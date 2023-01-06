РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17073 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
9 869 25
война (46615) Россия (91213) Мишустин (24)

Россия готовит единоразовый сбор с крупного бизнеса из-за нехватки денег на войну, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін,мішустін

По данным Bloomberg, российское правительство из-за проблем с государственным бюджетом собирается увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предлагает провести "мобилизацию доходов", собрав единовременные выплаты с производителей угля и удобрений. Также предлагаются высокие дивиденды с государственных компаний – не менее 50% от чистой прибыли.

Источники агентства, знакомые с предложением, утверждают, что по крайней мере часть денег, которые хотят собрать с крупного бизнеса, пойдет на покрытие военных расходов. Решение о размере дивидендов или единовременного сбора еще не принято: сумма будет зависеть от итоговых показателей бюджета за весь 2022 год.

Также Мишустин поручил "оптимизировать" расходы вне сферы обороны и безопасности, которые должны сэкономить не менее 150 млрд рублей.

Кроме того, предусматривается выделение 175 млрд рублей ($2,4 млрд) на организацию депортации 100 000 человек из Херсонской области. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о том, что Россия не очень-то надеется на возвращение территорий, откуда их выбила украинская армия осенью 2022 года.

Читайте также: В России создадут военные учебные центры при университетах, - росСМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
06.01.2023 17:02
+13
Верной дорогой идут рашисты!
Следующим шагом будет:
- продразвёрстка
- создание колхозов и совхозов
- трудодни вместо зарплаты
- талоны и купоны на семью
- туалетная бумага только членам "единой рабсии"
показать весь комментарий
06.01.2023 17:14
+8
Абрамович за несколько недель до нападения РФ на Украину переписал на своих 7 детей, включая Давида Арахамию, миллиардные трасты - The Guardian
показать весь комментарий
06.01.2023 16:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добийте вже цей бізнес
показать весь комментарий
06.01.2023 16:55 Ответить
Абрамович за несколько недель до нападения РФ на Украину переписал на своих 7 детей, включая Давида Арахамию, миллиардные трасты - The Guardian
показать весь комментарий
06.01.2023 16:57 Ответить
я так и думал, что арахамия его внебрачный сын. А я то думаю: кого он мне напоминает....
показать весь комментарий
06.01.2023 17:04 Ответить
Хотілось би все ж якісь докази.
Те що арахамія гніда рідкісна, це я знаю, але якщо є ще зв'язок з Абрамовичем...
показать весь комментарий
08.01.2023 13:52 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2023 17:02 Ответить
Фу******* мерзотное только на съедение гиенам
показать весь комментарий
06.01.2023 17:52 Ответить
верни мне мой 1917-ой

показать весь комментарий
06.01.2023 17:07 Ответить
Ну что , торг здесь неуместен!!!!!!! Сначала раз, потом два...а потом Вова, гуляй вальсом...шушики закончились...и фсьо
показать весь комментарий
06.01.2023 17:11 Ответить
Так у нас довпойопські ініціативи гетьманцивих-шмигалів працюють так само. Тільки в Україні олігархів ніхто не чіпає, а знищують малий і середній бізнес.
показать весь комментарий
06.01.2023 17:12 Ответить
Верной дорогой идут рашисты!
Следующим шагом будет:
- продразвёрстка
- создание колхозов и совхозов
- трудодни вместо зарплаты
- талоны и купоны на семью
- туалетная бумага только членам "единой рабсии"
показать весь комментарий
06.01.2023 17:14 Ответить
У них полстраны так уже живет.
показать весь комментарий
06.01.2023 17:44 Ответить
та якый нах одноразовый збир...
лудше черенок от лопаты солидолом намажьте,..
показать весь комментарий
06.01.2023 17:19 Ответить
"Одноразовий" збір від ***** 🤣🤣🤣 ню ... ню.... це з серії "мобілізації не буде". Посадити на швабру/пляшку одне схиблене ***** й кодла нелюдей усю Засрашку вирішили.
показать весь комментарий
06.01.2023 17:31 Ответить
Юралс вже <50$
Далі буде....
показать весь комментарий
06.01.2023 17:33 Ответить
не одноразовый, а перворазовый, далi буде
показать весь комментарий
06.01.2023 17:35 Ответить
Одноразовый?)))) Ага,до "победного или последнего". Хотя на параше все одноразовые,хоть и штопаные,то то их столько наплодилось. Смерть кацапам,независимо от пола и возраста
показать весь комментарий
06.01.2023 17:37 Ответить
У пенсионеров могильные отобрать. Ибо не...й. Крым то наш, а платить не хотят И Ладу давать одну на двоих. Пусть одна мамка по парным катается, а другая - по непарным
показать весь комментарий
06.01.2023 17:38 Ответить
А россияне говорят что у них денег навалом.)))
показать весь комментарий
06.01.2023 18:13 Ответить
Росія готує одноразовий збір

Натурально, одноразовий - бо після того і росії незабаром не буде!
показать весь комментарий
06.01.2023 18:14 Ответить
І ісчо нєоднократно будут деньгі забірать. Возрадуйтесь, кацапи.
показать весь комментарий
06.01.2023 18:21 Ответить
Ех рас, да ісчьо рас, да мноґо, мноґо, мноґо рас... 😁
показать весь комментарий
06.01.2023 18:33 Ответить
а как де фонд нацблагосостояния, в котором 300 млрд баков было?
показать весь комментарий
06.01.2023 18:38 Ответить
А большой бизнес прикинет, и соберёт деньги на ликвидацию собиратора.
показать весь комментарий
06.01.2023 19:50 Ответить
***** параші.
показать весь комментарий
07.01.2023 01:54 Ответить
 
 