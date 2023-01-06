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США выделяют Украине новый пакет оборонной помощи на сумму свыше 3 млрд долл., - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бредлі

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который будет включать, в том числе БМП Bradley, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другую военную помощь.

Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Соединенные Штаты продемонстрируют нашу неизменную приверженность обеспечению возможностей для самозащиты Украины путем объявления новой помощи в сфере безопасности более чем на $3 миллиарда", - сказала представитель администрации Байдена.

Она уточнила, что в эту сумму входит выделение оружия по президентскому распоряжению со складов Минобороны США на сумму $2,8 миллиарда. Перечень включает БМП Bradley, самоходные гаубицы, машины с защитой от мин и засад MRAP, другие бронетранспортеры, ракеты GLMRS, зенитные ракеты, боеприпасы и другое.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома, США предоставляют $285 млн по программе зарубежного военного финансирования для создания долгосрочных возможностей и модернизации ВСУ.

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Карин Жан-Пьер также сообщила, что Соединенные Штаты выделяют $682 миллиона для союзников и партнеров на восточном фланге НАТО для усиления оборонительных возможностей.
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Топ комментарии
+54
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06.01.2023 20:54
+41
God Bless America!
Дякую, дідьо Джо!
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06.01.2023 20:51
+28
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06.01.2023 20:57
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God Bless America!
Дякую, дідьо Джо!
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06.01.2023 20:51 Ответить
Який ще дідьо?
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06.01.2023 21:55 Ответить
Героям Слава!
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06.01.2023 21:02 Ответить
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06.01.2023 20:54 Ответить
Ти зробив мій вечір!
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06.01.2023 21:07 Ответить
Без кацапської недомови жити не можуть.
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06.01.2023 21:10 Ответить
Це ж троллінг кацапів з їх "спасіба дєду".
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06.01.2023 21:21 Ответить
А-а-а, он вон як.
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06.01.2023 21:45 Ответить
Уявляю вираз цапячих іпальників...
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06.01.2023 21:16 Ответить
Кореша дохлого парашника обмывают новую Ниву:
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06.01.2023 20:55 Ответить
судя по цвету нивы, дохлый парашник был явно голубой, ну и его кореша тоже ))
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06.01.2023 21:12 Ответить
Ну какие они голубые? ****** оне!
Не пля, приехали два мужика на катафалке на речку, и ни одной бабы!!??
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06.01.2023 21:18 Ответить
"$682лмн для союзників і партнерів на східному фланзі НАТО для посилення оборонних можливостей"(с) - це, напевне, для компенсації втрат від постачання старої військової техніки Україні з наступною їх модернізацією в союзників по НАТО...
А що ще інакше?
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06.01.2023 20:55 Ответить
а ты чем то недоволен ?
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06.01.2023 23:21 Ответить
Да, не доволен. Им нах это не нужно, пока Украина за низ усирается.
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07.01.2023 00:52 Ответить
не понял ты что с двух логинов строчишь? я вроде не тебе писал
и еще запомни бот кацапский неблагодарный - Украина не усырается а воюет за свою землю и свои семьи
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07.01.2023 04:15 Ответить
супер!! Оркестр, туш!
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06.01.2023 20:57 Ответить
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06.01.2023 20:57 Ответить
Всё идет своим чередом. Уверен, и авиация подтянется. С дальнобойным ПВО вопрос уже решен, бронетехника на подходе. Идет формирование ударного кулака.
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06.01.2023 20:57 Ответить
Що, не чув про Петріот?
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06.01.2023 21:08 Ответить
чув. За 2 шт.
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06.01.2023 21:09 Ответить
На батарее 8 пусковых установок по 4 ракеты -- уже залп 32 штуки. На двух...
Сколько же это будет??))
Понятно, залпами никто лупить не будет,так что потенциально 64 цели могут приземлить...
А потом ещё и перезарядить можно...)
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06.01.2023 21:32 Ответить
Это недели три надо было бухать,чтобы пропустить...речь про Пэтриот однако
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06.01.2023 21:09 Ответить
Американці - це нам братній народ 🇺🇲🇺🇦
God bless America
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06.01.2023 20:58 Ответить
