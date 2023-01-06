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За время председательства Швеции в Совете ЕС рассчитываем начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власть и украинцы рассчитывают на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз при председательстве Швеции в Совете ЕС
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.
"Сейчас началось председательство Швеции в Совете ЕС, и мы рассчитываем именно во время шведского председательства выйти на начало переговоров по членству Украины в Европейском Союзе. Это важный мотивационный элемент для Украины и всех европейцев. Несмотря на любые попытки России дестабилизировать Европу, мы вместе становимся еще сильнее во всех аспектах, в том числе институциональных", - сказал он.
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Мы крутые перцы...,а бабло наше все..
Як казав маршал Украины Леонид Данилович 30 лет назад..я тебе,ты мне...🤣
Прозоро скасовано
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Незалежність міських голів скасовано
Реформи.....
І тд і тп....
В Європі інші правила дитино, йди до тата запитай бо заліки напевно він тобі ставив.