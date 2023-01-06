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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) Швеция (885)

За время председательства Швеции в Совете ЕС рассчитываем начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Власть и украинцы рассчитывают на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз при председательстве Швеции в Совете ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

"Сейчас началось председательство Швеции в Совете ЕС, и мы рассчитываем именно во время шведского председательства выйти на начало переговоров по членству Украины в Европейском Союзе. Это важный мотивационный элемент для Украины и всех европейцев. Несмотря на любые попытки России дестабилизировать Европу, мы вместе становимся еще сильнее во всех аспектах, в том числе институциональных", - сказал он.

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Топ комментарии
+11
А шо там у нас с КС и мономедиателемарафоном?
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06.01.2023 22:53
+9
Знов нюхнув
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06.01.2023 22:54
+9
А ви помітили, що блаЗЄнські ніколи не говорять про вступ до НАТО. Адже це основа нашого виживання. Натомість всякі "маляри" щось патякають, мовляв, ми вже, по суті, в НАТО. Брешете, блаЗЄнські. В НАТО -- це коли працює стаття про колективну безпеку!
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06.01.2023 23:02
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А шо там у нас с КС и мономедиателемарафоном?
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06.01.2023 22:53 Ответить
Знов нюхнув
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06.01.2023 22:54 Ответить
А ви помітили, що блаЗЄнські ніколи не говорять про вступ до НАТО. Адже це основа нашого виживання. Натомість всякі "маляри" щось патякають, мовляв, ми вже, по суті, в НАТО. Брешете, блаЗЄнські. В НАТО -- це коли працює стаття про колективну безпеку!
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06.01.2023 23:02 Ответить
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06.01.2023 23:05 Ответить
Якби ж то ваші правильні і красиві слова та підкріплювалися такими ж справами, а не розбудовою повної диктатури у всіх напрямках.
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06.01.2023 23:05 Ответить
Телемарафон по имени Лохотрон давно вступил в НАТО...,дЕрмак и его подруга Сексолог Илащук подтвердили..
Мы крутые перцы...,а бабло наше все..
Як казав маршал Украины Леонид Данилович 30 лет назад..я тебе,ты мне...🤣
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06.01.2023 23:14 Ответить
Коли женешся на Єрмаку))
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06.01.2023 23:19 Ответить
Рецепт членства у ЄС: нужно просто пєрєстать воровать.
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06.01.2023 23:30 Ответить
А ти корупцію не розраховуєш побороти часом?
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06.01.2023 23:40 Ответить
Яке ЕС хлопче ?
Прозоро скасовано

Незалежність нац банку скасовано

Незалежність КС скасовано

Закон про незаконне збагачення скасовано
Незалежність міських голів скасовано

Реформи.....

І тд і тп....
В Європі інші правила дитино, йди до тата запитай бо заліки напевно він тобі ставив.
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06.01.2023 23:49 Ответить
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07.01.2023 00:01 Ответить
то це просто єс винне і не хоче нас "взяти"?То реформ не надо?А чому ти вже про НАТО не згадуєш?
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07.01.2023 09:27 Ответить
 
 