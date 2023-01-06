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OSINT-аналитики обнаружили в смартфонах украинцев 33 приложения, которые разработаны РФ и Беларусью и работают на врага

Новости Цензор.НЕТ Технологии

телефон,смартфон

OSINT-аналитики обнаружили, что 33 приложения из 360 исследованных являются опасными в смартфонах украинцев и фактически работают на РФ и Беларусь в Украине и ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Укринформу в Гааге руководитель разведывательного агентства Molfar Артем Старосек.

"Было исследовано 360 (8 категорий по 45) самых популярных приложений и игр IOS и Android. Из них 33 оказались опасными, поскольку созданы или принадлежат компаниям из российской федерации или республики беларусь", – рассказал Старосек.

Он отметил, что опасны приложения, которые передают частные данные пользователей силовым структурам российской федерации, а неэтичными — с просмотром рекламы (для бесплатных приложений) или прямой оплатой услуг при использовании приложений.

По его словам, среди потенциально опасных для Apple и Android есть платные и бесплатные приложения, среди которых, в частности, мобильные приложения для планирования платежей, изучение иностранных языков, игры.

Старосек также рассказал, что в ходе исследования устанавливалась страна, к которой относили приложение. Например, если компания зарегистрирована на Кипре, но большинство разработчиков в россии – это российская компания. А если компания создана в России, но все ее члены покинули страну-террористку и переехали в Польшу, она в исследовании получала статус польской.

OSINT-аналитики обнаружили в смартфонах украинцев 33 приложения, которые разработаны РФ и Беларусью и работают на врага 01
OSINT-аналитики обнаружили в смартфонах украинцев 33 приложения, которые разработаны РФ и Беларусью и работают на врага 02

"Причина та же – налоги. Платить налоги в Польше это нормально, платить налоги в российской федерации – значит, финансировать террористов", - сказал CEO Molfar.

Он добавил, что над исследованием приложений команда, состоявшая из трех OSINT-специалистов, работала неделю. В общей сложности компания Molfar насчитывает 50 штатных работников, среди которых 35 – ресерч-аналитики, а OSINT-сообщество основанное Molfar, насчитывает 200 волонтеров и более 20000 подписчиков в Телеграме.

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"Мы активно сотрудничаем с государственными органами в контексте противодействия стране-террористу, а также обучаем OSINT и HUMINT. Что касается непосредственно темы расследования, материалы уже есть в ГУР и Минцифры", – рассказал CEO Molfar о команде.

Он также подчеркнул, что очень важно постоянно напоминать украинцам о важности информационной гигиены и не дать врагу проникнуть во все сферы жизни украинцев.

Полный список приложений можно найти по ссылке .
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Топ комментарии
+22
А чего ФСБшный телеграмм никого не волнует?
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06.01.2023 17:40
+19
У мене на щастя цього дерьма нема на телефону
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06.01.2023 17:40
+17
как это нема - а Телега ? гребанным фсб-шным телеграммом пользуются все украинские органы власти и сми - все такие тупые или враги?
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06.01.2023 17:50
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У мене на щастя цього дерьма нема на телефону
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06.01.2023 17:40 Ответить
как это нема - а Телега ? гребанным фсб-шным телеграммом пользуются все украинские органы власти и сми - все такие тупые или враги?
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06.01.2023 17:50 Ответить
Є сумніви щодо тупості нинішньої влади і тих, хто її обрав?
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06.01.2023 17:56 Ответить
так тупых много не только во власти а и в СМИ и среди "очень умных блогеров" и просто среди миллионов украинцев
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06.01.2023 18:07 Ответить
Так я про це і кажу.

Яника бидло обрало за тим же принципом.
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06.01.2023 19:07 Ответить
с того часу уже прошло очень много времени - очень много людей были обмануты и не раз пострадали, очень многие погибли - пора уже украинцам поумнеть и по-любить жизнь - и выбрать власть что бы украинцы были защищены от кацапских ракет и от зеленой коррупции
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06.01.2023 19:13 Ответить
Так дебіла не важко обдурити. Особливо, якщо він досі черпає інформацію з телевізора.
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06.01.2023 19:36 Ответить
Дивно. Якось живу і без Твітера. Інфу беру з перевірених джерел і то завжди беру під сумнів.

