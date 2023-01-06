Наконец-то нам удалось вывести оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень, рашизм должен проиграть, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 317-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось вывести силу и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень.

Сегодня объявлено о новом – и очень мощном! – пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые получим бронированные машины "Брэдли", новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это своевременно и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США – около 3 млрд долларов. Я благодарю Президента Байдена, конгрессменов и всех американцев, которые ценят свободу, знают, что свободу стоит защищать, и которые услышали Украину – во время моего визита в Вашингтон. Мы видим абсолютно конкретные результаты этого визита и наших переговоров.

Также есть значительный шаг Германии вперед на усиление безопасности не только Украины, но и всей Европы. Укрепление нашей противовоздушной обороны – это прямая работа по деэскалации здесь и сейчас. Чем меньше возможностей у России терроризировать мирные города, тем меньше будет и общий потенциал ее агрессии. Благодарю господина канцлера Шольца за решение предоставить Украине систему ПВО Patriot", - сказал Зеленский.

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