Россия ни разу не соблюдала договоренности о перемирии за 9 лет войны, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За девять лет войны РФ ни разу не соблюдала договоренности о перемирии, только вывод российских войск из территории Украины будет означать реальное прекращение огня.
Об этом заявила в телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что за время боев периода АТО было 11 попыток установить режим прекращения огня (договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы. – Ред.).
"Все они сорваны умышленными действиями врага. К примеру, во время так называемого всеобъемлющего весеннего перемирия 2018-го за 22 дня провозглашенной "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения", - написала она.
Также Маляр подчеркнула, что во время операции Объединенных сил Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня, однако их результаты были аналогичны предыдущим.
По данным Минобороны, только в 2019 году боевые потери украинской армии на Донбассе составили 97 погибших, а в 2020 году к началу последнего "июльского перемирия" погибли еще 32 военнослужащих ВСУ и 220 были ранены.
"27 июля 2020 года официально начался очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня". Однако враг его соблюдал всего полчаса. С 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года зафиксировано более 2 тыс. вражеских обстрелов. Поэтому только вывод войск России из территории Украина будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", – заявила она.
Пожалуйста, подождите...
А це чергова провокація ворога, вони мол такі богобоязні, пропонують мир, а нехристі мол не хочуть миру ...? Після цього об'являть "всєобщую"мобілізацію і "св'ященную войну"джихад, газават " во ім'я Бога, проти "бєсов"?!" +А 25 грудня і на Новий Рік вбивали мирне населення України не зважаючи на те , що понад 75% християн світу відзначають Різдво 25 грудня, й лише 25% людей святкують його 7 січня.Кацапи люті вороги Людства і поки буде існувати Імперія Зла буде біда і горе на Землі!
ці тварюки ізза порєбріка сиплють ненавистю.
Тільки повна утилізація боєздатний частин рф зможе гарантувати нам спокій...
Збираємо зброю де можемо, дякуємо союзникам за все, і підтримуємо ЗСУ. рецепт простий, тільки скільки ще смертей буде
Більш глибокі думки з цього питання є?
Ні?
А те, що пропозиція стосовно перемир'я від рашки з'явилась відразу після того, як низка країн Заходу заявила про початок поставок в Україну важкої бронетехніки?
Ні про що не каже?
"Так перемирье же, пока-что не будем давать Украине мардер/бредли/AMX, чтобы не сорвать перемирье".
Провокації в донецьких церквах, ***.
Кому вони накуй потрібні, ця донецька вата? Кацапи ломануться у військкомати захищати даунбасят?
Треба розвивати IQ...