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Оккупант жалуется матери: "Я просто придурок, что взял повестку. Это не наша война", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказывает матери о плохом довольствии и сожалеет о получении повестки во время мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.

"Я просто придурок, что взял повестку. Мне надо было ее не получать. Я ее получил, чтобы тебе потом в глаза не тыкали, что я трус, то что я не поехал.

Это не наша война. Я просто не понимаю с фигов оно должно так быть? Че мне эта Украина хорошего сделала? Почему мы должны за них тут гибнуть? Через пять лет скажут, что Путин плохой и мы тут плохие все. Скажут, что мы тут не должны были находиться. И вообще, я думаю по документам нас тут даже и нет", - ноет оккупант.

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Топ комментарии
+91
оказывается они воюют за украину... во в мозги насрано
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06.01.2023 21:29
+61
Какое же дерьмо у этих животных в головах...
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06.01.2023 21:30
+46
Политическая аналитеГа от стратегов из Мухосранска.
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06.01.2023 21:27
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Политическая аналитеГа от стратегов из Мухосранска.
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06.01.2023 21:27 Ответить
оказывается они воюют за украину... во в мозги насрано
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06.01.2023 21:29 Ответить
так і є. вони воюють за УРСР. іншої України вони не можуть визнати.
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06.01.2023 22:18 Ответить
бред какой-то..
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06.01.2023 22:52 Ответить
та то ясно, шо брєд. інакше, вони би сюди не лізли.
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06.01.2023 23:33 Ответить
так зачем ты повторяешь и пишешь этот бред
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06.01.2023 23:36 Ответить
чтобы в украинцев не было никаких иллюзий, что за поребриком живут наши "братушки".
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06.01.2023 23:45 Ответить
те украинцы которые есть на цензоре это давно знают а остальным походу всеравно
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06.01.2023 23:50 Ответить
ну вообще-то да, логично.
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07.01.2023 00:35 Ответить
все вірно говориться: москаль захищає "Братній народ" який майданом захопили кляті пендоси. Саме тому вони не очікували протистояння та відразу брали парадну форму для Києва.
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06.01.2023 23:50 Ответить
бредятина кацапская только зачем боты ее повторяют
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06.01.2023 23:56 Ответить
сутність того, як є, не відміняє суб'єктивне мислення "атогохтовтік".
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07.01.2023 00:03 Ответить
Рзрушая украинские города это он хочет оттяпать кусок Украины что напал,а не запад,спасибо сколько в Мариуполе погибло от их помощи,сколько от ракет,у нас городе мирные умирали один на заводе,другие от ракеты ,спасатель блин,от чего он спасает это агрессия,а он трендит что спасае
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06.01.2023 22:51 Ответить
А всё равно многие уцелевшие и оставшиеся в Мариуполе поддерживают оккупантов. О чём думают?
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08.01.2023 22:46 Ответить
Немає слів.... дебіли....
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06.01.2023 23:35 Ответить
Ну и к чему это? Кацапы бОльшую часть войны отступают, и это мы еще советским железом воевали, а не брэдли и патриотами...
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06.01.2023 21:40 Ответить
там пока уличные бои.
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06.01.2023 21:42 Ответить
мда...заспокоїли
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06.01.2023 21:59 Ответить
а зачем ты набрасываешь кипишь ты что провокатор? или бот.
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06.01.2023 22:53 Ответить
не хочу наодинці панікувати
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06.01.2023 22:56 Ответить
так бiжи швидше, та якомога дальше ..
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06.01.2023 23:03 Ответить
підтверджую
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06.01.2023 22:31 Ответить
Какое же дерьмо у этих животных в головах...
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06.01.2023 21:30 Ответить
это еще не "дерьмо"..... вот это послушайте.....
https://twitter.com/i/status/1611038448017903617
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06.01.2023 21:34 Ответить
#єто война путина
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06.01.2023 22:39 Ответить
Eta vaina civilizacii s ruskimi ( tobish adichalimi ) , ***** prosta kvintisencia ruskoi zarazi !!!
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06.01.2023 23:11 Ответить
опередил
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06.01.2023 21:35 Ответить
Great minds think alike
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06.01.2023 21:51 Ответить
скромность - это не то, что нас убьёт
