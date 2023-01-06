OSINT-аналитики обнаружили в смартфонах украинцев 33 приложения, которые разработаны РФ и Беларусью и работают на врага
Новости Цензор.НЕТ Технологии
OSINT-аналитики обнаружили, что 33 приложения из 360 исследованных являются опасными в смартфонах украинцев и фактически работают на РФ и Беларусь в Украине и ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Укринформу в Гааге руководитель разведывательного агентства Molfar Артем Старосек.
"Было исследовано 360 (8 категорий по 45) самых популярных приложений и игр IOS и Android. Из них 33 оказались опасными, поскольку созданы или принадлежат компаниям из российской федерации или республики беларусь", – рассказал Старосек.
Он отметил, что опасны приложения, которые передают частные данные пользователей силовым структурам российской федерации, а неэтичными — с просмотром рекламы (для бесплатных приложений) или прямой оплатой услуг при использовании приложений.
По его словам, среди потенциально опасных для Apple и Android есть платные и бесплатные приложения, среди которых, в частности, мобильные приложения для планирования платежей, изучение иностранных языков, игры.
Старосек также рассказал, что в ходе исследования устанавливалась страна, к которой относили приложение. Например, если компания зарегистрирована на Кипре, но большинство разработчиков в россии – это российская компания. А если компания создана в России, но все ее члены покинули страну-террористку и переехали в Польшу, она в исследовании получала статус польской.
"Причина та же – налоги. Платить налоги в Польше это нормально, платить налоги в российской федерации – значит, финансировать террористов", - сказал CEO Molfar.
Он добавил, что над исследованием приложений команда, состоявшая из трех OSINT-специалистов, работала неделю. В общей сложности компания Molfar насчитывает 50 штатных работников, среди которых 35 – ресерч-аналитики, а OSINT-сообщество основанное Molfar, насчитывает 200 волонтеров и более 20000 подписчиков в Телеграме.
"Мы активно сотрудничаем с государственными органами в контексте противодействия стране-террористу, а также обучаем OSINT и HUMINT. Что касается непосредственно темы расследования, материалы уже есть в ГУР и Минцифры", – рассказал CEO Molfar о команде.
Он также подчеркнул, что очень важно постоянно напоминать украинцам о важности информационной гигиены и не дать врагу проникнуть во все сферы жизни украинцев.
Полный список приложений можно найти по ссылке .
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Яника бидло обрало за тим же принципом.
А, якщо людина тягне в рот перше, шо до рук попало, то все ж про неї очевидно.
Или просто бла-бла на вентилятор?!
Погано, що наші військові телеграм використовують. Але не думаю, що там в захисті інформації дурні сидять.
В Дії навіть не реєструвався - одразу розуміючи, що там підстава. Якщо наступні планові вибори (у 2023 чи 2024( відбуватимуться лише в Дії - участі не братиму
Навігаторів
Месенджерів
Антівірусів
...
Почитайте весь перелік софта, який вони позаносили в список:
Minecraft, Need for Speed, та uTorrent не мають жодного відношення до Єрефії. І навіть за наявності локалізаторів на тій території, не можуть ніяк вважатися російськими.
За адекватну суму.
Ось де проблема.