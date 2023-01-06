Кабмин расторг соглашение между Украиной и РФ об эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана")
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кабинет Министров прекратил действие соглашения между правительством Украины и России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграмм-канале. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
В частности, прекращено соглашение между правительством Украины и Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, подписанного 21 февраля 2006 года в Москве.
Отмечается, что соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действия соглашения, что исключает проведение главным разработчиком (государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля") и производителем (государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод" Макарова") сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в РФ.
Пожалуйста, подождите...
Для розуміння - більшість договорів по СНГ - не розірвані,
де-юре війни з РФ немає...
👱♀️🏀🎀
Це для розуміння яка історія буде в книгах України через 20 років...
https://www.youtube.com/watch?v=z0v8g_dsS2c
(на сайті ВР статус документа: чинний)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359
Підозрюю, це щось має до/для майбутніх міжнародних судів. І найголовніше, від влади України з цього приводу -- ані пари з вуст.
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Вот это похоже на правду.
https://74.ru/text/world/2022/05/30/71355377/