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06.01.2023 22:20 Ответить
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06.01.2023 22:22 Ответить
та похоже дерьмо, в сравнении с содержимим их мозгов, єто амбра
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06.01.2023 22:37 Ответить
Картинка:
-- Ізвольтє взять павєстку!
-- Я атказьіваюс єйо брать!
-- Іхзвінітє, пажалуста, за бєспокойство, всєво харошево. Ідьом дальше, может ктот возьмьйот...
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06.01.2023 21:36 Ответить
Он воно як, гинуть за Україну! А Україну ви спитали? Тупі кацапи, *****. Гините ви, бо ідіоти!
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06.01.2023 21:36 Ответить
Цікаво чи здатна ця істота відрізнити румунську мову від наприклад угорської або польську від мови якою розмовляють на території західних областей?
100 відсотків вони українську мову сприймають за польську.
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06.01.2023 21:40 Ответить
'убогіє', що звикли рахувати себе 'вялікімі'
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06.01.2023 21:42 Ответить
Ні, кацапсини то не люди. Дебіли і то розумніші...
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06.01.2023 21:42 Ответить
от і правда, я хто буде віддавати "надарене" ? Ми. Працею. Мда...
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06.01.2023 21:45 Ответить
Наконец то (но думаю , что уже поздно) этот кацапчик понял, что это война не его, а путлера, гундяя, ковальчука, ралдугина, Ротенберга, Миллера, абрамовича, медведя и др. рашистских богатеньких Буратинов за собственные дворцы, яхты, ролсройсы, самолёты и виноградники в Италии и Испании. Это война за их недвижимость, движимость и бабло, а ты смертник! И если даже и выживешь калекой будешь и дальше ходить в сральник во дворе и сосать йух!
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06.01.2023 21:45 Ответить
раби повинні дохнути..
рабів ніхто не питає..
раби 30 рокіфв вирощували цього монстра
-тепер нехай дохнуть..
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06.01.2023 21:55 Ответить
Але ти все одно припхався в Україну. Тобі тільки смерть, та і твоїй матері нічого доброго не можу сказати. Це не те що не ваша війна, це не ваше життя навіть.
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06.01.2023 21:56 Ответить
Дебіли смердючі переживають, що Західна Україна до Польщі перейде. Треба, виявляється, в них запитувати, куди кому в цьому світі йти. Покидьки, ми самі розберемось куди нам і коли йти.
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06.01.2023 21:59 Ответить
Реальні імбіцили
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06.01.2023 21:59 Ответить
ти краще скажи, що Україна вам зробила поганого, що ви стільки Zла їй робите?
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06.01.2023 22:00 Ответить
Кацап із мухосранська "рятує" нас від підступного Євросоюзу, який намагається втягнути Україну в свої тенета!
Який жах!
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06.01.2023 22:51 Ответить
Екснардепка України від партії "Свобода" та мовознавчиня Ірина Фаріон стверджує, що її трирічний онук Дмитрик у дитсадку навчає російськомовних дітей державній мові, використовуючи свій кулак.
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06.01.2023 22:02 Ответить
Правильно делает. Дыбилы сало хлеб украинские жрут, а разговаривать по-нашему не научились.
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06.01.2023 22:11 Ответить
так тебя тогда тоже нужно отписдеть - ты же сало украинское ешь а базаришь на кацапском
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06.01.2023 22:57 Ответить
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06.01.2023 23:46 Ответить
Обнуленный, с вами - по-украински, вы поймешь? Ондого... прiсь ейбочки ви ся - жартiвник. накивати мештами ген за пагiн - ухилятися вiд армii. Та те пусте, любого ухилянта рано чи пiзно долають борошна...
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07.01.2023 05:06 Ответить
Эпитеты запыжуйте себе в дупу. Во-вторых: староболгарским наречием пользуюсь, щобы языкомовнi вдупляли с пол тыка... В свое оправдание можете слобать чЬО-нить по-украински, тока я вас умоляю, без переводчика, а лучше сленгом вашей малой родины
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07.01.2023 05:23 Ответить
Еой, пане Шамов , Ви вже свіженароджених кацапських тролів по бандерівскі ганяєте
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07.01.2023 05:32 Ответить
А шо делать, хочу первым прочесть , как наши вечерькой побаловали коммуно-фашистов.
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07.01.2023 05:37 Ответить
Говорять десь на півдні повтор макеевкі
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07.01.2023 05:38 Ответить
Стесняюсь спросить, Вы - не в курсе(вы же -киевлянка, кроме всего) , в Киеве канадский клен приживается или нет... Тока просьба меня не пудрить, мол, шо я шо-та имею против киевских каштанов.. Меня уже попудрила одна киевлянка, мол дешевле прививки делать каштанам, чем поменять на красный клен... Мне тоже нечего было делать и я поблагодарил ее за идею поменять на клены, бо один раз в те клены вложись... Потом, на протяжении 400 лет в ус не дуй - экономь на прививках.
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07.01.2023 05:44 Ответить
