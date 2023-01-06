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Новости За рубежом
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Рождество (374) Дуда (637)

Президент Польши Дуда поздравил православных и греко-католиков с Рождеством на украинском языке

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дуда

Президент Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда поздравили православных и греко-католиков с Рождественскими праздниками, пожелав мира в Украине.

Поздравления на польском, украинском и белорусском языках размещены на сайте президента РП, передает Цензор.НЕТ.

"Примите наши самые сердечные пожелания исполненного здоровья и мира Рождества Христова. Стараемся пожелать всем, чтобы в это особое время в ваших сердцах воцарились истинная радость и надежда. Пусть рождение Христа в Вифлееме принесет утешение и укрепит объединяющие ваши семьи связи, приходы и монастырские общины. Пусть это придаст вам сил и поможет преодолеть любые невзгоды. Желаем вам, чтобы совместное, традиционным способом, переживание этого Рождества укрепило вашу веру в победу добра над злом", - говорится в поздравлении президентских супругов.

В нем подчеркивается, что рождественское послание провозглашает мир людям доброй воли.

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"Пусть исполняется оно во всей Польше и за восточной границей нашей Родины, прежде всего в Украине. Пусть Младенец Бог благословит всех нуждающихся, а также тех, кто несет помощь жертвам войны", - говорится в тексте поздравления.

Президентские супруги пожелали всем крепкого здоровья, семейного согласия и спокойствия в новом году. "Пусть он принесет вам успешное осуществление всех планов и замыслов, преодоление трудностей и надежду на хорошее будущее", - говорится в поздравлении к верующим.
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Топ комментарии
+23
Разом до Перемоги. Україна понад усе.
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06.01.2023 21:05
+21
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06.01.2023 21:07
+19
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06.01.2023 21:09
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Разом до Перемоги. Україна понад усе.
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06.01.2023 21:05 Ответить
хай живе Україна та Польша , ми повинні бути разом як дві молекули з прибалтами , іншим на нас насрр..ть
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06.01.2023 21:06 Ответить
Прибалтіка - це рашистский шовінізм, як і молдавія, белоруссія. Тільки країни Балтії, Молдова, Білорусь!
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06.01.2023 21:08 Ответить
Країни Тримор'я. Майбутній могутній союз проти дракона та орлів.
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06.01.2023 23:51 Ответить
а білорасєя у твоєму списку з якого переляку, це ж бидло гірше за расєян...
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07.01.2023 08:44 Ответить
Давай почнемо з того, що Білорусь окупована. По-друге, півтисячі білорусів зараз воюють у ЗСУ і воювали в АТО. По-третє, багато білорусів допомагають нам у війні проводячи диверсії на своїй території, деяких з них вже засудили на 20+років. По-четверте, багато білорусів (знаю по it) допомагають Україні і донатять великі суми.
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07.01.2023 10:22 Ответить
"батько наш Бандера" також непогано було б заспівати на честь свята.
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06.01.2023 21:06 Ответить
Його прихильники вже відсвяткували.
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06.01.2023 21:49 Ответить
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06.01.2023 21:07 Ответить
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06.01.2023 21:09 Ответить
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06.01.2023 21:10 Ответить
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06.01.2023 21:11 Ответить
Цинізм і лицемірство просто зашкалює.
Одна називала це політичною піар акцією, інший взагалі відпускав образливі коментарі, а тепер просто як зовсім інші люди поводяться!
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06.01.2023 22:25 Ответить
👍
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06.01.2023 21:15 Ответить
О, тривога, кремлівський чорт вітає з Різдвом.
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06.01.2023 21:18 Ответить
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06.01.2023 21:18 Ответить
Дякую! Хоча нема православного Різдва, бо Вселенський патріархат, той що перший серед рівних, прямий нащадок православ'я, ще з часів Візантії - теж святкує 25-го.
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06.01.2023 21:19 Ответить
Да уж, друг познаётся в беде.
Сердешно дякую польському народові та уряду за непохитну підтримку. Нам набагато легше живеться, коли ми знаємо, що на західному кордоні є по-справжньому братній народ.
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06.01.2023 21:20 Ответить
Jeszcze Polska nie zginęła
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06.01.2023 21:22 Ответить
Ось хто справжні наші друзі так це: Польща,Литва ,США ,Канада ,Великобританія більшість країн ЄС окрім однієї ну можна сказати весь цивілізований світ.
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06.01.2023 21:38 Ответить
как ни странно но Канада пока далеко позади по помощи - чем Германия Франция и даже Норвегия
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06.01.2023 22:49 Ответить
Канада не знает запаха русского сапога.
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07.01.2023 03:32 Ответить
так и Америка и Англия и Норвегия не знают рашиссткого сапога тем более в Канаде диаспора украинская - нет все дело в руководстве и конкретно Трюдо
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07.01.2023 04:06 Ответить
Повага Анджею Дуді!
Половина кабінету шмигаля не вважає за потрібне спілкуватися українською!
Сотням депутатів парламенту, міськіх та селищних рад, сотням мерів «а какая разніца»!
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06.01.2023 21:51 Ответить
ЖЕЛАЮ УКРАИНЦАМ ПОБЕДЫ В ЭТОМ ГОДУ!
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06.01.2023 22:27 Ответить
добре сказав !
дякую, Пане Президенте !
але й українці вже починають святкувати як всі, 25 грудня.
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06.01.2023 22:59 Ответить
Наступний рік несе Московії те, чого всі давно чекали:
Этот ПРОГНОЗ ЗАПРЕТИЛИ В РОССИИ!!! АЛАКХ НИРАНЖАН: с АПРЕЛЯ ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ! Украина начнет ПОБЕЖДАТЬ
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07.01.2023 03:35 Ответить
добре що поздоровляти не дали маровецькому, той би поздоровлення почав з історичних суперечок а закінчив вимогою не згадувати Бандеру і усього що з ним пов'язано...
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07.01.2023 08:47 Ответить
 
 