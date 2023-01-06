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В течение недели морпехи уничтожили 82 оккупантов, 36 артсистем, 1 пункт управления и 1 хранилище с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделения ВМС ВС Украины в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
"За прошедшую неделю наши военные уничтожили: личного состава - 82 оккупанта, артиллерийских систем - 36 единиц, 1 миномет, 1 пункт управления и 1 хранилище с боеприпасами", - говорится в сообщении.
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упіхів Вам і Божого благословіння 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Німеччина поставить в Україну 40 бойових машин піхоти Marder протягом перших трьох місяців нового року, повідомив у п'ятницю речник уряду Штеффен Хебештрайт. «Ми хочемо спорядити батальйон. Батальйон складається приблизно з 40 одиниць піхоти (бойових мардерів) - залежно від конструкції. У першому кварталі ми плануємо передати Україні 40 Marders», - сказав Хебестрайт. Окрім броньованих бойових машин піхоти Marder, Німеччина також поставить Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із армійських запасів, який також має бути поставлений в Україну в першому кварталі 2023 року, сказав Хебестрайт. Що ми знаємо про машину піхоти Marder: Marder призначена для переміщення солдатів по полю бою. Він використовувався німецькими військовими з початку 1970-х років, але постійно модернізувався. Військові перебувають у процесі поступового виведення з експлуатації, але сотні все ще перебувають на озброєнні. Навчання на машині Marder має проходити на території Німеччини, сказав Хебестрайт, додавши, що воно триватиме близько восьми тижнів. Хебестрайт зазначив, що США також навчатимуть українців на своїй бойовій машині піхоти Bradley, але додав, що поки невідомо, чи проходитимуть навчання в США чи Німеччині.