А, якщо людина тягне в рот перше, шо до рук попало, то все ж про неї очевидно.
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06.01.2023 19:50 Ответить
факти по телезі? У мене немає. Більше того, активно користували на окупованих, дякувати Богу, без проколів.
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06.01.2023 18:08 Ответить
факты? ты что совсем отсталый? по-гугли кто разработчик кто владелец и у кого исходники - как он так спокойно живет за границей рашки
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06.01.2023 18:10 Ответить
І в мене нуль!!!!
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06.01.2023 18:46 Ответить
А чего ФСБшный телеграмм никого не волнует?
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06.01.2023 17:40 Ответить
Бо прогнози Буданова пишуться на основі "інсайдів" в Телеграмі.
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06.01.2023 17:57 Ответить
Ну є тоді у вайбері дуже цікаві будинкові чатики
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06.01.2023 17:57 Ответить
А можно пруфы по существу?
Или просто бла-бла на вентилятор?!
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06.01.2023 19:04 Ответить
Сервера рядом с ВКонтактом подойдёт?
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06.01.2023 19:16 Ответить
Жодного з перелічених не використовую!
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06.01.2023 17:41 Ответить
а telegram кацапский
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06.01.2023 17:52 Ответить
Тільки по роботі (корпоративний чат).
Погано, що наші військові телеграм використовують. Але не думаю, що там в захисті інформації дурні сидять.
В Дії навіть не реєструвався - одразу розуміючи, що там підстава. Якщо наступні планові вибори (у 2023 чи 2024( відбуватимуться лише в Дії - участі не братиму
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06.01.2023 19:56 Ответить
Мені військові пишуь тільки по Signal
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06.01.2023 21:28 Ответить
Що там вже казати про кацапо - білоруську "Дію"
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06.01.2023 17:44 Ответить
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06.01.2023 17:45 Ответить
"Слуги" позаминулої осені не зпроста дупи рвали аби впарити ************ і одночасно заперечували напад рашистів. Їм треба було спочатку впарити смартфони, потім онлайн вибори у воєнний стан. Але західні розвідки попередженнями про війну всю малину зіпсували, а в Ху#ла вже не було часу чекати і він напав раніше ніж зєшобло провернуло цю аферу.
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06.01.2023 20:27 Ответить
а Телеграм та ДІЯ де в списку???????
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06.01.2023 17:45 Ответить
зелену гівноДІЮ чіпати не можно - бо путен нападе
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06.01.2023 18:13 Ответить
підводу не чипай, наші її дивляться наскрізь)
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06.01.2023 18:33 Ответить
Не гоніть прога поліглот на Symbian розроблялась ..А на Плеймаркеті платних толкових програм безліч ,хоть розробник кацап ..Прога Труфон супер проти гугловського софту але разраб кац
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06.01.2023 17:45 Ответить
З цього всього може колись давно грав у Shadow Fight. І то першу частину. Все інше взагалі не бачив навіть.
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06.01.2023 18:00 Ответить
є ще"хароший" додаток vegatel. )
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06.01.2023 18:13 Ответить
А що це за лайно, хто його взагалі ставить і навіщо?
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06.01.2023 18:22 Ответить
Висновок єдиний-нічого усілякий мотлох встановлювати!
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06.01.2023 18:25 Ответить
Вся ця аналітика сміття якщо не вказано на якій кількості телефонів українців встановлено ці ворожі додатки та яким чином були отримана дана статистика. ІМХО, Molfar -чергова паперова контора, створена для розпилу грантів.
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06.01.2023 18:31 Ответить
У переліку немає самих НЕБЕЗПЕЧНИХ застосунків:
Навігаторів

Месенджерів

Антівірусів

...
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06.01.2023 18:32 Ответить
Нихера не смог разобрать,при том ,что большой монитор...
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06.01.2023 18:36 Ответить
Це не аналітики, а наркомани. Натуральні. Які працюють проти України, а зовсім не за неї.
Почитайте весь перелік софта, який вони позаносили в список:
Minecraft, Need for Speed, та uTorrent не мають жодного відношення до Єрефії. І навіть за наявності локалізаторів на тій території, не можуть ніяк вважатися російськими.

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06.01.2023 18:54 Ответить
Зеленський користується російським хмарним сервісом на смартфоні. Фото


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06.01.2023 19:02 Ответить
Це яндекс-диск, чи шо?
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07.01.2023 00:13 Ответить
Зелена грьобана "дія" повинна бути на першому місці, бо якщо інші - справа добровільна, то дію практично шантажом вимушують встановлювати, часто на лишаючи альтернативи.
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06.01.2023 19:09 Ответить
Ну, і де пункти допомоги, де можна з гарантією почистити телефон?
За адекватну суму.
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06.01.2023 19:40 Ответить
менше ставте всякого гівна на телефон і буде вам щастя
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06.01.2023 19:42 Ответить
Мольфар гомосєк після зашквару із занадто дорогим збиттям мопедів, виклав з себе оце бл? Це що за програми такі? Це все що "розвідувальна агенція" змогла знайти?)))
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06.01.2023 19:54 Ответить
Та ладно здивували, 80% бізнесу працюють на кацапській 1с та перефарбованій BAS.
Ось де проблема.
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06.01.2023 19:58 Ответить
Ну і ДІЯ теж розроблялась за участі російського філіалу 'Epam' якщо що
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06.01.2023 22:32 Ответить
2 телефона назад, років 12 назад- грав у shadow fight, інших ігор не знаю
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06.01.2023 23:15 Ответить
А 3d earth, це хиба не гуглівська прога?)
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06.01.2023 23:16 Ответить
 
 