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война (46615) Зеленский (16511)

Наконец-то нам удалось вывести оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень, рашизм должен проиграть, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 317-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось вывести силу и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень.

Сегодня объявлено о новом – и очень мощном! – пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые получим бронированные машины "Брэдли", новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это своевременно и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США – около 3 млрд долларов. Я благодарю Президента Байдена, конгрессменов и всех американцев, которые ценят свободу, знают, что свободу стоит защищать, и которые услышали Украину – во время моего визита в Вашингтон. Мы видим абсолютно конкретные результаты этого визита и наших переговоров.

Также есть значительный шаг Германии вперед на усиление безопасности не только Украины, но и всей Европы. Укрепление нашей противовоздушной обороны – это прямая работа по деэскалации здесь и сейчас. Чем меньше возможностей у России терроризировать мирные города, тем меньше будет и общий потенциал ее агрессии. Благодарю господина канцлера Шольца за решение предоставить Украине систему ПВО Patriot", - сказал Зеленский.

Также читайте: Спасибо за рекордный пакет оборонной помощи, - Зеленский - Байдену
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Топ комментарии
+47
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06.01.2023 21:55
+44
Дивом ми вціліли

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06.01.2023 21:52
+43
тут
рашко-юзер @dbnfkbr2597 написав досягення рашки:
Великие победы лидера свехдержавы в 2022г.
1. Вдохнули в НАТО новую жизнь. Буквально возродили его из пепла. НАТО едино как никогда + Финляндия со Швецией.
2. Попали в зависимость от Китая на десятелития, или навсегда.
3. Потеряли $300 млрд ЗВР, навсегда.Тотальное обнищание населения РФ признали даже ЦБ и ВЦИОМ.
4. Потеряли рынок нефти, газа и нефтепродуктов Европы, чем обрушили основные доходы бюджета.
5. Потеряли значительную часть экспорта металлов, леса, угля, надолго.
6. Потеряли более 110 000 молодого трудоспособного населения убитыми, огромное количество ранеными (инвалиды или калеки) и уехавшими. Демографический провал на десятилетия.
7. Потеряли огромное количество востребованных молодых специалистов с перспективными профессиями. Грамотные и инициативные люди огромным потоком покидают страну навсегда.
8. Кратно ускорили отток капитала. Инвестиций больше не будет, Экономический провал на десятилетия.
9. Потеряли рынок космических запусков и научный космос на десятилетия.
10. Потеряли автопром полностью, надолго.
11.Потеряли рынок авиаперевозок, надолго.
12. Превратились в страну спонсора терроризма. Стали презираемы всем цивилизованным сообществом, которое брезгует иметь что-то общее со страной изгоем. Это какой-то невероятный позор на десятилетия.
13. Лидеры всего мира по санкциям. Их снимут спустя долгие годы, после ухода путинского режима.
14. Приходиться дружить с себе подобными и возглавить список мировых отщепенцев Сев.Корея, Иран, Афганский талибан.
15. Резкий рост преступности в РФ. 90-е покажутся детскими играми.
16.Потеряли прежнюю обороноспособность и более 110 000 бойцов регулярной армии убитым. Потеряли рынок вооружений, металлолом никому не нужен. Россия не только не добилась заявленных целей, но и стала уязвимым государством, которое не может защитить даже свои территории в глубине страны
17.Невероятно сплотили украинцев укрепили государственность Украины. Теперь и русскоязычный восток Украины ненавидит русских и Россию, за десятки тысяч трупов украинцев, в.том числе за трупы детей.
18.Изгнание из мирового спорта.
19. На войну путин уже потратил колоссальное количество денег,бюджет нескольких российских регионов. Пенсионный возраст подняли, на пенсии денег нет, а на войну есть, парадокс. А дальше, невероятно огромные выплаты репараций за разрушенную инфраструктуру и около 40 000 000 индивидуальных исков. Я хорошо помню момент, когда национальной идеей считалось удвоение ВВП. И я совершенно не понимаю, когда маргинальная идея о том, что мы будем жить в грязи, в нищете, без образования, медицины, изолированные от всего мира, но зато нас все будут бояться и мы будем убивать много людей, в какой момент времени это сработало как новая заявка на национальную идею. И я не очень понимаю, как российское общество переживет эту войну, потому что произошла гигантская моральная катастрофа, в которой целая страна стала соучастником преступления. Россия станет нормальной страной после того, как она потерпит поражение, сравнимое с поражением Германии в 1945 году, и избавится от своего имперского комплекса. Россия обязана усвоить, что русский народ не великий, а самый обыкновенный. А Россия - не великая держава, а самая обыкновенная, просто большая. Тогда всё встанет на свои места, и России не потребуется постоянно "вставать с колен", чтобы снова стать нормальной страной.
