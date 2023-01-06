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В четвертую годовщину Томоса Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Порошенко на Фанар

Новости Цензор.НЕТ Общество

В четвертую годовщину Томоса Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил пятого президента Петра Порошенко в свою резиденцию на Фанар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Как известно, 6 января 2019 г. Вселенский Патриарх официально вручил предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Эпифанию Томос об автокефалии украинской церкви, подписанный накануне в храме святого Георгия.

Петр Порошенко поблагодарил Его Всесвятость Патриарха Варфоломея за постоянную поддержку Украины. "Сегодняшний день действительно исторический, четыре года назад из большой любви Его Всесвятости была создана Украинская Церковь, объединив все православные церкви Украины. И сегодня мы имеем одну объединенную нацию и одну объединенную церковь. Завтра Митрополит Епифаний проведет рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре", – сказал Порошенко журналистам.

В четвертую годовщину Томоса Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Порошенко на Фанар 01

Патриарх Варфоломей передал украинскому народу искреннее блогословение и поздравил с Рождеством Христовым. Мы очень счастливы, для нас честь принимать наших добрых друзей здесь, президента Петра Порошенко. Мы вместе сотрудничали для придания нового статуса Православной Церкви Украины. Мы добились успехов в этом и теперь молимся за объединение всех православных верующих в стране вокруг ПЦУ – это единственно возможное решение. Мы молимся за завершение этой несправедливой войны и агрессии день и ночь, за украинских людей, сильных и отважных, решившихся защищать целостность и свободу Украины. Мы с вами через любовь и молитву. Мы рады видеть, что международное сообщество тоже с вами. Справедливость и правда всегда побеждает", – сказал Варфоломей.

"Поздравляю украинских верующих с Рождеством, которое вы отмечаете завтра. У митрополита Епифания будет служба завтра в Лавре. Мы показываем единство с вашими верующими во имя свободы и стабильности в Украине", - добавил Вселенский Патриарх.

В четвертую годовщину Томоса Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Порошенко на Фанар 02

Петр Порошенко также обсудил с Вселенским Патриархом вопрос о влиянии церкви московского патриархата в Украине. Как известно, недавно ПЦУ обратилась к Варфоломею и к предстоятелям других церквей по осуждению действий РПЦ.

"Мы не можем допустить связей с церковью страны – агрессора, которая убивает украинцев в Украине. Это не церковь, где дьявол. И в этой ситуации я очень ценю вашу любовь к Украине, украинскому народу, Богу. И если Бог из нами, какая разница кто против нас. Я думаю, что за эти четыре года мы прошли большое расстояние, многие присоединились к нашей церкви. Наша церковь открыта к объединению. По моему мнению, деятельность нашей церкви, Православной Церкви Украины чрезвычайно важна для нашей будущей победы, не менее важной, чем деятельность наших военных, наших волонтеров, наших людей", – подчеркнул пятый президент.

В четвертую годовщину Томоса Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Порошенко на Фанар 03

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"Еще в 2018 году было принято соглашение между государством Украина и Вселенским престолом о сотрудничестве в поддержке Православной Церкви Украины, в частности, по ее международному признанию. И соответственно все, кто работают на интерес государства Украина, должны ей следовать. Что очень важно - по осуждению российского православной церкви как организации, исповедующей фактически еретические идеи "русского мира", поддерживающей войну против Украины и которая должна быть осуждена", – пояснил народный депутат Ростислав Павленко.

"Мы помолились Богу за победу Украины в войне против захватчиков", – отметил Порошенко.

"В четвертую годовщину получения Томоса я здесь, чтобы передать ваши благодарственные послания от украинского народа Его Всесвятости Патриарху Варфоломею за его служение Украине", - резюмировал Порошенко.

В четвертую годовщину Томоса Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Порошенко на Фанар 04
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Топ комментарии
+62
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06.01.2023 18:56
+47
Зєля термос здобував.