Интересно, что там из ракетного вооружения будет вкусненького
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06.01.2023 20:59 Ответить
Нам еще дают пару штук Хаймерс
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06.01.2023 21:01 Ответить
на передовую поедь там увидишь точно
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06.01.2023 23:23 Ответить
А ты, билять, с Бахмута, штат Техас *********?
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07.01.2023 00:57 Ответить
слышишь зачем вам ботам диванным знать какие ракеты поставляются? вы что их оплачиваете или воюете ними ? ли вы кацапы? расслабся и получай удовольствие от прилетов
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07.01.2023 04:10 Ответить
Ракеты GLMRS, опять 80 км.
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07.01.2023 01:00 Ответить
ruzke- kurwy !
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06.01.2023 21:00 Ответить
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06.01.2023 21:01 Ответить
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06.01.2023 21:03 Ответить
Різдвяні свята ще продовжуються !!!
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06.01.2023 21:03 Ответить
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06.01.2023 21:06 Ответить
Це гарні подарунки до різдва,Дякуємо,дядько Джо👍
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06.01.2023 21:07 Ответить
Не ввійшла в цю інфу фраза з офіційного прес-релізу "Подробный список всего, что включено в новый пакет, по словам Жан-Пьер, чуть позже опубликует Пентагон".
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06.01.2023 21:07 Ответить
Гадюку будуть піджарювать на вогню так щоб вона не відчувала особистого воню)
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06.01.2023 21:08 Ответить
тут жаба кацапська а не гадюка
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06.01.2023 23:24 Ответить
Дуже добрі новини! Жарти закінчилися, мабуть (сподіваюсь!), Захід перестає гратися з Пу.
Захід дає західну броню: американці дають БТР 50 Bradley, німці - 40 Marder та французи - колісні танки AMX-10 RC, та бронетранспортери Bastion.
Також вже другий Patriot (від німців).
Британці теж обіцяють дати танки.
Наші отримають від США зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow (для ЗРК Бук).
Німці передали 20 мобільних ракетних установок APKWS (на пікапах) - проти шахедів.
Британський міністр оборони не виключив можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow (це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів, бойова частина: 450 кг, загальна маса: 1300кг)
Вірогідно, подіяла перспектива рашистської нової хвилі мобілізації у січні 2023 та введення військового стану на території раші.
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06.01.2023 21:09 Ответить
+ ешелон /50 штук/ бронетранспортерів ідуть з Румунії від Турції.
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06.01.2023 21:23 Ответить
Майже забув, фіни та шведи теж обов'язково відмітяться. Є чіткі дані але боюся зглазити. Так по раскладах, все, що замовив Залужний було вирішено розкидати по всіх країнах, що і було об'явлено і як бачим виконується поступово без пилу та шуму.
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06.01.2023 21:32 Ответить
а тебе типа сообщают кто и что будет поставлять(( смешные онолитеги
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06.01.2023 23:25 Ответить
Все є в неті. заспокойся. Маю і відео ешелонів поставок і виступи і рішення парламентів і військових відомств, все відкрито.
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06.01.2023 23:52 Ответить
так зачем ты об этом трезвонишь? ты что сливаешь информацию кацапам через сайт? такие вещи любят тишину
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06.01.2023 23:55 Ответить
Нічого конкретного я не писав і все ще раз повторюю з відкритих джерел.
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07.01.2023 00:01 Ответить
А ви з якою метою загострюєте на цьому увагу?
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07.01.2023 00:38 Ответить
с тою метою что-бы о подробностях поставок по-меньше трындели на форумах - или ты не в курсе что такое информационная безопасность? или ты не украинец?
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07.01.2023 04:16 Ответить
Де це ти узрів "подробности поставок", і що ти критерій українства ? Щось дуже схожий на звичайного кацапа.
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07.01.2023 08:47 Ответить
ты схож на тупого балабола и как все местные боты начинаешь косить под дурочка
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08.01.2023 00:45 Ответить
жартов никогда и не было - кацапью кремлю путлеру - давали шанс сохранить хоть какое-то ботоксное ипало - вывести войска самому прекратить геноцид украинцев и сесть за стол капитуляции - но упоротая плешивая гебня загнанная в угол не поняла намека - за что и будет наказана
Аминь...
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06.01.2023 23:29 Ответить
США передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow, які українські військові модифікують для використання у радянських ЗРК "Бук"
США та Україна продовжують успішну практику адаптації ракет та систем до радянської зброї

