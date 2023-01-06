Оккупант жалуется матери: "Я просто придурок, что взял повестку. Это не наша война", - перехват ГУР. АУДИО

В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказывает матери о плохом довольствии и сожалеет о получении повестки во время мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.

"Я просто придурок, что взял повестку. Мне надо было ее не получать. Я ее получил, чтобы тебе потом в глаза не тыкали, что я трус, то что я не поехал.

Это не наша война. Я просто не понимаю с фигов оно должно так быть? Че мне эта Украина хорошего сделала? Почему мы должны за них тут гибнуть? Через пять лет скажут, что Путин плохой и мы тут плохие все. Скажут, что мы тут не должны были находиться. И вообще, я думаю по документам нас тут даже и нет", - ноет оккупант.

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