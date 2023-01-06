Наконец-то нам удалось вывести оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень, рашизм должен проиграть, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 317-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Нам удалось вывести силу и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень.
Сегодня объявлено о новом – и очень мощном! – пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые получим бронированные машины "Брэдли", новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это своевременно и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США – около 3 млрд долларов. Я благодарю Президента Байдена, конгрессменов и всех американцев, которые ценят свободу, знают, что свободу стоит защищать, и которые услышали Украину – во время моего визита в Вашингтон. Мы видим абсолютно конкретные результаты этого визита и наших переговоров.
Также есть значительный шаг Германии вперед на усиление безопасности не только Украины, но и всей Европы. Укрепление нашей противовоздушной обороны – это прямая работа по деэскалации здесь и сейчас. Чем меньше возможностей у России терроризировать мирные города, тем меньше будет и общий потенциал ее агрессии. Благодарю господина канцлера Шольца за решение предоставить Украине систему ПВО Patriot", - сказал Зеленский.
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рашко-юзер @dbnfkbr2597 написав досягення рашки:
Великие победы лидера свехдержавы в 2022г.
1. Вдохнули в НАТО новую жизнь. Буквально возродили его из пепла. НАТО едино как никогда + Финляндия со Швецией.
2. Попали в зависимость от Китая на десятелития, или навсегда.
3. Потеряли $300 млрд ЗВР, навсегда.Тотальное обнищание населения РФ признали даже ЦБ и ВЦИОМ.
4. Потеряли рынок нефти, газа и нефтепродуктов Европы, чем обрушили основные доходы бюджета.
5. Потеряли значительную часть экспорта металлов, леса, угля, надолго.
6. Потеряли более 110 000 молодого трудоспособного населения убитыми, огромное количество ранеными (инвалиды или калеки) и уехавшими. Демографический провал на десятилетия.
7. Потеряли огромное количество востребованных молодых специалистов с перспективными профессиями. Грамотные и инициативные люди огромным потоком покидают страну навсегда.
8. Кратно ускорили отток капитала. Инвестиций больше не будет, Экономический провал на десятилетия.
9. Потеряли рынок космических запусков и научный космос на десятилетия.
10. Потеряли автопром полностью, надолго.
11.Потеряли рынок авиаперевозок, надолго.
12. Превратились в страну спонсора терроризма. Стали презираемы всем цивилизованным сообществом, которое брезгует иметь что-то общее со страной изгоем. Это какой-то невероятный позор на десятилетия.
13. Лидеры всего мира по санкциям. Их снимут спустя долгие годы, после ухода путинского режима.
14. Приходиться дружить с себе подобными и возглавить список мировых отщепенцев Сев.Корея, Иран, Афганский талибан.
15. Резкий рост преступности в РФ. 90-е покажутся детскими играми.
16.Потеряли прежнюю обороноспособность и более 110 000 бойцов регулярной армии убитым. Потеряли рынок вооружений, металлолом никому не нужен. Россия не только не добилась заявленных целей, но и стала уязвимым государством, которое не может защитить даже свои территории в глубине страны
17.Невероятно сплотили украинцев укрепили государственность Украины. Теперь и русскоязычный восток Украины ненавидит русских и Россию, за десятки тысяч трупов украинцев, в.том числе за трупы детей.
18.Изгнание из мирового спорта.
19. На войну путин уже потратил колоссальное количество денег,бюджет нескольких российских регионов. Пенсионный возраст подняли, на пенсии денег нет, а на войну есть, парадокс. А дальше, невероятно огромные выплаты репараций за разрушенную инфраструктуру и около 40 000 000 индивидуальных исков. Я хорошо помню момент, когда национальной идеей считалось удвоение ВВП. И я совершенно не понимаю, когда маргинальная идея о том, что мы будем жить в грязи, в нищете, без образования, медицины, изолированные от всего мира, но зато нас все будут бояться и мы будем убивать много людей, в какой момент времени это сработало как новая заявка на национальную идею. И я не очень понимаю, как российское общество переживет эту войну, потому что произошла гигантская моральная катастрофа, в которой целая страна стала соучастником преступления. Россия станет нормальной страной после того, как она потерпит поражение, сравнимое с поражением Германии в 1945 году, и избавится от своего имперского комплекса. Россия обязана усвоить, что русский народ не великий, а самый обыкновенный. А Россия - не великая держава, а самая обыкновенная, просто большая. Тогда всё встанет на свои места, и России не потребуется постоянно "вставать с колен", чтобы снова стать нормальной страной.
Тобто в цілому - Путін та ця війна це не Кадафі та "буря в стакані"...
За даними видання, його кандидатуру запропонував глава Офісу президента Андрій Єрмак.
запасаємося сухарями та пальним!
а інакше ми вже якось без втікачів-зебздюків самі тут розберемося, кого нам обирати ...
! января, граждане СЩА, провели Митинг протеста, перед Белым Домом: где Ленд-лиз
А не повернемо ми дуже багато (оскільки техніка під час боїв знищується). Що ж до снарядів, мін, ракет, пострілів (ПЗРК, гранатометів,...) тощо. - то їх, швидше за все, витратимо повністю. І платитимемо десятки років після (у тому числі наші діти та онуки)
А озброєння, що США дає нам зараз - для нас безкоштовно (не вимагає оплати).
Ті, хто кричать по ленд-ліз - не розуміють цієї різниці.
І ленд-ліз поки що не дають тому, що діють інакше - окремими указами Байдена, і т.к. це політика - в адміністрації Байдена міжпартійні розбирання з республіканцями.
А що стосується військової допомоги зараз (без ленд-лізу) - воно дійсно не підлягає післяплаті і здійснюється за рахунок платників податків країн-донорів.
А якщо б вони ще й лiтаки ********* на болотах - то скiки треба таких штук?