І це насправді дуже позитивна новина, бо таких ракет на складах є чимало і це передусім дозволить вирішите одне з болючих питань щодо дефіциту ракет до радянських систем, тим паче, що ці ракети можуть збивати як літаки, так і крилаті ракети, що особливо актуально в контексті російських ударів по Україні.
Тактико-технічні характеристики цієї ракети наступні: маса у близько 230 кг, з якої 40,5 кг осколково-фугасної бойової частини. Ракета довжиною у 3,64 м та діаметром 0,203 м може знищувати цілі на дальності від 1,5 до 20-30 км на висоті від 6 м до 15240 м зі швидкістю понад 3,5 М.
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06.01.2023 21:10 Ответить
А на фото "Стандарт", а не "Си Спэрроу"
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06.01.2023 21:49 Ответить
вот Standard


а вот Sparrow
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06.01.2023 22:12 Ответить
На складах багато - оце основне, хоча вітчизняна ракета Р-27 була б краща.
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07.01.2023 00:35 Ответить
Р-27 - это воздух-воздух для авиаплатформ. На "буке" 9М38.
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07.01.2023 01:08 Ответить
как видим подпись президента таки стоит не один миллиард америке
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06.01.2023 21:10 Ответить
и Украинцы должны всегда помнить об этом - и даже упоротые зелеботы
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06.01.2023 23:30 Ответить
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06.01.2023 21:11 Ответить
нет это когда хотел - Скарлетт Йоханссон а пришел только Паркинсон
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06.01.2023 23:32 Ответить
rus - ni, peace - da
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06.01.2023 21:12 Ответить
не плутайте, будь ласка, історичні наймення
"москаль" з "Московія"
та
"рус" з "Київської Русі".
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06.01.2023 23:59 Ответить
Спасибо США!
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06.01.2023 21:14 Ответить
Давайте уже....быстрее и побольше....давно бы уже войну выиграли....
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06.01.2023 21:24 Ответить
одним языком и давай, давай - войну не выигрывают
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06.01.2023 23:34 Ответить
Троллить дегенератов портяночных надо дальше и на американских БМП белые звёзды нарисовать, дурдомовцы рабzейские головы об стенки поразбивают в истерике.
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06.01.2023 21:25 Ответить
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06.01.2023 21:40 Ответить
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06.01.2023 23:47 Ответить
Дякуємо президенту Байдену і всьому американському народу.
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06.01.2023 21:43 Ответить
А які хоч самохідні гаубиці?
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06.01.2023 21:49 Ответить
Мне очень бы хотелось бы услышать хорошие слова о Виктории Спартц.Така щіра українка.
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06.01.2023 21:57 Ответить
***** она крашенная (двуличная)
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06.01.2023 23:35 Ответить
вона наїхала на ермака, тому тобі від коломойського в його болоті про неї нічого гарного не почути, в цілому як і поганого - все що заважає промивати мізки - замовчують.

Олігархи знають що вишиватні українці мають коротку пам'ять...
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07.01.2023 00:02 Ответить
 
 