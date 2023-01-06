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Заявление Путина об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал объявление Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня по случаю православного Рождества "таким, что не заслуживает доверия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Кремлю полностью не хватает доверия, и это заявление об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия. Именно Россия начала эту нелегитимную агрессию. Когда агрессор говорит о прекращении огня, я думаю, что реакция, которая приходит к нам всем - это скептицизм перед лицом такого лицемерия", - сказал Боррель.

Он призвал к "конкретным действиям на местах", включая "полное прекращение военных атак" и вывод Москвой войск и военной техники с украинской территории.

"При отсутствии таких конкретных действий, одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время для перегруппировки своих войск и попытаться восстановить свою поврежденную международную репутацию", - добавил Боррель.

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Топ комментарии
+6
***** вірять лише кацапи.
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06.01.2023 20:22
+3
Цензоре, нема сьогодні ніякого "православного" Різдва. Більшість православних церков світу святкує Різдво 25 грудня. А купка тих, хто за старою меншовартісною звичкою ніяк не відлипне від московського сатанату, стрімко зменшується.
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06.01.2023 20:26
+2
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06.01.2023 20:49
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***** вірять лише кацапи.
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06.01.2023 20:22 Ответить
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06.01.2023 20:49 Ответить
Цензоре, нема сьогодні ніякого "православного" Різдва. Більшість православних церков світу святкує Різдво 25 грудня. А купка тих, хто за старою меншовартісною звичкою ніяк не відлипне від московського сатанату, стрімко зменшується.
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06.01.2023 20:26 Ответить
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06.01.2023 20:33 Ответить
классическая инверсия )) параша о целях и задачах "пасхальном перемирии" в оон. "а шо случилось?" (С) )))
https://www.youtube.com/watch?v=q8hEdlkAMqM
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06.01.2023 20:34 Ответить
Перемирие просят, когда война идет. У хла же спецоперация. О каком тогда перемирии хрюкает хло? И с кем он мириться собрался?
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06.01.2023 20:46 Ответить
і на довіру, і на увагу... не заслуговує...
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06.01.2023 21:04 Ответить
и о погаде в мацкве)))
///
брила льоду у мацкві впала на припарковане урядове авто «Aurus Senat» за 40 мільйонів фублів

https://t.me/glavcomua/21142
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06.01.2023 21:24 Ответить
Не розумію що за вереск ну він обявив. нам і карти в руки вибивать з нашої землі без опору з їх сторони і побачим діє зі сторони рф перемиря чи ні а краще не звертать на їх заяви увагу а по мірі сил визволять свої землі.
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06.01.2023 21:47 Ответить
Оце така стидоба ніхто йому не вірить та не поважає.
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06.01.2023 23:50 Ответить
 
 