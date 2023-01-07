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календарь (55) Епифаний (341) ПЦУ (773)

Синод ПЦУ позволит полностью перейти на новоюлианский календарь тем приходам, которые решат это сделать, - Епифаний

Новости Цензор.НЕТ Общество

епіфаній

На запланированном на ближайшее время священном синоде Православной церкви Украины будет позволено перейти на новый юлианский календарь тем приходам, которые решат сделать это полностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Эспресо, об этом в марафоне "Единые новости" сказал глава ПЦУ митрополит Епифаний.

"Мы встали на путь реформы церковного календаря. В прошлом году я говорил, что нужно время, нужно несколько лет. Но в связи с войной мы видим, что этот процесс происходит очень быстро и динамично. Поэтому мы реагируем на запрос наших верующих", – отметил Епифаний, комментируя разрешение церкви приходам проводить рождественское богослужение 25 декабря, если этого хочет громада.

Глава ПЦУ добавил, что, согласно данным опросов, сейчас количество желающих перемен может быть даже больше, чем тех, кто хочет остаться на старом стиле.

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"Это касается не только празднования Рождества, это касается празднования других важных церковных дат в течение года, к которым мы с вами очень привыкли. И если их менять, то мы должны осознавать то, что мы уже становимся на рельсы нового календаря и празднуем даты по-другому", – сказал Епифаний.

Он добавил, что на запланированном заседании священного синода ПЦУ тем приходам, которые решат полностью перейти на новоюлианский календарь, позволят сделать это.

"А дальше будем изучать этот вопрос. Увидим – в этом году или не в этом…" – сказал Епифаний.

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Топ комментарии
+36
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07.01.2023 00:00
+24
В Європі було найбільше(!) королев і королів, які були з Києва чи мали родинні зв'язки. Цей історичний малюнок, якому до тисячі років (на фото), увіковічнений в Софії Київській. На ньому чотири славетних королеви. - Франції - Анна, - Угорщини - Анастасія, - Норвегії а потім і Данії - Єлизавета, - Англії - Агата. Всі вони доньки Ярослава Мудрого, великого князя Київської Русі. В цей час чоловіком Польськоі принцеси був їхній брат Ізяслав, королевою сестра батька. Інший Володимир був чоловіком принцеси Німеччини. Мама їхня була принцесою Швеції Інгігердою, брати якоі були королями Швеціі і Даніі.
https://news.obozrevatel.com/society/kogda-esche-ne-byilo-moskvyi-kiev-dal-158-korolej-i-korolev-evrope.htm

ТАК, кацапські дикуни вкрали історію, ікони, пам'ять українців . Треба усе повертати
А ось министр культури Ткаченко - манкурт
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07.01.2023 02:57
+23
історичним як раз є старий юліанській календар !!! а увесь світ вже 400 років користується Григоріанським/новоюліанським календарем !!!
УГКЦ і ПЦУ, як і більшість українців мають святкувати Різдво ГНІХ 25 грудня за григоріанським/новоюліанським карендарем !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб секти без томосу (упц мп -рпц) нехай святкують собі коли хочуть, як їм взагалі радив святкувати "різдво" 22 квітня, адже саме тоді народився їхній "божок" і посумісництву нейросифілітік, агент німецької розвідки вофка ульянов (членін) !!!
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07.01.2023 00:12
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Мудре рішення.
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06.01.2023 23:58 Ответить
Епіфаній стане наступником Варфоломія
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07.01.2023 00:32 Ответить
Невже і ВЕЛИКДЕНЬ будемо разом з усім світом зустрічати А не з кацапськими дикунами .
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06.01.2023 23:59 Ответить
Велендень (Паска) відноситься до іншого (плаваючого, непривʼязаного до конкретної дати) циклу християнських свят ... нам би для початку хоча б Різвʼяний цикл на новий колендар перевести ....
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07.01.2023 00:06 Ответить
Так ще 500 років будемо відбиватися від дикунів з московіі?
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07.01.2023 02:58 Ответить
коли виникло Православіє, кацапи ще на болотах жабам поклонялися. кацапські дикуни все вкрали, вкрасти вкрали а що робити з тим не зн али. тому у них все через дупу і далі так буде.
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07.01.2023 01:26 Ответить
В Європі було найбільше(!) королев і королів, які були з Києва чи мали родинні зв'язки. Цей історичний малюнок, якому до тисячі років (на фото), увіковічнений в Софії Київській. На ньому чотири славетних королеви. - Франції - Анна, - Угорщини - Анастасія, - Норвегії а потім і Данії - Єлизавета, - Англії - Агата. Всі вони доньки Ярослава Мудрого, великого князя Київської Русі. В цей час чоловіком Польськоі принцеси був їхній брат Ізяслав, королевою сестра батька. Інший Володимир був чоловіком принцеси Німеччини. Мама їхня була принцесою Швеції Інгігердою, брати якоі були королями Швеціі і Даніі.
https://news.obozrevatel.com/society/kogda-esche-ne-byilo-moskvyi-kiev-dal-158-korolej-i-korolev-evrope.htm