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06.01.2023 18:58
+42
Зараз зєвлада знову буде зі штанів вискакувати, щоб не пустити.
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06.01.2023 18:51
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Зеленський мабуть з відчаю трахнув кирила тимошенка (бо татарова чи єрмака боїться)..
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06.01.2023 19:30 Ответить
😄
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06.01.2023 23:53 Ответить
я голосував 3а ес і порошенка і буду голосувати далі так само але 3еленський 3ара3 пре3идент якийробить добре свою роботу і не пишіть гадості про 3еленського на радість кацабам
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06.01.2023 19:32 Ответить
Ну по большому счету гадостей и не пишут. Так.... стебаются. ))
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06.01.2023 20:00 Ответить
Володимир Горбач:

Чотири роки тому 6 січня 2019 року патріарх Варфоломій І вручив Томос про автокефалію Православної Церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
Армія. Мова. Віра.
Це гасло сформувало тріаду цінностей ******** нам України. Політтехнологи політичних опонентів насміхалися над цим і перекривили його в "Армавір". Бо начебто неправильна мета, ********* і розділяє суспільство на патріотів і кому все одно, на україномовних і какая разніца, на віруючих українських і московських, не кажучи вже про атеїстів.
Та й взагалі, будь-хто і будь-що тільки не Порошенко...
Але життя дуже швидко розставило усі акценти. Наступний президент погрався-потішився в альтернативи ("літаки летять - будєм всєх бамбіть"), але коли запахло смаленим, повернувся знову фактично до того самого: патріотичної позиції, патріотичних цінностей і патріотичного електорату.
І це дуже правильно. Бо чогось іншого, якоїсь альтернативної політичної програми крім програми Порошенка 2019 року насьогодні немає і не може бути. Під час різдвяного богослужіння митрополита ПЦУ Епіфанія у Печерській лаврі можна буде наочно помітити тяглість традиції.
Президенти змінюватимуться навіть частіше ніж митрополити, а колись закладені основи політики і церкви лишатимуться і служитимуть наступникам і нащадкам.
Можна перехопити політичний порядок денний свого опонента-попередника, але не можна (вже не можна) заперечити і перекреслити його надбання. Нам ще належить переосмислити і переоцінити ці надбання. І нашим нащадкам теж треба буде зробити це по своєму. Ось так.
А поки що я подякую за Томос Петру Порошенку і Ростиславу Павленко. Ну і, патріарху Варфоломію звісно. Але з ним я не знайомий
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06.01.2023 19:34 Ответить
Достойні кличуть достойних!
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06.01.2023 19:35 Ответить
да....., жаль, что не Порох президент....
сейчас бы уже каждая вторая семья в Украине на Абрамсе ездила......
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06.01.2023 19:38 Ответить
Або Мінськ 100500
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07.01.2023 02:11 Ответить
https://youtube.com/shorts/0sS4Ksm1oSM?feature=share...

РюZZкие...где вы были 800 лет назад?
Спрашивает у мавзолейных Шизофреников Евгений Понасенков... убойное видосио...для ЗеКодомойских Оманских чуваков?
Зелю видели даже на Майдане Ющенко и Порошенко... отвечаю я...🤣🤣🤣
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06.01.2023 19:48 Ответить
Зеленский и Даля Грибаускайте летом 2014 года даже создали Новую Армию Украины,по крупицам собирая в Польше Чехии Словакии и Болгарии старые совеэдеповские патроны и аккумуляторы для танков самолётов вертолетов...Порошенко в это время отдыхал на необитаемом острове...типа на Гастролях 95 дерьмоКвартала...🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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06.01.2023 19:55 Ответить
Фанар? А що, є така футбольна команда "Фанарбахчє"?
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06.01.2023 20:01 Ответить
Зеленский даже гасло придумал ТОМОС-НАТО -ЕС,а потом НАТО наш ТАТО,а Україна МАМО,,,,чего не сделаешь чтобы стать президентом 55 раз подряд ...а потом Обнулиться..типа Хмырь мавзолейный Помойки ..🤣🤣🤣
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06.01.2023 20:03 Ответить
Оу..одразу видко віруючого в московський патріархат
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06.01.2023 20:18 Ответить
95 квартал сдала Ольга *********..
Мы назначили Зеленского президентом с солидным рейтингом 73%,, правда Лукашенко дали 80%,,потому что сильно белорусы протестовали,пришлось применять силу..., потому что Тихановская победила...
Контора КГБшная прокололась...🤣
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06.01.2023 20:14 Ответить
Знаменитая фраза **********... Все кто угодно, лишь бы не Порошенко,гуляет по всему Ютьюбу... И всему Миру ..
🦍🦍 Мавзолейные Обезьяны..вы всегда Палитесь.. дятлы тупорылые 🤣🤣🦍👹👺
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06.01.2023 20:20 Ответить
https://youtu.be/GzuXSTFdOD8..

