За время председательства Швеции в Совете ЕС рассчитываем начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, - Зеленский

Власть и украинцы рассчитывают на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз при председательстве Швеции в Совете ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

"Сейчас началось председательство Швеции в Совете ЕС, и мы рассчитываем именно во время шведского председательства выйти на начало переговоров по членству Украины в Европейском Союзе. Это важный мотивационный элемент для Украины и всех европейцев. Несмотря на любые попытки России дестабилизировать Европу, мы вместе становимся еще сильнее во всех аспектах, в том числе институциональных", - сказал он.

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