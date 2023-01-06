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Кабмин расторг соглашение между Украиной и РФ об эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана")

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,сатана

Кабинет Министров прекратил действие соглашения между правительством Украины и России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграмм-канале. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, прекращено соглашение между правительством Украины и Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, подписанного 21 февраля 2006 года в Москве.

Отмечается, что соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действия соглашения, что исключает проведение главным разработчиком (государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля") и производителем (государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод" Макарова") сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в РФ.

Читайте: Украина расторгла соглашение с КНДР о создании межправительственной комиссии из-за поддержки ею вооруженной агрессии России, - Кабмин
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Топ комментарии
+50
Это они поторопились - всего 9 лет прошло
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06.01.2023 15:50
+27
Оперативно....надеюсь, последние 10 месяцев мы там ничего не обслуживали для паРашкинцев?...
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06.01.2023 15:51
+25
как-то не вовремя. Не приведет ли это к эскалации...
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06.01.2023 15:59
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Это они поторопились - всего 9 лет прошло
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06.01.2023 15:50 Ответить
Нуууууууу дуууууууже оперативно,треба було почекать.
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06.01.2023 16:18 Ответить
Мдя... Дії обох президентів, депутатів тих і цих, а також урядів за 9 років війни, м'яко кажучи викликають подив
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06.01.2023 16:23 Ответить
Чув таке, що весь час їздили южмашівці на сервіс..
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06.01.2023 15:51 Ответить
Так, що керівники сказали - те робітники і робили...

Для розуміння - більшість договорів по СНГ - не розірвані,
де-юре війни з РФ немає...

👱‍♀️🏀🎀

Це для розуміння яка історія буде в книгах України через 20 років...
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06.01.2023 17:59 Ответить
Заробитчане
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06.01.2023 19:51 Ответить
Оперативно....надеюсь, последние 10 месяцев мы там ничего не обслуживали для паРашкинцев?...
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06.01.2023 15:51 Ответить
зачем? тью...
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06.01.2023 15:54 Ответить
в продолжение темы беларусского сажотруса ))
https://www.youtube.com/watch?v=z0v8g_dsS2c
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06.01.2023 16:02 Ответить
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06.01.2023 16:04 Ответить
Даремно. Могли б так обслужить, щоби вони не літали.
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06.01.2023 15:57 Ответить
могли. Але чи стали б?
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06.01.2023 16:01 Ответить
Мабуть вже обслужили як потрібно)))
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06.01.2023 16:13 Ответить
как-то не вовремя. Не приведет ли это к эскалации...
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06.01.2023 15:59 Ответить
Ого! Вона досі була!
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06.01.2023 16:04 Ответить
Та я Вам більше скажу. ВР досі не скасувала документ (так звані "Харківські угоди"), що дозволяє військам параші перебувати на території України до 2042 року....

(на сайті ВР статус документа: чинний)
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06.01.2023 16:08 Ответить
А можна пруфи?
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06.01.2023 16:24 Ответить
То ж зайдіть на сайт ВР та й подивіться.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359
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06.01.2023 16:38 Ответить
От просто цікаво - а які ще угоди з кацапією чинні? Агласітє вєсь спісак, пжалуста (с)
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06.01.2023 16:14 Ответить
Дивіться вище -- найголовніша чинна.

Підозрюю, це щось має до/для майбутніх міжнародних судів. І найголовніше, від влади України з цього приводу -- ані пари з вуст.
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06.01.2023 16:40 Ответить
ні ця,ні попередня.
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06.01.2023 16:41 Ответить
Молодці зреагували блискавично.Трохи до року не дотягли.
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06.01.2023 16:20 Ответить
Люда-блискавка)
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06.01.2023 16:43 Ответить
Якось несподівано.
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06.01.2023 16:51 Ответить
А что случилось?
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06.01.2023 16:59 Ответить
У нас слишком мягкая внешняя политика с Россией. Кацапы нам выкручивают руки как вздумается а мы боимся требовать своё. У них не было альтернативы и тут мы могли что то потребовать для Украины. Это как пример. С кацапами надо точно так как они себя ведут. За услугу ценой в сельдь просит компенсацию в виде красной рыбы. Надо быть более агрессивными. Слабых пинают и они терпят. Жаль таксисты не могут быть министрами
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06.01.2023 17:01 Ответить
...правда офигенная новость....с 2014 идет 3 мировая война в Ukraine,а некоторые сотрудничают со страной агрессором,вот так..
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06.01.2023 17:03 Ответить
...а мона вопрос: ракетка эта вдруг упадет на кремль,что будет???..может же что поломатцоо в полете....
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06.01.2023 17:06 Ответить
З 2014 року ці ракети Україна по факту не обслуговувала, тому аналговнетна параша почала їх виводити з бойового чергування, а ракета була настільки хороша, що від неї і зараз не було би захисту.
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06.01.2023 17:27 Ответить
Вообще-то было сообщение в 14-м году, что наши прекращают обслуживание Сатаны с 15-го года. Так шо похоже на вброс. Кацапня признает, что были вынуждены передать усовершенствование Сатаны в Сатану-2 в Челябинское ГРЦ из-за прекращение сотрудничества с Южмашем.
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06.01.2023 17:49 Ответить
Это де факто. Но есть и де Юре. Можно например в суд подать и не только. Суть одна, доживём до победы, ни одного в парламенте не должно быть при выборах, даже с одним созывом--- абсолютно. А привилегии предыдущим аннулировать полностью. Все с ноля!
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06.01.2023 19:56 Ответить
Насчет суда, можно поподробнее.
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06.01.2023 20:07 Ответить
Имел в виду само понятие де юре. На бумаге есть---есть. Дата, подпись. печать. То что прекратили обслуживать---факт. А в суд подать можно---кстати обеим сторонам. Да даже ради тягомотины. это же часто. Если это вброс? Но опять же---если. А если не вброс? Обычно так и делают, именно у нас. оставляют шанс, мосты не сжигают. Тема то в целом пустая. Одно плохо до отказа, у всех ракеты есть, даже у персов. А у нас нет. Как там Остап Бендер говорил:, Шура, востановите статус кво..., Истинное положение вещей попросту. Вот и вышло---у кацапов ракеты есть де факто и де юре. А у нас нет---и опять же де факто и де юре.
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07.01.2023 21:01 Ответить
Обычно так и делают, именно у нас. оставляют шанс, мосты не сжигают.
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Вот это похоже на правду.
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07.01.2023 21:16 Ответить
Охрініти - це нічого не сказати
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06.01.2023 18:03 Ответить
Дай Бог щоб ядерні ракети в кацапських ракетних шахтах почали тікти ракетним паливом із за іржи
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06.01.2023 18:16 Ответить
По следам «Сатаны»: репортаж из зловещего места, откуда мы грозили Штатам самой мощной ракетой мира.
https://74.ru/text/world/2022/05/30/71355377/
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06.01.2023 18:30 Ответить
вашу в перепи8ду мать... 9 лет войны... эти падлы, которые имеют ноль в голове, потому что все это благодаря фон Брауну, не сподобились разорвать договор... УРОДЫ
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06.01.2023 19:26 Ответить
А мне пришлось читать ,что Украина прекратила обслуживать ракеты "сатана" или Р-36М с 2014 года , после окупаций Россией Крыма.
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06.01.2023 20:13 Ответить
в 14 году летом в шереметьево встречал парней с 5 факультета которые летели на обслуживание. говорили что вода в шахтах стояла до вышибных зарядов. русские помпы рас....ли
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06.01.2023 22:47 Ответить
 
 