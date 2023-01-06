В четвертую годовщину Томоса Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Порошенко на Фанар
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В четвертую годовщину Томоса Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил пятого президента Петра Порошенко в свою резиденцию на Фанар.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
Как известно, 6 января 2019 г. Вселенский Патриарх официально вручил предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Эпифанию Томос об автокефалии украинской церкви, подписанный накануне в храме святого Георгия.
Петр Порошенко поблагодарил Его Всесвятость Патриарха Варфоломея за постоянную поддержку Украины. "Сегодняшний день действительно исторический, четыре года назад из большой любви Его Всесвятости была создана Украинская Церковь, объединив все православные церкви Украины. И сегодня мы имеем одну объединенную нацию и одну объединенную церковь. Завтра Митрополит Епифаний проведет рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре", – сказал Порошенко журналистам.
Патриарх Варфоломей передал украинскому народу искреннее блогословение и поздравил с Рождеством Христовым. Мы очень счастливы, для нас честь принимать наших добрых друзей здесь, президента Петра Порошенко. Мы вместе сотрудничали для придания нового статуса Православной Церкви Украины. Мы добились успехов в этом и теперь молимся за объединение всех православных верующих в стране вокруг ПЦУ – это единственно возможное решение. Мы молимся за завершение этой несправедливой войны и агрессии день и ночь, за украинских людей, сильных и отважных, решившихся защищать целостность и свободу Украины. Мы с вами через любовь и молитву. Мы рады видеть, что международное сообщество тоже с вами. Справедливость и правда всегда побеждает", – сказал Варфоломей.
"Поздравляю украинских верующих с Рождеством, которое вы отмечаете завтра. У митрополита Епифания будет служба завтра в Лавре. Мы показываем единство с вашими верующими во имя свободы и стабильности в Украине", - добавил Вселенский Патриарх.
Петр Порошенко также обсудил с Вселенским Патриархом вопрос о влиянии церкви московского патриархата в Украине. Как известно, недавно ПЦУ обратилась к Варфоломею и к предстоятелям других церквей по осуждению действий РПЦ.
"Мы не можем допустить связей с церковью страны – агрессора, которая убивает украинцев в Украине. Это не церковь, где дьявол. И в этой ситуации я очень ценю вашу любовь к Украине, украинскому народу, Богу. И если Бог из нами, какая разница кто против нас. Я думаю, что за эти четыре года мы прошли большое расстояние, многие присоединились к нашей церкви. Наша церковь открыта к объединению. По моему мнению, деятельность нашей церкви, Православной Церкви Украины чрезвычайно важна для нашей будущей победы, не менее важной, чем деятельность наших военных, наших волонтеров, наших людей", – подчеркнул пятый президент.
"Еще в 2018 году было принято соглашение между государством Украина и Вселенским престолом о сотрудничестве в поддержке Православной Церкви Украины, в частности, по ее международному признанию. И соответственно все, кто работают на интерес государства Украина, должны ей следовать. Что очень важно - по осуждению российского православной церкви как организации, исповедующей фактически еретические идеи "русского мира", поддерживающей войну против Украины и которая должна быть осуждена", – пояснил народный депутат Ростислав Павленко.
"Мы помолились Богу за победу Украины в войне против захватчиков", – отметил Порошенко.
"В четвертую годовщину получения Томоса я здесь, чтобы передать ваши благодарственные послания от украинского народа Его Всесвятости Патриарху Варфоломею за его служение Украине", - резюмировал Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Чотири роки тому 6 січня 2019 року патріарх Варфоломій І вручив Томос про автокефалію Православної Церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
Армія. Мова. Віра.
Це гасло сформувало тріаду цінностей ******** нам України. Політтехнологи політичних опонентів насміхалися над цим і перекривили його в "Армавір". Бо начебто неправильна мета, ********* і розділяє суспільство на патріотів і кому все одно, на україномовних і какая разніца, на віруючих українських і московських, не кажучи вже про атеїстів.
Та й взагалі, будь-хто і будь-що тільки не Порошенко...
Але життя дуже швидко розставило усі акценти. Наступний президент погрався-потішився в альтернативи ("літаки летять - будєм всєх бамбіть"), але коли запахло смаленим, повернувся знову фактично до того самого: патріотичної позиції, патріотичних цінностей і патріотичного електорату.
І це дуже правильно. Бо чогось іншого, якоїсь альтернативної політичної програми крім програми Порошенка 2019 року насьогодні немає і не може бути. Під час різдвяного богослужіння митрополита ПЦУ Епіфанія у Печерській лаврі можна буде наочно помітити тяглість традиції.
Президенти змінюватимуться навіть частіше ніж митрополити, а колись закладені основи політики і церкви лишатимуться і служитимуть наступникам і нащадкам.
Можна перехопити політичний порядок денний свого опонента-попередника, але не можна (вже не можна) заперечити і перекреслити його надбання. Нам ще належить переосмислити і переоцінити ці надбання. І нашим нащадкам теж треба буде зробити це по своєму. Ось так.
А поки що я подякую за Томос Петру Порошенку і Ростиславу Павленко. Ну і, патріарху Варфоломію звісно. Але з ним я не знайомий
сейчас бы уже каждая вторая семья в Украине на Абрамсе ездила......
РюZZкие...где вы были 800 лет назад?
Спрашивает у мавзолейных Шизофреников Евгений Понасенков... убойное видосио...для ЗеКодомойских Оманских чуваков?
Зелю видели даже на Майдане Ющенко и Порошенко... отвечаю я...🤣🤣🤣
Мы назначили Зеленского президентом с солидным рейтингом 73%,, правда Лукашенко дали 80%,,потому что сильно белорусы протестовали,пришлось применять силу..., потому что Тихановская победила...
Контора КГБшная прокололась...🤣
🦍🦍 Мавзолейные Обезьяны..вы всегда Палитесь.. дятлы тупорылые 🤣🤣🦍👹👺
В Москве загорелось здание МИД рабZeи... Машка Аблигацыя ЗаХерова и кобыла Будулая Лавров не пострадали...Видос сверху 🖕
- Чому?
- У них гімно надто близько до мізків!
кому Фанар, а кому фонарь,
під блазом, у кращому випадку 😕
Ні, в неї а ні розуму, а ні совісті. Буде вилизувати Зе і приписувати йому все добре, що в країні сталося навіть в часи, коли Зе на рашистських корпоративах без штанів на сцені скакав і про президенсттво не мріяв.