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06.01.2023 21:51
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рашко-юзер @dbnfkbr2597 написав досягення рашки:
Великие победы лидера свехдержавы в 2022г.
1. Вдохнули в НАТО новую жизнь. Буквально возродили его из пепла. НАТО едино как никогда + Финляндия со Швецией.
2. Попали в зависимость от Китая на десятелития, или навсегда.
3. Потеряли $300 млрд ЗВР, навсегда.Тотальное обнищание населения РФ признали даже ЦБ и ВЦИОМ.
4. Потеряли рынок нефти, газа и нефтепродуктов Европы, чем обрушили основные доходы бюджета.
5. Потеряли значительную часть экспорта металлов, леса, угля, надолго.
6. Потеряли более 110 000 молодого трудоспособного населения убитыми, огромное количество ранеными (инвалиды или калеки) и уехавшими. Демографический провал на десятилетия.
7. Потеряли огромное количество востребованных молодых специалистов с перспективными профессиями. Грамотные и инициативные люди огромным потоком покидают страну навсегда.
8. Кратно ускорили отток капитала. Инвестиций больше не будет, Экономический провал на десятилетия.
9. Потеряли рынок космических запусков и научный космос на десятилетия.
10. Потеряли автопром полностью, надолго.
11.Потеряли рынок авиаперевозок, надолго.
12. Превратились в страну спонсора терроризма. Стали презираемы всем цивилизованным сообществом, которое брезгует иметь что-то общее со страной изгоем. Это какой-то невероятный позор на десятилетия.
13. Лидеры всего мира по санкциям. Их снимут спустя долгие годы, после ухода путинского режима.
14. Приходиться дружить с себе подобными и возглавить список мировых отщепенцев Сев.Корея, Иран, Афганский талибан.
15. Резкий рост преступности в РФ. 90-е покажутся детскими играми.
16.Потеряли прежнюю обороноспособность и более 110 000 бойцов регулярной армии убитым. Потеряли рынок вооружений, металлолом никому не нужен. Россия не только не добилась заявленных целей, но и стала уязвимым государством, которое не может защитить даже свои территории в глубине страны
17.Невероятно сплотили украинцев укрепили государственность Украины. Теперь и русскоязычный восток Украины ненавидит русских и Россию, за десятки тысяч трупов украинцев, в.том числе за трупы детей.
18.Изгнание из мирового спорта.
19. На войну путин уже потратил колоссальное количество денег,бюджет нескольких российских регионов. Пенсионный возраст подняли, на пенсии денег нет, а на войну есть, парадокс. А дальше, невероятно огромные выплаты репараций за разрушенную инфраструктуру и около 40 000 000 индивидуальных исков. Я хорошо помню момент, когда национальной идеей считалось удвоение ВВП. И я совершенно не понимаю, когда маргинальная идея о том, что мы будем жить в грязи, в нищете, без образования, медицины, изолированные от всего мира, но зато нас все будут бояться и мы будем убивать много людей, в какой момент времени это сработало как новая заявка на национальную идею. И я не очень понимаю, как российское общество переживет эту войну, потому что произошла гигантская моральная катастрофа, в которой целая страна стала соучастником преступления. Россия станет нормальной страной после того, как она потерпит поражение, сравнимое с поражением Германии в 1945 году, и избавится от своего имперского комплекса. Россия обязана усвоить, что русский народ не великий, а самый обыкновенный. А Россия - не великая держава, а самая обыкновенная, просто большая. Тогда всё встанет на свои места, и России не потребуется постоянно "вставать с колен", чтобы снова стать нормальной страной.
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06.01.2023 21:51 Ответить
Це треба постити на російських веб-ресурсах, в першу чергу. Може хоча би якомусь відсотку зомбі з промитими мізками прийде просвітлення...
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06.01.2023 23:03 Ответить
санкції проти стада а не верхівки, технології доставляються, нафта продається...

