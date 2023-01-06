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Оккупант жалуется матери: "Я просто придурок, что взял повестку. Это не наша война", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказывает матери о плохом довольствии и сожалеет о получении повестки во время мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.
"Я просто придурок, что взял повестку. Мне надо было ее не получать. Я ее получил, чтобы тебе потом в глаза не тыкали, что я трус, то что я не поехал.
Это не наша война. Я просто не понимаю с фигов оно должно так быть? Че мне эта Украина хорошего сделала? Почему мы должны за них тут гибнуть? Через пять лет скажут, что Путин плохой и мы тут плохие все. Скажут, что мы тут не должны были находиться. И вообще, я думаю по документам нас тут даже и нет", - ноет оккупант.
Топ комментарии
+91 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий06.01.2023 21:29
+61 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий06.01.2023 21:30
+46 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий06.01.2023 21:27
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https://twitter.com/i/status/1611038448017903617
-- Ізвольтє взять павєстку!
-- Я атказьіваюс єйо брать!
-- Іхзвінітє, пажалуста, за бєспокойство, всєво харошево. Ідьом дальше, может ктот возьмьйот...
100 відсотків вони українську мову сприймають за польську.
рабів ніхто не питає..
раби 30 рокіфв вирощували цього монстра
-тепер нехай дохнуть..
Який жах!
вот тогда он будет винить всех во всем.
Путин в своем указе о прекращении огня признал шо линия разграничения это украинская територия-"...ввести..на линии огня..на Украине..."
Гиркин назвал этот приказ шаг к капитуляции Росии.
Пушилин вообще косвенно послал Путина-"..украинцы это не православные,поэтому никакого прекращения огня не будет."
Ти не плохой, ти кончений. І мішечок літрів на 150-200 у мамки закажи, якщо дочекаєшься комплектним
"Через пять лет скажут, что Путин плохой и мы тут плохие все. Скажут, что мы тут не должны были находиться. "
прогресс!
Бейте этих идиотов, чтобы немножились! Слава Украине!🇱🇻