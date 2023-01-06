США выделяют Украине новый пакет оборонной помощи на сумму свыше 3 млрд долл., - Белый дом
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Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который будет включать, в том числе БМП Bradley, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другую военную помощь.
Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня Соединенные Штаты продемонстрируют нашу неизменную приверженность обеспечению возможностей для самозащиты Украины путем объявления новой помощи в сфере безопасности более чем на $3 миллиарда", - сказала представитель администрации Байдена.
Она уточнила, что в эту сумму входит выделение оружия по президентскому распоряжению со складов Минобороны США на сумму $2,8 миллиарда. Перечень включает БМП Bradley, самоходные гаубицы, машины с защитой от мин и засад MRAP, другие бронетранспортеры, ракеты GLMRS, зенитные ракеты, боеприпасы и другое.
Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома, США предоставляют $285 млн по программе зарубежного военного финансирования для создания долгосрочных возможностей и модернизации ВСУ.
Карин Жан-Пьер также сообщила, что Соединенные Штаты выделяют $682 миллиона для союзников и партнеров на восточном фланге НАТО для усиления оборонительных возможностей.
Пожалуйста, подождите...
Дякую, дідьо Джо!
Не пля, приехали два мужика на катафалке на речку, и ни одной бабы!!??
А що ще інакше?
и еще запомни бот
кацапскийнеблагодарный - Украина не усырается а воюет за свою землю и свои семьи
Сколько же это будет??))
Понятно, залпами никто лупить не будет,так что потенциально 64 цели могут приземлить...
А потом ещё и перезарядить можно...)
God bless America
Захід дає західну броню: американці дають БТР 50 Bradley, німці - 40 Marder та французи - колісні танки AMX-10 RC, та бронетранспортери Bastion.
Також вже другий Patriot (від німців).
Британці теж обіцяють дати танки.
Наші отримають від США зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow (для ЗРК Бук).
Німці передали 20 мобільних ракетних установок APKWS (на пікапах) - проти шахедів.
Британський міністр оборони не виключив можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow (це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів, бойова частина: 450 кг, загальна маса: 1300кг)
Вірогідно, подіяла перспектива рашистської нової хвилі мобілізації у січні 2023 та введення військового стану на території раші.
Аминь...
США та Україна продовжують успішну практику адаптації ракет та систем до радянської зброї
І це насправді дуже позитивна новина, бо таких ракет на складах є чимало і це передусім дозволить вирішите одне з болючих питань щодо дефіциту ракет до радянських систем, тим паче, що ці ракети можуть збивати як літаки, так і крилаті ракети, що особливо актуально в контексті російських ударів по Україні.
Тактико-технічні характеристики цієї ракети наступні: маса у близько 230 кг, з якої 40,5 кг осколково-фугасної бойової частини. Ракета довжиною у 3,64 м та діаметром 0,203 м може знищувати цілі на дальності від 1,5 до 20-30 км на висоті від 6 м до 15240 м зі швидкістю понад 3,5 М.
а вот Sparrow
"москаль" з "Московія"
та
"рус" з "Київської Русі".
Олігархи знають що вишиватні українці мають коротку пам'ять...