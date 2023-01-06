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Россия ни разу не соблюдала договоренности о перемирии за 9 лет войны, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

За девять лет войны РФ ни разу не соблюдала договоренности о перемирии, только вывод российских войск из территории Украины будет означать реальное прекращение огня.

Об этом заявила в телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что за время боев периода АТО было 11 попыток установить режим прекращения огня (договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы. – Ред.).

"Все они сорваны умышленными действиями врага. К примеру, во время так называемого всеобъемлющего весеннего перемирия 2018-го за 22 дня провозглашенной "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения", - написала она.

Также Маляр подчеркнула, что во время операции Объединенных сил Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня, однако их результаты были аналогичны предыдущим.

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По данным Минобороны, только в 2019 году боевые потери украинской армии на Донбассе составили 97 погибших, а в 2020 году к началу последнего "июльского перемирия" погибли еще 32 военнослужащих ВСУ и 220 были ранены.

"27 июля 2020 года официально начался очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня". Однако враг его соблюдал всего полчаса. С 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года зафиксировано более 2 тыс. вражеских обстрелов. Поэтому только вывод войск России из территории Украина будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", – заявила она.

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Топ комментарии
+8
Добре шо Зєля дотримувався і про припинення вогню і про відвод військ з облаштованих позицій в голе поле.
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06.01.2023 16:28
+5
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06.01.2023 16:25
+4
За московію, яка себе назвала росією ми знаємо, це просто терорист і сатана. І за маляр знаємо - "зелена" брехуха. Скільки днів служила в ЗСУ, що займає посаду заступника міністра?
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06.01.2023 17:18
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я би трохи перефразував: "раССєя це маленький куй з великої літери Х"
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06.01.2023 16:29 Ответить
Мало того, ні один із всіх договорів які вона підписувала і які були їй не вигідні вона порушила!
А це чергова провокація ворога, вони мол такі богобоязні, пропонують мир, а нехристі мол не хочуть миру ...? Після цього об'являть "всєобщую"мобілізацію і "св'ященную войну"джихад, газават " во ім'я Бога, проти "бєсов"?!" +А 25 грудня і на Новий Рік вбивали мирне населення України не зважаючи на те , що понад 75% християн світу відзначають Різдво 25 грудня, й лише 25% людей святкують його 7 січня.Кацапи люті вороги Людства і поки буде існувати Імперія Зла буде біда і горе на Землі!
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06.01.2023 16:29 Ответить
Так вони сьогодні вже двічі в Херсоні пожежну частину обстріляли. Є поранені та загиблий.
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06.01.2023 16:25 Ответить
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06.01.2023 16:25 Ответить
Добре шо Зєля дотримувався і про припинення вогню і про відвод військ з облаштованих позицій в голе поле.
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06.01.2023 16:28 Ответить
На то она и параша, чтобы высраться на голову.
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06.01.2023 16:29 Ответить
Тому лише виведення військ Росії з території України не означатиме припинення вогню. Подивіться на Чернігівщину, Сумщину, Харківщину.
ці тварюки ізза порєбріка сиплють ненавистю.
Тільки повна утилізація боєздатний частин рф зможе гарантувати нам спокій...
Збираємо зброю де можемо, дякуємо союзникам за все, і підтримуємо ЗСУ. рецепт простий, тільки скільки ще смертей буде
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06.01.2023 16:32 Ответить
Прикинь. До вас только сч это дошло? А не тогда когда с 14го вы эти перемирия клепали как пончики.
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06.01.2023 16:32 Ответить
раССасиааа НИКОГДА не держала, не держит и НЕ БУДЕТ держать своих слов, договоренностей. Это раССее не свойственно по истории. сРана созданая потомками людоедов - андрофагов, погрязшая в воровстве, убийстве, сатанизме... раССеянские сЦари ВСЕ до единого были САМОЗВАНЦЫ, прачкины дети и вообще неизвестно от кого... Где сРаной прявят и правили УРОДЫ типа никакашки кровавого, пиддар 1, ивашка ужасный, чЛенин, сралин, ***** ( сын шлюхи и выб.л.я.д.о.к сатаны ). москва - второй вавилон. ПРОКЛЯТА
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06.01.2023 16:38 Ответить
Дж.Дудаев *Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров,которые никогда не соблюдало,не будет соблюдать и не мыслит. Но как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого...и начинает над ним издеваться. Такова Россия-империя зла,империя зла как была есть и остается....
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06.01.2023 16:43 Ответить
Ганя, це і так всі розуміють.
Більш глибокі думки з цього питання є?
Ні?
А те, що пропозиція стосовно перемир'я від рашки з'явилась відразу після того, як низка країн Заходу заявила про початок поставок в Україну важкої бронетехніки?
Ні про що не каже?
"Так перемирье же, пока-что не будем давать Украине мардер/бредли/AMX, чтобы не сорвать перемирье".
Провокації в донецьких церквах, ***.
Кому вони накуй потрібні, ця донецька вата? Кацапи ломануться у військкомати захищати даунбасят?
Треба розвивати IQ...
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06.01.2023 16:58 Ответить
Ага, виведення кацапських військ забезпечить мир. Ага, мрійте! Допоки існує мордор і він озброєний-миру не буде!
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06.01.2023 17:00 Ответить
За московію, яка себе назвала росією ми знаємо, це просто терорист і сатана. І за маляр знаємо - "зелена" брехуха. Скільки днів служила в ЗСУ, що займає посаду заступника міністра?
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06.01.2023 17:18 Ответить
Там можно добавить аэропорт Донецка и Иловайск тоже.
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06.01.2023 17:37 Ответить
..рашисти не дотримуються ніяких домовленостей і договорів ніколи і ні з ким споконвіків.
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06.01.2023 18:37 Ответить
9 років? А 300 не хотіла?
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06.01.2023 18:57 Ответить
кто эту сцуку пускает в эфир? оно же немыто-неподбритое чмо...
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06.01.2023 19:23 Ответить
 
 