаю о долгосрочной передаче храмов какой-либо из религиозных организаций пока речь не идет", - уточнила Кравчук.
"Сложнее вопрос – объекты нижней Лавры, которая во времена Януковича и Азарова была отдана в бессрочную аренду. А также Почаевская лавра, где аренда до 2052 года. В договоре так прописано, что фактически государство не может инициировать расторжение договора даже в судебном порядке. Выходом может быть проверка на соблюдение охраны законодательства, ведь не секрет, что строительство на территорий лавр шло полным ходом", - пояснила она.
Именно поэтому, по словам Кравчук, в указе президента о введении в действие решения СНБО о деятельности религиозных организаций есть пункт о проведении проверок и прояснении ситуации с государственным имуществом.
"Депутаты давно интересовались у правоохранительных органов, где уголовные дела, подозрения и т.д. И я очень рада, что СБУ в последнее время активно работает, потому что там есть над чем работать. Каждый обыск – это сплошной "русский мир", портреты гундяевых, российские паспорта и куча наличных денег в сейфах", - сказала нардеп.
Кравчук добавила, что речь идет об очень чувствительной сфере, и важно не допустить шагов, которые могли бы загнать религиозные общины в подполье и перевести в дискурс о страданиях за веру.
Пожалуйста, подождите...
Интересно, где сейчас Баканов? Он хотел быть послом в Великобритании за свое молчание. А Зеленский не несет ответственность за назначение в СБУ и ОП российских агентов?
‼️‼️‼️‼️
в Київі до Янека була Охорона памьяток під керивництвом Кухаренко . Від нього добитись дозволу було трудно. Так Янек просто посадив Кухаренко у Вьязницу і почав рушити Київ. Зараз древній Центр Київа просто спаплюжен новобудовами хмарочосами .
у Відні , наприклад , у центрі тримають едину горизонталь висоти забудови. А Київ як бамбами уникали стовпи хмарочосів
механізми розірвання договору існують. Однак Тернопільська адміністрація не має повноважень займатися відповідним питанням, бо на їхньому балансі лише пам'ятки місцевого значення.
Це не компетенція Тернопільської ОВА. Лавра була забрана на баланс Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври. ‼️‼️‼️Це є структура Міністерства культури України
близько 20 років тому храми передали в безоплатне ‼️‼️‼️користування чоловічому монастирю УПЦ МП. Однак про право власності московського патріархату на святині не йшлося. Це підтверджує і рішення Міністерства юстиції від 2018 року. Тоді спеціальна комісія скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) на релігійну організацію Почаївська Свято-Успенська лавра.
"Фактично, наскільки я розумію, майно залишається на балансі заповідника, а отже, ‼️‼️‼️Міністерства культури. Просто воно перебуває в користуванні‼️‼️‼️ юридичної особи - чоловічого монастиря Свято- Успенської Почаївської лаври. Механізми розірвати ці договори завжди є, ‼️‼️‼️це вам скаже будь-який юрист. Конкретно до цієї ситуації будь-які кроки може ініціювати лише Міністерство культури й заповідник‼️‼️‼️, на балансі якого перебуває лавра", - наголосив Ігор Кульчицький.
Зауважимо, що депутати Тернопільської обласної ради 21 грудня 2022 року звернулися до прем'єр-міністра України, голів Верховної Ради та СБУ і до генерального прокурора України щодо повернення комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври до державної власності.
До комплексу споруд Почаївської лаври належать Свято-Успенський собор (1771-1782 року), Підземний храм на честь Йова Почаївського (1774 р.), Келії (1771-1780 pp.), Церква Всіх Святих, Архієрейський дім, Надбрамний корпус (Святі ворота), Церква преподобних Антонія та Феодосія Печерських, Церква Похвали Пресвятої Богородиці (Тепла церква), Дзвіниця заввишки 65 м, будинок Почаївської духовної семінарії, храм на честь Великомучениці Варвари, Троїцький собор, каплиця на честь 400-річчя перенесення Почаївської чудотворної ікони Божої Матері, Преображенський собор (2013 р.)