Будет самое интересное когда он приедет без ручек ножек но живой.
вот тогда он будет винить всех во всем.
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06.01.2023 22:02 Ответить
Где-то глубоко на животных инстинктах оно в целом понимает что оно в сраке и ему скоро тухес придёт. Но ума понять причины этого, увы не хватает. Впрочем там все такие. У кого хоть немного мозгов было давно или уехали или отпетляли под любым предлогом. Не жилец он. Скорее всего уже отвоевался
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06.01.2023 22:05 Ответить
На Z-каналах паника.
Путин в своем указе о прекращении огня признал шо линия разграничения это украинская територия-"...ввести..на линии огня..на Украине..."
Гиркин назвал этот приказ шаг к капитуляции Росии.
Пушилин вообще косвенно послал Путина-"..украинцы это не православные,поэтому никакого прекращения огня не будет."
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06.01.2023 22:07 Ответить
что за бред никакого прекращения огня не было - зачем верить тому что говорит путлер или кремлевские выродки?
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06.01.2023 22:59 Ответить
Льолік-оптиміст,
Ти не плохой, ти кончений. І мішечок літрів на 150-200 у мамки закажи, якщо дочекаєшься комплектним
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06.01.2023 22:12 Ответить
геополітики мухосранського розливу...
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06.01.2023 22:18 Ответить
Кумедно чути, як кацапи вірять у будь-яку конспірологію окрім очевидного факту, що ведуть загарбницьку війну.
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06.01.2023 22:21 Ответить
При чьом здесь повестка? Ты вообще просто придурок
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06.01.2023 22:22 Ответить
ты не просто придурок,ты биомусор!
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06.01.2023 22:29 Ответить
Спасателі ****...
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06.01.2023 22:56 Ответить
...а вся задняя расия отойдёт Китаю и Японии
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06.01.2023 22:58 Ответить
нет - Штаты будут против
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06.01.2023 23:00 Ответить
видимо Вы не совсем поняли о чём я, или полностью не слушали о чём оно бормотало...
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06.01.2023 23:11 Ответить
Старие Китайские теретории и теретории их даников однозначто отойдут. Китайци достаточно долго и терпеливо ждали этого.
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07.01.2023 04:27 Ответить
и все-таки мужик думает стратегически:
"Через пять лет скажут, что Путин плохой и мы тут плохие все. Скажут, что мы тут не должны были находиться. "
прогресс!
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06.01.2023 22:59 Ответить
что? через пять лет? ты в своем уме? через-год два путиснкой рашки уже не булет еслине раньше
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06.01.2023 23:01 Ответить
Женя-Женя написал бред, но и ты не лучше и что такое "еслине"?
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06.01.2023 23:14 Ответить
ты не знаешь что означат если не раньше? ты косишь под дурака как и все боты
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07.01.2023 05:16 Ответить
Еще один пришел на форум. не потрудившись прочесть тему. 2 йолопа оппонируют друг-другу.
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07.01.2023 05:30 Ответить
ВЫ - либо провокатор, либо йолоп, либо тупо не читали статью.
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07.01.2023 05:27 Ответить
я вижу как вы кацапские боты все кучкуютесь каиедже вы тупые вы думаете самые умные косите под украинцев - я все прекрасно понял что написало это женя-женя путлера с большой буквы а ты ту при чем? или это твой второй ник?
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08.01.2023 00:53 Ответить
Не приДурок, а на всю голову хворий
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06.01.2023 23:36 Ответить
Ну объясните же каким боком штурм Украинского Бахмута считается войной с НАТО, если Украина не входит в НАТО????
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06.01.2023 23:44 Ответить
Ну таки застрели офицеров и на родину...
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06.01.2023 23:50 Ответить
Этот путинячий оккупант что-то заподозрил. Передайте данные его. Кувалда ватный мозг поправит.
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07.01.2023 01:20 Ответить
Ой немогу! Руссня хочет целосность Украини сохронить, а вы украинци - мешайте им с Польшой за вас воевать! Что у них в головах творится?

Бейте этих идиотов, чтобы немножились! Слава Украине!🇱🇻
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07.01.2023 04:24 Ответить
Что украина ему хорошего сделала? Ему нужно спрашивать что украина ему плохого сделала что он против нее воюет.
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07.01.2023 07:28 Ответить
Вони, або хворі на голову, або це якийсь вброс фсбешний
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07.01.2023 08:06 Ответить
Пакет брать будете?
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07.01.2023 14:18 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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07.01.2023 14:58 Ответить
 
 