Тобто в цілому - Путін та ця війна це не Кадафі та "буря в стакані"...
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06.01.2023 23:34 Ответить
Дивом ми вціліли

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06.01.2023 21:52 Ответить
Пора називати Призвіща
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06.01.2023 21:58 Ответить
Поліцію Києва після відставки Андрія Крищенка очолить Іван Виговський - начальник поліції Полтавської області. Про це пишуть у вівторок, 10 серпня, Вести з посиланням на джерело.

За даними видання, його кандидатуру запропонував глава Офісу президента Андрій Єрмак.
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07.01.2023 23:54 Ответить
Який ЗЕ , такі і призначенці у нього.
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06.01.2023 22:00 Ответить
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06.01.2023 22:19 Ответить
Потужно
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06.01.2023 22:21 Ответить
Новость, что оно вообще умеет думать...
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07.01.2023 13:50 Ответить
а ось тут він не збрехав. бо за постійними відпочинками по курортах йому справді ніколи було працювати! навіть думати не було часу, тим більш - стратегічно...
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09.01.2023 03:00 Ответить
Я по прикладу чотирикратного ухилянта який вдає з себе невєбенного патріота.
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06.01.2023 23:35 Ответить
Директорка херсонського музею казала, що коли вона телефонувала міністру культури 24.02 просила про негайну евакуацію музею, той їй казав, що скоро це все завершиться, не треба нікуди тікати.
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06.01.2023 22:12 Ответить
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06.01.2023 22:20 Ответить
що значить "обопільних"?
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06.01.2023 23:36 Ответить
за тиждень до 24.02 в Херсоні з СБУ вивозили документи...совпадєніє? нє думаю(с)
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06.01.2023 22:30 Ответить
Харківські криси знали що буде 24 тому 23 перенесли засідання на невизначений термін та роз'їхались.
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06.01.2023 23:37 Ответить
А саме цікаве те, що те ж саме орки казали в моєму місті людям під час окупації - "патєрпітє, скора всьо закончіцца"!
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07.01.2023 17:54 Ответить
зелений призначенець це не прізвище
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06.01.2023 22:29 Ответить
Це тільки листочки, ягідки ще будуть
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07.01.2023 01:26 Ответить
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06.01.2023 21:55 Ответить
Буча, Маріуполь, Ірпінь вижили б. Страшно подумати,що накоїв любитель Вова бажанням очей напроти.
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06.01.2023 22:23 Ответить
Чому ви не називаєте замовника? Чому ви вішаєте провину на актора?
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06.01.2023 23:38 Ответить
и до него еще если б 4 дурачка армию не развалили, могло бы вообще ничего такого и не быть.
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08.01.2023 09:13 Ответить
якби гундосий Зебздюк не ухилявся від повісток 4 рази...
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09.01.2023 03:12 Ответить
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06.01.2023 21:57 Ответить
Ото нє хер було смердіти в сторону дідо Байдена ...
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06.01.2023 21:58 Ответить
Наступному президенту буде дуже важко, бо в попереднього ніякі досягнення не вкрадеш
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06.01.2023 22:00 Ответить
сподіваюсь наступний буде новий...взагалі новий)
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06.01.2023 22:32 Ответить
лисий із кварталу чи Пританцула?
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07.01.2023 10:25 Ответить
"новиє літса"? не набридло ще дурньою маятись і країну просирати та кому попало булаву давати?
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09.01.2023 03:15 Ответить
ти маєш щось проти Залужного?
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09.01.2023 18:37 Ответить
А він політик? Має досвід законотворчості? Чи просто подобається особисто тобі? Можа надієся шо він всіх розстріляє? Інституції треба вибудовувати, а не чекати "доброго царя"!
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17.01.2023 22:37 Ответить
