В результате удара ВСУ по Гавриловке Второй на Херсонщине подтверждено ранение 100 оккупантов, количество ликвидированных уточняется, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о подтвержденных потерях российских оккупантов в Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Сейчас известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.
Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются", - отмечается в сообщении.
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Помріяти не можна?
каждый день по 700 прибавляй - сильно не ошибешься.....
-хор александрова с половецко-печенежскими плясками. солисты: пригожинские голубые и их кураторы - кадыр-овцы. (исполняется с огоньком) ))
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Сидел в Гавриловке Гаврила.
В Гаврилу Хаймерс прилетел...
****** Гавриле тут настал.
А мог бы в ****** бухать.
чтобы не мог Бахмут он взять.
не дав нормально щи дожрать
хотел Гаврила выпить водки
но ВСУ сказали хватит жрать.
Гаврила унитазы крал
но продавать товар в родном ******
Гавриле HIMARS помешал
В течение пяти последних дней российские военные стягивали силы к Гавриловке Второй Каланчакского района Херсонской области. 5 января ВСУ отправили противнику "горячий привет". "404 мсп Тер…. Переместились они все дружно в общагу завода "Таврида", в количестве до 1000 человек. На территории оставили "Грады" и вскоре должны были выдвигаться поближе к линии фронта. Но что-то пошло не так, и сегодня с 6 утра до примерно 16:00 пришлось разгребать завалы", - говорится в сообщении ТГ-канала "Николаевский Ванек". В Телеграм-каналах сообщают, что жители Каланчакского района проснулись рано - около 05:00. Их разбудил громкий взрыв и мощная взрывная волна, от которой в домах открылись окна и двери. На данный момент известно, что ликвидированы 20 офицеров, минимум 100 раненых, остальные считаются пропавшими без вести. Раненых погрузили в три КамАЗа и привезли в больницу в другой населенный пункт. Территория базы оцеплена, местных жителей не пропускают и запрещают делать съемку. Очевидцы говорят, что после удара здание осталось без крыши, местами нет стен. После удара россияне покинули населенный пункт. На месте стоит только оцепление. Возможно, к разбору завалов оккупанты вернутся уже завтра.