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Папа Франциск поздравил православных с Рождеством и призвал к конкретным шагам ради мира в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

папа,франциск,римський

Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством верующих православных церквей и католиков восточных обрядов и призвал к конкретным шагам по достижению мира в Украине.

О православном Рождестве понтифик говорил в речи после молитвы "Ангел Господень", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"Особым образом направляю это поздравление братьям и сестрам многострадального украинского народа. Пусть же рождение Спасителя вселит утешение, вселит надежду, вдохновит конкретные шаги, которые смогут наконец привести к прекращению боев и миру. Молимся много за Украину и за мир", - сказал он.

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Топ комментарии
+3
Папа, прости Господи
Досягнення миру?
Досягнення перемоги цивілізованого світу над дикунами і людожерами
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06.01.2023 16:16
+3
а Войтыла на Рождество пожертвовал бы Украине пару "Крабов".
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06.01.2023 16:18
+1
Мир настане тільки тоді коли мордор пиз**"ю накриється!
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06.01.2023 16:52
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Папа, прости Господи
Досягнення миру?
Досягнення перемоги цивілізованого світу над дикунами і людожерами
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06.01.2023 16:16 Ответить
закликав до конкретних кроків

...чиста канкрєтних кроків.
А ми закликаємо усіх з папіжем во главє не закликати, а почати хоч шось робити. Як ото кожен з нас на своєму місці.
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06.01.2023 16:16 Ответить
це не поверне вірян, що покинули католицьку церкву через тупість цієї людини....
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06.01.2023 16:16 Ответить
а Войтыла на Рождество пожертвовал бы Украине пару "Крабов".
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06.01.2023 16:18 Ответить
Мир настане тільки тоді коли мордор пиз**"ю накриється!
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06.01.2023 16:52 Ответить
..что краше слов у католиков...Действие.Например, Его Святейшество может выделить треть денег 3 Райха на оружие Ukraine ..
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06.01.2023 16:56 Ответить
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06.01.2023 17:05 Ответить
закликав до конкретних кроків заради миру в Україні
===============
закликав вбити якомога більше кацапів?
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06.01.2023 17:08 Ответить
Конкретні кроки для досягнення миру щоранку оприлюднює Генштаб, тішачи українців.
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06.01.2023 17:45 Ответить
Що там вже антихрист не вимагає у Україні просити вибачення перед кремлем за супротив 😁
Було таке навесні
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06.01.2023 18:14 Ответить
значення слова антихрист поясни
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06.01.2023 18:41 Ответить
 
 