В Москве загорелось здание МИД рабZeи... Машка Аблигацыя ЗаХерова и кобыла Будулая Лавров не пострадали...Видос сверху 🖕
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06.01.2023 20:28 Ответить
Петро Олексійович молодець !
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06.01.2023 20:33 Ответить
Зеленський всреться
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06.01.2023 20:42 Ответить
Воно ж набралось нахальства і просило, щоб Варфоломей розірвав стосунки з Порошенко, але піймав облизня. Скільки в одному недоростку вміщається заздрощів і ненависті, це ж як воно його поїдає денно і нощно зсередини. Як воно живе з таким тягарем...
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06.01.2023 21:23 Ответить
- Треба буть обережним у стосунках з людьми малого зросту!
- Чому?
- У них гімно надто близько до мізків!
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06.01.2023 22:11 Ответить
Ну Петр я так понимаю съездил и поблагодарил за поддержку УПЦ. И это хорошо. Чего понесся полит. срач?
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06.01.2023 20:54 Ответить
Порошенко і минулого різдва їздив до Варфоломія. Прогугли, чи по тегу "Пётр Порошенко" тут онови в пам'яті події того часу. Може, зрозумієш причини срачу.
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06.01.2023 21:58 Ответить
а нічо. Ти, свіжезаряжений бот під VPN - спеціально для срачу тут.
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06.01.2023 23:47 Ответить
а зеленых надо пригласить на фонар
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06.01.2023 21:03 Ответить
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06.01.2023 21:09 Ответить
А бубочка в прольоте...
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06.01.2023 21:10 Ответить
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06.01.2023 21:22 Ответить
Порох та ЗЄля:

кому Фанар, а кому фонарь,

під блазом, у кращому випадку 😕
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06.01.2023 21:48 Ответить
Чи всер"еться Верещука після запрошень Порошенка? Вона ж Томас найвеличнішому припиисала.
Ні, в неї а ні розуму, а ні совісті. Буде вилизувати Зе і приписувати йому все добре, що в країні сталося навіть в часи, коли Зе на рашистських корпоративах без штанів на сцені скакав і про президенсттво не мріяв.
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06.01.2023 21:50 Ответить
А хто знає в яку Церкву ходе Вікторія Спартц?
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06.01.2023 22:02 Ответить
Це подія дійсно історична. Як тоді і казали розумні люди. А копошіння дрібних вошей- зелених популістів через сто років ніхто не згадає, як не згадують зараз соціялістів - 'миротворців' Вінниченка і Коцюбинського
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06.01.2023 22:39 Ответить
Ну чого не згадують , вулиці є . Під Києвом є Коцюбинське
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07.01.2023 02:29 Ответить
В цих тимчасових мешканців з Печерських пагорбів якась містика - то хотіли зробити пані Вереск цілою Маргаритою, на крайняк міссіс Попінс. Сміялись всі, навіть прохвости 95 проби. Тепер мстяться адептам Горбатої гори за прохіндейство ( порєшали возвести ***** святим), із страху всі фармазони перелякались і повтікали за "моря". А йде тільки четвертий рік правління танцюристів та балагурів, професіоналів дипломатії "на пальцях". А шо буде далі ?
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07.01.2023 04:34 Ответить
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