так у слуг депутати- неуки. Вони не знають що їх права рука робить, а що - ліва. Вони не знають історії. ВОНИ НЕ ВМИЮТЬ ГРАТИ В ШАХІ , щоб спрогнозувати результат своїх законів
🤣🤣🤣
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Реєстрація: 05.01.2023
тебя, чмо тролиное, никто вроде не трогал
Після окупації Криму росією кількість парафій Православної церкви України на півострові зменшилася з 45 до 7, а кількість священнослужителів - з 14 до 4.
Про це у Фейсбуці інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, повідомляє Укрінформ.
"Станом на початок 2014 року Кримська єпархія ПЦУ налічувала у своєму складі 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів. На початку 2022 року у складі єпархії налічується всього 7 парафій та 4 священнослужителі", - йдеться в повідомленні.
Так, розповіли у Представництві, священник Максим Вологодін, що вимушено залишив Крим, повідомляв про спроби співробітників фсб завербувати його для отримання інформації про єпархію. За його словами, спроби вербування священників відбуваються регулярно.
Одна з парафіянок в Криму повідомила про випадок, коли люди, що влаштувались на держслужбу після окупації, просили своїх батьків не ходити в українську церкву, оскільки це може спричинити їм проблеми на роботі.
Крім того, 23 серпня 2021 року архімандрит ПЦУ Даміан (Павло Скоков) був притягнутий до відповідальності за звершення проведення літургії як за так звану "незаконну місіонерську діяльність".
У Представництві заявили, що така політика тиску та переслідувань, що триває вже восьмий рік, є абсолютно недопустимою з точки зору прав людини та міжнародного гуманітарного права, та є одним з важелів та елементів знищення української ідентичності населення Кримського півострову.
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Як повідомлялося, протягом 2014 року у єпархії ПЦУ в Криму були протиправно силою вилучені Покровський храм у с. Перевальне та храм Апостолів Петра і Павла і Святителя Миколая у Севастополі. Окрім того, окупаційна адміністрація ініціювала судові процеси, в межах яких окупаційні суди ухвалили рішення про вилучення будівлі кафедрального собору в Сімферополі та знесення парафіяльного храму у Євпаторії.
17 лютого 2022 року депутати Верховна Рада України ухвалили важливу Постанову №3447 для Православної церкви України, зокрема для її осередку в тимчасово окупованому Кримському півострові, "про деякі питання захисту права на свободу, світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги".
Януковоща осудили. Азиров сбежал и теперь гадит ротом в москве. Так почему же зеленые овощенята защищают их делишки?
сжучці не сказали що її робота писати та приймати закони, а не прокуратура?
А по-друге в памятці архітектури заборонено робити будь-які зміни, навіть написи чи позначки, без погодження з природоохоронним органом
Боже мой...Юристы есть тут?? что за бред написан??
война развязана кацапами, попы - кацапские. Какие проблемы? Это форс мажор в чистом виде.
Укладення безстрокового договору оренди за умовами якого "держава (як орендодавець) не може ініціювати розірвання договору навіть у судовому порядку" є фактично відчуженням у приватну власність державних архітектурно-культурних цінностей, що суперечить законодавству про охорону культурної спадщини як і суті самої оренди. За таке рейдерське захоплення державного майна всі учасники цієї злочинної схеми мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.
Цей договір оренди порушує публічний порядок, оскільки спрямований на незаконне заволодіння державним майном, а тому є нікчемним і не створює жодних правових наслідків та зобов'язань для його сторін, і відповідно, не обмежує державу у її праві вигнати московських фсбшних попів.
Закон Про оренду державного і комунального майна, підписаний Zельцманом у 2019р., який досі дозволяє таке шахрайство з державним майном, має бути визнаним неконституційним.