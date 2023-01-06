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За три часа "путинского перемирия" Луганщину 14 раз обстреляли из артиллерии, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", российские оккупанты 14 раз открывали артиллерийский огонь и трижды пытались штурмовать одно из сел Луганщины.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Коротко о 3 часах путинского "рождественского перемирия" в Луганской области
С 12:00 до 15:00: Рашисты 14 раз били из артиллерии и трижды штурмовали один из наших населенных пунктов. Люди в деоккупированных селах целый день сидят в подвалах", - отметил чиновник.
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