Россия ни разу не соблюдала договоренности о перемирии за 9 лет войны, - Маляр

За девять лет войны РФ ни разу не соблюдала договоренности о перемирии, только вывод российских войск из территории Украины будет означать реальное прекращение огня.

Об этом заявила в телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что за время боев периода АТО было 11 попыток установить режим прекращения огня (договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы. – Ред.).

"Все они сорваны умышленными действиями врага. К примеру, во время так называемого всеобъемлющего весеннего перемирия 2018-го за 22 дня провозглашенной "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения", - написала она.

Также Маляр подчеркнула, что во время операции Объединенных сил Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня, однако их результаты были аналогичны предыдущим.

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По данным Минобороны, только в 2019 году боевые потери украинской армии на Донбассе составили 97 погибших, а в 2020 году к началу последнего "июльского перемирия" погибли еще 32 военнослужащих ВСУ и 220 были ранены.

"27 июля 2020 года официально начался очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня". Однако враг его соблюдал всего полчаса. С 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года зафиксировано более 2 тыс. вражеских обстрелов. Поэтому только вывод войск России из территории Украина будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", – заявила она.

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