ТАК, кацапські дикуни вкрали історію, ікони, пам'ять українців . Треба усе повертати
А ось министр культури Ткаченко - манкурт
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07.01.2023 02:57 Ответить
Ne zavadylo b pysaty latynycej razom iz vsim cyvilizowanym svitom, a ne kyrylycej, jak moskovski hyzhi dykuny
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07.01.2023 02:44 Ответить
Мене тут деякі "суперпатріоти" "ШВОНДЕРОМ" обзивають - бо бачите - я відмовляюся Чехова визнать "українським письменником" (хоч він не писав українською і не згадував ніколи ні про Україну та українців) А ти ще й пропонуєш відмовиться від української абетки! Українці - ЄДИНИЙ народ у світі, що зберіг власну абетку, яка була створена саме для фонетики мови їх предків Саме тому ми як чуємо так і пишемо - не треба ніяких умовностей чи підміни звуків додатковими значками чи "здвоєннями символів для передачі того чи іншого звуку Тих же словаків чи поляків було змушено католицизмом до вживання латиниці Колись любив "стібаться" над цим - брав і переписував польський текст кирилицею і давав читать полякам Так вони, (знаючи українську мову), трохи чудувалися але коли "вкурювали", то казали що "незвично, але зручно"! Чому ми повинні віддавать кацапам свій історичний спадок? Не так уже й багато в світі народів, що зберегли автентичну "абетку" - китайці, японці, народи Південно-Східної Азії, індуси, євреї, грузини та вірмени! І ми - УКРАЇНЦІ!!! Решта користуються запозиченою! Ну - близькі до нас ще білоруси (хоч у них і сильно вимова стала відрізняться Але, враховуючи, що вони свою мову вже років з 300-400 практично не розвивають і перевели її у розряд "фольклору", то на них можна і уваги не звертать) Щодо кацапні - а ти візьми і перепиши російський текст не так, як "правильно пишется", а як він "правильно звучит" ТОбто передай російські слова саме кирилицею, але так як вони вимовляють: "смятана" "малако" і так далі МИ цим мавпам дали "міжнаціональну мову" для спілкування То ще й абетку віддавать? Під скажи євреям, щоб відмовилися від своєї та перейшли на латиницю (як писали "ашкеназі") Адже "весь світ латиницею пише!!! Що вони тобі скажуть?
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07.01.2023 08:39 Ответить
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07.01.2023 00:00 Ответить
Пані Sophia-Maria Duglass, в СеРіСеРі пртягом 3-х поколінь жорстко продукувався гомосовєтікус. Маємо результат, який мусить(з віком) відійти.
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07.01.2023 00:30 Ответить
Війна швидко лікує
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07.01.2023 03:04 Ответить
голодомор не вилікував
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07.01.2023 23:41 Ответить
так надо что бы все парафии перешли на исторический календар - 25 грудня
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07.01.2023 00:02 Ответить
історичним як раз є старий юліанській календар !!! а увесь світ вже 400 років користується Григоріанським/новоюліанським календарем !!!
УГКЦ і ПЦУ, як і більшість українців мають святкувати Різдво ГНІХ 25 грудня за григоріанським/новоюліанським карендарем !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб секти без томосу (упц мп -рпц) нехай святкують собі коли хочуть, як їм взагалі радив святкувати "різдво" 22 квітня, адже саме тоді народився їхній "божок" і посумісництву нейросифілітік, агент німецької розвідки вофка ульянов (членін) !!!
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07.01.2023 00:12 Ответить
то есть Европа когда то давно отмечала рождество 7 сiчня?
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07.01.2023 04:19 Ответить
ні !!! Європа завжди відмінача Різдво ГНІХ 25 року, карендар був старий (юліанскій), потім папа Григорій, приблизно 440 років тому, запровадив нови (григоріанській календар) - Європа перейшла на цей календар, а мацковія перейшла тільки в 1918 році, після червоного більшовицького путчу і чержперевороту !!!
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07.01.2023 05:26 Ответить
Вы очень сильно ошибаетесь! Новый стиль потому и был введен, в связи с отставанием. Далее. Два календаря (церковный и гражданский), до ввода Нового Стиля, менялись синхронно. А когда ввели новый календарь - пошёл асинхрон.
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07.01.2023 13:59 Ответить
а можна подробней почему ввели новый календарь ?
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08.01.2023 01:01 Ответить
З РІЗДВЯНИМИ СВЯТАМИ ВАС, МЕТРОПОЛИТ ЕПІФАНИЙ ‼️‼️‼️
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07.01.2023 00:03 Ответить
що знову за напівміри ??? переходьте, у Різдвятому циклісвят, усі гуртом, усією християнською Україною (ПЦУ + УГКЦ) на новоюліанській/григоріанській календар, який починається зі великого свята - Благовіщення ...
кацапські фсб попи-3.14дераси нехай роблять що хочуть, я б взагалі радив їм свядкувати "різдво" 22 квітня - саме тоді народився їх божок, вофка ульянов (членін) ...
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07.01.2023 00:04 Ответить
Ну досить писати одні й ті самі речення. Ми усе зрозуміли. Рішення переходити парафіями-вірне. Примусу бути не може. Примусом діяв тобою так нелюбимий ульянов.
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07.01.2023 00:44 Ответить
без примусу фсб-шных попов-наводчиков из московского патриархата еще сто лет будем выковыривать - во время войны для победы не может быть никаких сантиментов - русня украинцев не жалеет так почему мы должны жалеть их?
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07.01.2023 04:22 Ответить
кацапських фсб-попів-3.14дерасів та їх фсб секти під наввою "упц мп - рпц" взагалі не повинно бути в Україні - вони не мають Томосу (ліцензії) на територію України, тай взагалі вони самозванці з томосом від йоськи сталіна !!!





