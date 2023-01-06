США выделяют Украине новый пакет оборонной помощи на сумму свыше 3 млрд долл., - Белый дом

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который будет включать, в том числе БМП Bradley, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другую военную помощь.

Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Соединенные Штаты продемонстрируют нашу неизменную приверженность обеспечению возможностей для самозащиты Украины путем объявления новой помощи в сфере безопасности более чем на $3 миллиарда", - сказала представитель администрации Байдена.

Она уточнила, что в эту сумму входит выделение оружия по президентскому распоряжению со складов Минобороны США на сумму $2,8 миллиарда. Перечень включает БМП Bradley, самоходные гаубицы, машины с защитой от мин и засад MRAP, другие бронетранспортеры, ракеты GLMRS, зенитные ракеты, боеприпасы и другое.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома, США предоставляют $285 млн по программе зарубежного военного финансирования для создания долгосрочных возможностей и модернизации ВСУ.

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Карин Жан-Пьер также сообщила, что Соединенные Штаты выделяют $682 миллиона для союзников и партнеров на восточном фланге НАТО для усиления оборонительных возможностей.