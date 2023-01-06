Кабмин расторг соглашение между Украиной и РФ об эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана")

Кабинет Министров прекратил действие соглашения между правительством Украины и России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграмм-канале. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, прекращено соглашение между правительством Украины и Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, подписанного 21 февраля 2006 года в Москве.

Отмечается, что соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действия соглашения, что исключает проведение главным разработчиком (государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля") и производителем (государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод" Макарова") сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в РФ.

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