Россия готовит единоразовый сбор с крупного бизнеса из-за нехватки денег на войну, - Bloomberg

По данным Bloomberg, российское правительство из-за проблем с государственным бюджетом собирается увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предлагает провести "мобилизацию доходов", собрав единовременные выплаты с производителей угля и удобрений. Также предлагаются высокие дивиденды с государственных компаний – не менее 50% от чистой прибыли.

Источники агентства, знакомые с предложением, утверждают, что по крайней мере часть денег, которые хотят собрать с крупного бизнеса, пойдет на покрытие военных расходов. Решение о размере дивидендов или единовременного сбора еще не принято: сумма будет зависеть от итоговых показателей бюджета за весь 2022 год.

Также Мишустин поручил "оптимизировать" расходы вне сферы обороны и безопасности, которые должны сэкономить не менее 150 млрд рублей.

Кроме того, предусматривается выделение 175 млрд рублей ($2,4 млрд) на организацию депортации 100 000 человек из Херсонской области. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о том, что Россия не очень-то надеется на возвращение территорий, откуда их выбила украинская армия осенью 2022 года.

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