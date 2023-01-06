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Генштаб ВС (4262) Херсонщина (3488) потери (3857)

В результате удара ВСУ по Гавриловке Второй на Херсонщине подтверждено ранение 100 оккупантов, количество ликвидированных уточняется, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,зброя,ядерна,ядерний

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о подтвержденных потерях российских оккупантов в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Сейчас известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются", - отмечается в сообщении.

Читайте также: В Украине ликвидировано по меньшей мере 539 мобилизованных россиян. Это кроме тех, что были убиты в Макеевке, - росСМИ
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Топ комментарии
+40
Горять жуки колорадські . Слава ЗСУ!!!!!
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06.01.2023 19:34
+28
Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій
===============
Сидел в Гавриловке Гаврила.
В Гаврилу Хаймерс прилетел...
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06.01.2023 19:41
+24
Гаврилівські курчата
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06.01.2023 19:40
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Горять жуки колорадські . Слава ЗСУ!!!!!
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06.01.2023 19:34 Ответить
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06.01.2023 20:29 Ответить
на картинці ядерний взрив
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06.01.2023 19:35 Ответить
не обов.язкоко..грибок може і так вирости..
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06.01.2023 19:38 Ответить
та то на канцерті кабиздога, хтось із зрітєлей в котлах з киплячим маслом стакан води попросив )) ну чорти й хлюпнули. з відра.
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06.01.2023 19:42 Ответить
сохранилось видео тренировки )))
https://www.youtube.com/watch?v=8zdIWntjc9s
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06.01.2023 19:52 Ответить
А ШО???
Помріяти не можна?
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06.01.2023 21:31 Ответить
Кляті рузькі хробаки...
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06.01.2023 19:36 Ответить
убитых посчитать нереально: пробовали по ногам, так левых получается на пять штук больше, чем правых, а голов вообще на три штуки меньше, чем правых ног.
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06.01.2023 19:37 Ответить
та я вообще смысла считать не вижу...... только время терять......
каждый день по 700 прибавляй - сильно не ошибешься.....
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06.01.2023 19:44 Ответить
ну почему же? Некоторым нравится всякие графики и диаграммы рисовать. Это успокаивает.
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06.01.2023 19:53 Ответить
да, это так! но все равно, эти цифры, ввиду изложенных выше факторов, весьма условны..... а так как война в Украине плавно перетечет в гражданскую войну на расее, то точную цифру задвухсоченных нашими доблестными ВСУ оккупантов мы, к сожалению, так никогда и не узнаем......
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06.01.2023 21:30 Ответить
Странно) Голов там вообще по определению быть не должно))
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06.01.2023 19:50 Ответить
То кацапи мутовані двохголові почалися
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06.01.2023 19:57 Ответить
Кацапські воші засиділися в українському Криму - починаємо їх потроху підсмажувати.
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06.01.2023 19:37 Ответить
Прикро що нема ракет ATACMS з 500кг вибухівки, хороших росіян було би більше. Бо ці ракети, що нам дають, слабуваті для руйнування будинків
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06.01.2023 19:38 Ответить
ну почему же? вполне нормальный результат
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06.01.2023 19:57 Ответить
Там сдетонувало бухло, та ящики з б/к, на яких вони сиділи замість стільців.
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06.01.2023 20:09 Ответить
+ паливо, дбайливо розташоване для гарантії анестезії та скорочення страждань орків.
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06.01.2023 20:21 Ответить
"раждествєннскіе встречі с йосьой кабздохом" )) все котлы во всех рядах переполнены! ))
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06.01.2023 19:38 Ответить
галубой аганьок )))
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06.01.2023 19:44 Ответить
кабыздох:
-хор александрова с половецко-печенежскими плясками. солисты: пригожинские голубые и их кураторы - кадыр-овцы. (исполняется с огоньком) ))
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06.01.2023 19:48 Ответить
Градусів 400 )))
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06.01.2023 20:45 Ответить
Гаврилівські курчата
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06.01.2023 19:40 Ответить
💯 😁😂
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06.01.2023 19:42 Ответить
Гаврилівські півники )
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06.01.2023 19:57 Ответить
Гриль пересмажений.
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06.01.2023 19:59 Ответить
Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій
===============
Сидел в Гавриловке Гаврила.
В Гаврилу Хаймерс прилетел...
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06.01.2023 19:41 Ответить
Гаврила оккупантом стал..
****** Гавриле тут настал.
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06.01.2023 19:54 Ответить
В пакет Гаврилу положили..
А мог бы в ****** бухать.
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06.01.2023 19:57 Ответить
Башку Гавриле оторвали
чтобы не мог Бахмут он взять.
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06.01.2023 20:12 Ответить
В Гавриловку гаврилу отправил путин
не дав нормально щи дожрать
хотел Гаврила выпить водки
но ВСУ сказали хватит жрать.
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06.01.2023 20:56 Ответить
Служил Гаврила в рашен войске
Гаврила унитазы крал
но продавать товар в родном ******
Гавриле HIMARS помешал
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06.01.2023 21:14 Ответить
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06.01.2023 19:47 Ответить
Оуууу, за это кому то точно попадёт.
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06.01.2023 20:42 Ответить
Остальные - без вести протухшие, территорию обосцали
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07.01.2023 13:15 Ответить
Це вжарила та авіація яку кацапи знищили?
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06.01.2023 19:53 Ответить
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06.01.2023 20:13 Ответить
Да, з грудня є запит і виконання на знищення саме голів русні. Сьогодні кацапи теж насвяткують з прожаркою HIMARS.
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06.01.2023 20:09 Ответить
Утром 5 января эстафету Макеевки перехватила Гавриловка Вторая Херсонской области, где армия Украины устроила "прожарку" тысяче оккупантов.

В течение пяти последних дней российские военные стягивали силы к Гавриловке Второй Каланчакского района Херсонской области. 5 января ВСУ отправили противнику "горячий привет". "404 мсп Тер…. Переместились они все дружно в общагу завода "Таврида", в количестве до 1000 человек. На территории оставили "Грады" и вскоре должны были выдвигаться поближе к линии фронта. Но что-то пошло не так, и сегодня с 6 утра до примерно 16:00 пришлось разгребать завалы", - говорится в сообщении ТГ-канала "Николаевский Ванек". В Телеграм-каналах сообщают, что жители Каланчакского района проснулись рано - около 05:00. Их разбудил громкий взрыв и мощная взрывная волна, от которой в домах открылись окна и двери. На данный момент известно, что ликвидированы 20 офицеров, минимум 100 раненых, остальные считаются пропавшими без вести. Раненых погрузили в три КамАЗа и привезли в больницу в другой населенный пункт. Территория базы оцеплена, местных жителей не пропускают и запрещают делать съемку. Очевидцы говорят, что после удара здание осталось без крыши, местами нет стен. После удара россияне покинули населенный пункт. На месте стоит только оцепление. Возможно, к разбору завалов оккупанты вернутся уже завтра.
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06.01.2023 20:17 Ответить
Ай-да святкова новина...
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06.01.2023 20:59 Ответить
так і треба робити
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06.01.2023 22:01 Ответить
дай бог что бы была правда!
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07.01.2023 01:24 Ответить
Это просто ПТУ какое-то
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06.01.2023 22:04 Ответить
Не день без нового мема
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06.01.2023 23:14 Ответить
Желаю чтобы все!
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06.01.2023 23:12 Ответить
Ванє баню устроїлі, все як заведено
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07.01.2023 00:35 Ответить
Курицы гавриль 🐔
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07.01.2023 13:19 Ответить
 
 