Томос (ліцензію) на Православʼя в Україні має ПЦУ !!!





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07.01.2023 06:23 Ответить
кого не повинно бути? Ермака Арестовича паши мерседеса ?тысяч прихожан московсого патриархата ? а они есть пока..
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08.01.2023 00:28 Ответить
не буде в Україні цих кцапських фсб попів-3.14дерасів - більшість так званих "прихожан" перейде до ПЦУ, хто не схоче, ласкаво просимо: чемодан, вокзал, мацковія !!!
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08.01.2023 03:33 Ответить
В городі бузина-у Києві дядько! Тут мова іде про ПЦУ та її парафії. Про московських попів у іншому місці.
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07.01.2023 11:06 Ответить
Ні.
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07.01.2023 08:19 Ответить
Да, при чём тут "принуждение"? Должен порядок быть. До 1918го года, оба календаря менялись синхронно. И у нас, до Революции, Рождество праздновали 25 декабря, а НГ - 1 января. Должно быть всё правильно.
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07.01.2023 14:01 Ответить
Станеш патріархом, або митрополітом-запровадиш щоб "усьо біло правільно".
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07.01.2023 15:53 Ответить
Питання дуже складне, адже це робить кардинальні зміни в нашій Церкві і надзвичайно впливає на наше повсякденне життя.
До прикладу, переносимо Різдво, а інші визначні дати як тепер святкувати? День святого Миколая тепер буде 6 грудня? А Івана Купала вже не будемо святкувати 7 липня?
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07.01.2023 00:07 Ответить
И.Купала языческий праздник,к церкви не имеет никакого отношения.
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07.01.2023 00:09 Ответить
чим би дитя не бавилось,аби не плакало)
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07.01.2023 00:48 Ответить
Майже до кожного християнського свята є язичницькі паралелі. 22-23 червня язичники святкували день літнього сонцевороту - свято Купала. А християни чествують Іоанна Святителя, а не Івана Купала.
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07.01.2023 06:16 Ответить
переноситься не тільки Різдво ГНІХ, на 2 тижні (13 днів) скоріше, переносяться усі свята, так званого різвʼяного (статичного) циклу, починаючи від Благавіщення (зараз 7 квітня) і закінчуючи Стрітеням Господнім (зараз 15 лютого) - середних Різдво Івана Хрестителя (зараз 7 липня), апостолів Петра і Павла (зараз 12 липня), Переображення Господнє (Спаса - зараз 19 серпня), Успіння Пресвятої Богородиці (зараз 28 серпня), Різво Пресвятої Богогодиці (зараз 21 вересня), Пакрова (зараз 14 жовтня), Миколая (зараз 19 грудня), тощо ...
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07.01.2023 00:23 Ответить
на две недели назад?
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07.01.2023 04:23 Ответить
на 2 тижні скоріше ...
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07.01.2023 05:27 Ответить
two weeks еще быстрее
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08.01.2023 00:29 Ответить
Ніхто і нічого не переносить централізовано. Буде надано право парафіям, переходити на новоюліаньский календар. Які парафії захочуть-ті перейдуть. Поступово уся церква.
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07.01.2023 00:47 Ответить
не так нельзя в этом году еще ладно но в целом каноны должны быть едиными для Помicной церкви ПЦУ а то путаница будет большая и раскол на местах
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07.01.2023 04:25 Ответить
До чого тут Івана Купала?
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07.01.2023 04:35 Ответить
Нарешті від московського кодла ФСБешного в рясах відхрестимося‼️🇺🇦👍❤️⚔️✊🪖👏🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧👏👏‼️🇺🇦❤️‼️‼️
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07.01.2023 00:08 Ответить
лично я агностик,но как мне кажется,переходить надо всем и сразу,иначе будет х/з что.
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07.01.2023 00:08 Ответить
апсолютно вірно !!! УГКЦ і ПЦУ, як і більшість українців мають святкувати Різдво ГНІХ 25 грудня за григоріанським/новоюліанським карендарем !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб секти без томосу (упц мп -рпц) нехай святкують собі коли хочуть, як їм взагалі радив святкувати "різдво" 22 квітня, адже саме тоді народився їхній "божок" і посумісництву нейросифілітік, агент німецької розвідки вофка ульянов (членін) !!!
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07.01.2023 00:13 Ответить
Христос посеред нас❇️🇺🇦❤️🖤
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07.01.2023 00:12 Ответить
є і буде !!!
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07.01.2023 00:14 Ответить
Иисус Христос родился тогда, когда свет сменил тьму. Т.е. после самого короткого дня года. Кто-нибудь считает 5-6.01 самым коротким днём года? Тогда таким только в парашу.
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07.01.2023 00:22 Ответить
Так, кацапи зґвалтували даже короткий день
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07.01.2023 03:03 Ответить
Григоріанський це тепер так називається? Гидують називатиГригорія, бо католік не може бути правий?
Чому римський Юлій язичник краще римського Григорія католіка християнина?
Лицемірство
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07.01.2023 00:35 Ответить
А меня и старые даты устраивают,так отличались от католиков
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07.01.2023 00:48 Ответить
отличались от католиков
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07.01.2023 00:49 Ответить
яких католиків ??? не несіть кацапську фсб маячню !!! за григоріанським/новоюліанським календарем відмічають Різдво ГНІХ усі католики, ранні протестанти, 2/3 (10 з 15) православних церков !!! у світському житті Україна, як і весь колишній совок живе за новим (григоріанским/новоюліанським) календарем !!! тільки купка кацапських фсб попім-3.14дерасів і полувумних бабок-комсомолок, що до них ходять, носять свої пенсії, вперлися та не хочуть переходити !!!
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07.01.2023 05:33 Ответить
у католиків 6-7 січня також церковні Свята і вихідні дні. В ті дні вони святкують Три Короля.
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07.01.2023 01:35 Ответить
Так, сьогодні Свято у словаков

