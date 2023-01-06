Президент Польши Дуда поздравил православных и греко-католиков с Рождеством на украинском языке
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Президент Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда поздравили православных и греко-католиков с Рождественскими праздниками, пожелав мира в Украине.
Поздравления на польском, украинском и белорусском языках размещены на сайте президента РП, передает Цензор.НЕТ.
"Примите наши самые сердечные пожелания исполненного здоровья и мира Рождества Христова. Стараемся пожелать всем, чтобы в это особое время в ваших сердцах воцарились истинная радость и надежда. Пусть рождение Христа в Вифлееме принесет утешение и укрепит объединяющие ваши семьи связи, приходы и монастырские общины. Пусть это придаст вам сил и поможет преодолеть любые невзгоды. Желаем вам, чтобы совместное, традиционным способом, переживание этого Рождества укрепило вашу веру в победу добра над злом", - говорится в поздравлении президентских супругов.
В нем подчеркивается, что рождественское послание провозглашает мир людям доброй воли.
"Пусть исполняется оно во всей Польше и за восточной границей нашей Родины, прежде всего в Украине. Пусть Младенец Бог благословит всех нуждающихся, а также тех, кто несет помощь жертвам войны", - говорится в тексте поздравления.
Президентские супруги пожелали всем крепкого здоровья, семейного согласия и спокойствия в новом году. "Пусть он принесет вам успешное осуществление всех планов и замыслов, преодоление трудностей и надежду на хорошее будущее", - говорится в поздравлении к верующим.
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