я - за освіченість і професіоналізм у кожній сфері! а пан Залужний уже давно відповів корисним ідіотам, що в політику не йде, бо хоче займатись своєю справою - мріє розбудувати армію за найкращими зразками... але ж вам що в лоб, що по лобі - всерівно шукаєте аби кого, "аби не Порошенко".
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11.02.2023 23:40 Ответить
кумедний ти...а ще схожий на Данилова своїм балабольством
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12.02.2023 17:57 Ответить
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06.01.2023 22:02 Ответить
Дикунами були, ними вони й залишилися.
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07.01.2023 09:18 Ответить
Цей незручний момент, коли зелене опудало сам є головним кришувальником рашизму в Україні: татаров, дєрьмак, бужанський, хламідія, портнов, а ще ціла партія опзже, рашистский сатанат та ін.
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06.01.2023 22:09 Ответить
Как то русней воняет......
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06.01.2023 22:20 Ответить
русней или москалями? якщо довідка історична тут незастосована то складно виявити запроданців.
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06.01.2023 23:40 Ответить
Спочатку йо@немо рашиз, а потім і коломоїзм.
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06.01.2023 22:27 Ответить
Будьмо!
запасаємося сухарями та пальним!
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06.01.2023 23:41 Ответить
Гнидами внутрішніми воняє які на крові наживаються
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06.01.2023 22:29 Ответить
Клоун їбанний де ти був в 2014 втік в рашку і призивав вбивати Українців суки сволочі Zєлені
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06.01.2023 22:44 Ответить
Чотирижди уклоністи який концерти днр давав
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06.01.2023 22:46 Ответить
зебздюк, а ти чого в Італії відсиджуєшся? вибрав нам клована, а сам втік подалі з України? вертайся, воюй за Батьківщину! от тоді про Бахмут і питатимеш з інших.
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09.01.2023 03:22 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.v.dubovyi/videos/773275160641607/
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06.01.2023 22:48 Ответить
https://www.facebook.com/100033822094452/videos/517038106842650/
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06.01.2023 22:49 Ответить
ти б хоч мову рідну вивчив, зебздюк! не ссилки, а посилання! чого всі зебздюки такі тупі? ще й до людей зі своїми безграмотними претензіями чіпляються.
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09.01.2023 03:26 Ответить
Як витіювато він себе восхфаляе " нам вдалось вивести ......... і тому рашизм повинен програти" т.е. тільки дякуючи надусиллям президента та його команди війна буде виграна. Верещук під його фото вже розміщае пости " що чотири роки тому ми отримали томас". Яка огидна самореклама без стида та совісті.
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06.01.2023 23:10 Ответить
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07.01.2023 18:14 Ответить
зебздюк, а чому ти нам вибрав гундосого сцикливого бункерного клована, а сам потім втік з України в Італію? вертайся, зебздюк! оціни, що ти натворив, повоюй за Батьківщину! от тоді може почнеш думати головою, а не дупою....
а інакше ми вже якось без втікачів-зебздюків самі тут розберемося, кого нам обирати ...
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09.01.2023 03:34 Ответить
ні, ти будеш тут слухать верещання Верещучки з зе-команди, не бзди! а бонусом між повітряними тривогами і ракетними обстрілами - гуняво-хрипаті гундосики Зебздюка, якого ти нам вибрав, чумидло ти туполобе.
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09.01.2023 08:31 Ответить
і не пхай більше свого паскудного носа в наші справи, зебздюччя ти сцикливе.... сиди на італійських сайтах, а не тут -ти вже наробило горя Україні, не суй до нас пику, тварино.
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09.01.2023 08:33 Ответить
Мы очень надеемся что ОПЕЗЕЖИЗМ как и рашизм тоже проиграет и их выкинут из Украины так же как и всех русских солдатов, а так же пройдут чистки как в АП так и в СБУ и в Прокуратуре а так же будут посадки за сдачу юга
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07.01.2023 01:21 Ответить
Генерал Залужный перечислил другое вооружение, необходимое, для выхода к границам, 24 февраля: 300 танков, 500 гаубиц....., где Ленд-лиз??
! января, граждане СЩА, провели Митинг протеста, перед Белым Домом: где Ленд-лиз
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07.01.2023 02:20 Ответить
