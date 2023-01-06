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Папа Франциск поздравил православных с Рождеством и призвал к конкретным шагам ради мира в Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством верующих православных церквей и католиков восточных обрядов и призвал к конкретным шагам по достижению мира в Украине.
О православном Рождестве понтифик говорил в речи после молитвы "Ангел Господень", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.
"Особым образом направляю это поздравление братьям и сестрам многострадального украинского народа. Пусть же рождение Спасителя вселит утешение, вселит надежду, вдохновит конкретные шаги, которые смогут наконец привести к прекращению боев и миру. Молимся много за Украину и за мир", - сказал он.
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+3 Алексей Королевский 40f6fcd3
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+3 Urs
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+1 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий06.01.2023 16:52
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Досягнення миру?
Досягнення перемоги цивілізованого світу над дикунами і людожерами
...чиста канкрєтних кроків.
А ми закликаємо усіх з папіжем во главє не закликати, а почати хоч шось робити. Як ото кожен з нас на своєму місці.
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закликав вбити якомога більше кацапів?
Було таке навесні