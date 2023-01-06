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За три часа "путинского перемирия" Луганщину 14 раз обстреляли из артиллерии, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кирил,путін

Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", российские оккупанты 14 раз открывали артиллерийский огонь и трижды пытались штурмовать одно из сел Луганщины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Коротко о 3 часах путинского "рождественского перемирия" в Луганской области

С 12:00 до 15:00: Рашисты 14 раз били из артиллерии и трижды штурмовали один из наших населенных пунктов. Люди в деоккупированных селах целый день сидят в подвалах", - отметил чиновник.

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Кто бы сомневался в гундяево-ху.ловском пистеже. Кацап вдохнул соврал выдохнул списдел.
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06.01.2023 19:04 Ответить
Трівожно в «МІД рф»Спалахнув МЗС РФ. Доля коня (Лаврова) невідома відосік
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06.01.2023 19:04 Ответить
Там зараз під Солєдаром орки пішли в атаку. І ніби навіть потиснули наших. Тобто жодного перемир'я і близько немає.
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06.01.2023 19:06 Ответить
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06.01.2023 19:28 Ответить
что гундяй что ***** что твари с болот мацковии-бандиты или террористы подворотни
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06.01.2023 20:25 Ответить
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06.01.2023 20:45 Ответить
"**********@я"....
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06.01.2023 20:51 Ответить
 
 