Все, що буде поставлене Україні за ленд-лізом (і що ми не повернемо після війни), у майбутньому має бути ОПЛАЧЕНО Україною.
А не повернемо ми дуже багато (оскільки техніка під час боїв знищується). Що ж до снарядів, мін, ракет, пострілів (ПЗРК, гранатометів,...) тощо. - то їх, швидше за все, витратимо повністю. І платитимемо десятки років після (у тому числі наші діти та онуки)
А озброєння, що США дає нам зараз - для нас безкоштовно (не вимагає оплати).
Ті, хто кричать по ленд-ліз - не розуміють цієї різниці.
І ленд-ліз поки що не дають тому, що діють інакше - окремими указами Байдена, і т.к. це політика - в адміністрації Байдена міжпартійні розбирання з республіканцями.
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07.01.2023 18:23 Ответить
Скільки вже разів говорилось, що все, що буде знищене не підлягатиме післяплаті, незалежно від того, по якій саме технології було одержано( " учите матчасть, гражданє"
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08.01.2023 10:39 Ответить
Будь ласка - наведіть першеджерело цього вашого твердження (стосовно ленд-лізу).
А що стосується військової допомоги зараз (без ленд-лізу) - воно дійсно не підлягає післяплаті і здійснюється за рахунок платників податків країн-донорів.
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08.01.2023 10:50 Ответить
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07.01.2023 03:04 Ответить
Дуполизи в сборе, ща переобувшись, бо клоуну шара больше не светит.
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07.01.2023 09:17 Ответить
А жиди з обох боків, на голову прямо лізуть, колоборанти
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08.01.2023 10:41 Ответить
картина маслом --- агент кгб гондон-гордон . вова голобородько . жена гондона и савик шустрый и вашим и нашим . кто больше забашляет за того и ,,свобода слова,, на заднем плане шифер ,,недостреленный,, в очках --- и где там ..........
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08.01.2023 18:08 Ответить
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07.01.2023 03:03 Ответить
А чего это бедосик в такой праздник на люди напялил на себя все черное(черное в рождество грех одевать - накликает беду)? Самое циничное , шо бедосик в черном об этом же говорил в рождественском видосике.
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07.01.2023 09:15 Ответить
Поздравление ЗЕЛЕНСКОГО с Рождеством Христовым
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07.01.2023 09:25 Ответить
маєте ж ви залізні нерви чи броньований монітор, щоб препізебіла витримувати???
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07.01.2023 10:30 Ответить
Дык, 73% как-то же надо возвращать умом в рiднi терени...
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07.01.2023 11:13 Ответить
нехай ржуть, гірше ж не є?
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07.01.2023 11:54 Ответить
Френч "по - сталінськи" одяунув, хоче бути "Отцом народов"
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08.01.2023 10:44 Ответить
За розмінування Кримського перешейку і допущення кацапів в Київ, тобі Вова прокльони на все життя, чі ти долбоьо.. чі ти агентура ні кого не пиле, я думаю завербований, і Зе це всі Завербовані і Гордон і Арахамія
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07.01.2023 11:58 Ответить
свежий зе-психопат выпорхнул на Залужного
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07.01.2023 14:49 Ответить
отi дрони, що SwitchBlade - скiки в рашки танкiв?

А якщо б вони ще й лiтаки ********* на болотах - то скiки треба таких штук?
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07.01.2023 19:57 Ответить
Дурної пташки дурна і пісня.
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08.01.2023 09:36 Ответить
Ото так+так....... підвели ви з бєнєюоманським путлєра....... а ірмак - януковіча а все через тих клятих українців - не здаються! Подавитесь ви разом,усім шоблом разом з путлєром на все хлібало......ненажерливі потвори !
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08.01.2023 09:44 Ответить
Мерсі, Мадам!
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08.01.2023 10:49 Ответить
СЛОВО РАШИЗМ ХУЖЕ ЛЮБОГО МАТЮКА !!!
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08.01.2023 11:20 Ответить
Навіщо це читати або слухати? Черговий піар до майбутніх виборів.
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08.01.2023 12:44 Ответить
шашличок... мишибратья... і само собою гнусавіння кожного вечора... как же оно надоело... наполионизатор-ассенизатор ашкеназиеский...
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08.01.2023 23:36 Ответить
 
 