В день Три Кроля приїхали у центр міста на верблюдах .
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07.01.2023 03:01 Ответить
Так "три королі" ("три царі") - це ж волхви з "святими дарами", що прийшли Ісуса на світло "Віфлеємської зірки"
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07.01.2023 08:13 Ответить
Тоді тобі на Парашу. Ми таким скоро квитки будемо "купляти" і валізи допомагати пакувати.
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07.01.2023 04:40 Ответить
У греко-католіков Польщі була така фішка на протязі 3 століть. Щоб розрізнятися від католиків вони святкували Різдво Христово як і православні 7-го січня. А зараз мода зменілася ! Щоб відрізнятися від єретиків РПЦ МП весь мир буде святкувати 26 грудня. В нашій парафії проголосували 60% на 40. Такщо будемо святкувати 25 грудня.
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07.01.2023 07:42 Ответить
Саме 25-го, бо і в Біблії написано, коли народився Син Божий, 25-го грудня написано народився, дати там немає, але все дуже просто прораховується за писанієм.
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07.01.2023 08:28 Ответить
У такому кардинальному питанні Синод ПЦУ повинен не дозволяти, а зобов'язувати. Можливість вибору тут недоречна, як ознака нерешучості, слабкості, невпевненості у власному рішенні.
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07.01.2023 08:13 Ответить
Вообще было бы неплохо если бы глава православной церкви Варфоломей перевёл всю православную церковь на новоюлианский календарь. А так отсебятина какая-то получается. Не думаю что так возможно без наезда со стороны того же Константинополя.
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07.01.2023 10:41 Ответить
Давно пора... і піст закінчувати до нового року, а не обжиратися в піст на новий рік як чорти кацапські...
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07.01.2023 16:53 Ответить
это у кацапов рождество 7 января,а у всех нормальных стран 25 декабря!
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07.01.2023 20:21 Ответить
 
 