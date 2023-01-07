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Пакет оборонной помощи Украине сформирован с учетом особенностей боевых действий в следующие несколько месяцев, - Белый дом. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Очередной пакет оборонной помощи от США учитывает особенности боевых действий, с которыми Украина столкнется в следующие несколько месяцев.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы хотим убедиться, что украинцы хорошо снаряжены и подготовлены для боевых действий, с которыми они столкнутся в следующие пару месяцев. Мы предоставляем пакеты помощи исходя из постоянных непрерывных разговоров с украинцами", - сказал представитель администрации Байдена.

Читайте также: США выделяют Украине новый пакет оборонной помощи на сумму свыше 3 млрд долл., - Белый дом
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Топ комментарии
+22
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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07.01.2023 00:10
+12
Дуже дякуємо...
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07.01.2023 00:20
+12
Шось в слові раіся,багато помилок.
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07.01.2023 00:42
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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07.01.2023 00:10 Ответить
Дуже дякуємо...
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07.01.2023 00:20 Ответить
это они намекают на что-то плохое? или на наше наступление?
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07.01.2023 00:23 Ответить
На наступ орд орків (будуть завалювати півмільйоном туш -- вже написали на УП кілька хвилин тому).
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07.01.2023 00:31 Ответить
только не орков а русни - рашистов недобитых
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07.01.2023 05:04 Ответить
Срусни, я бы сказал.
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08.01.2023 16:25 Ответить
Україна готується до наступу і донори виконують заказ ЗСУ на зброю
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07.01.2023 00:52 Ответить
дай Бог
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07.01.2023 22:24 Ответить
Судя по колесным танкам - они рассчитывают на активную часть уже весной, когда просохнет земля.
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07.01.2023 00:24 Ответить
то на лето пускай уже. и теплее как то
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07.01.2023 00:27 Ответить
нет русню надо бить по раньше а на лето лучше в Крым прокатится
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07.01.2023 05:05 Ответить
" русню надо бить " -правильные слова)
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07.01.2023 09:35 Ответить
то есть ты не хочешь что бы ее рано били - хочешь что бы они силу набрали?
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08.01.2023 00:36 Ответить
це що передають французи, не є танки в класичному розумінні цього слова, це скоріше гібрид БТР і САУ ...
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07.01.2023 00:28 Ответить
Но эта танкетка сейчас бесполезна на юге. Там "слегка грязновато" для колесной техники.
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07.01.2023 00:32 Ответить
ну так !!! треба чекати, або -10-15С, або вже весни і +15-20С ... нажаль ...
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07.01.2023 00:34 Ответить
Есть такое. А там сейчас ралли по "талому маслу". В грязи по самое нихочу.
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07.01.2023 00:38 Ответить
ну що поробиш, як колись співав один кацап "у пріроди нет плахой пагоди" ...
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07.01.2023 00:42 Ответить
Думаю важкі західні танки на наших чорноземах не дуже гарно поїздять
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07.01.2023 00:43 Ответить
Любые танки в пластилине ездят не очень. Но есть серьезный временной лаг от момента принятия решения на поставку до самой поставки и обучения экипажей. Даже если предположить что эта техника уже погружена на поезда, и экипажи обучались на тренажерах - все равно это пара недель минимум. А там глядишь и подмерзнет, у нас обычно в последний годы до середины-конца января никогда холодов то и не было, а у союзников думаю с метеорологией все в порядке.
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07.01.2023 01:03 Ответить
Каждый пакет помощи США- это тысячи и десятки тысяч пакетов каZZапам.
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07.01.2023 00:26 Ответить
...чорних пакетів кцпам)))
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09.01.2023 02:44 Ответить
Россия в ближайшее время хочет мобилизовать еще полмиллиона человек, - представитель ГУР Скибицкий
Так, к уже мобилизованным 300 тысячам человек планирует добавить ещё 500 тысяч призывников.
Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января после зимних праздников.
При этом России понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования, и любой успех агрессора на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены военные.
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07.01.2023 00:35 Ответить
Шось в слові раіся,багато помилок.
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07.01.2023 00:42 Ответить
Цитата
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07.01.2023 01:03 Ответить
мясо кацапское без брони без артилерии - просто мясо
снаряды MLRS по площадям выжигает в радиусе 150 метров всех чмобиков
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07.01.2023 05:09 Ответить
Ну це таке собі ,бо Україна також мобілізує,навчає і готує,наприклад, до визволення Криму. Специфіка географії, шляхи, стратегія. Мій приклад має ґрунт, не коментувати
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07.01.2023 00:55 Ответить
Що "таке собі"? Це величезна кількість, скільки загине щоб ії спинити. Але вам як Дристовичам з дивану "таке собі".
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07.01.2023 10:12 Ответить
Я вірю ЗСУ і своєму племіннику. Я знаю,що таке якісна Армія з якісною зброєю і знаю,що таке куча м'яса.
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07.01.2023 10:37 Ответить
Сумніви мене беруть, шо вони зможуть набрати пів мільона. Минула могилізація була 300 тищ і план не був виконаний. А зараз потенційна база призовників вже скоротилася. Тим більше якшо планують штормити Мацкву з Підєрбургом.
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07.01.2023 15:45 Ответить
Як? Вже не одноразово чув від експертів, що мобілізаційна інфраструктура РФ може "перетравити" близько 150 тис. душ протягом 2-х місяців. 500 тис. - це на півроку роботи. Причому, абиякої якості. Офіцерів вже не вистачає.
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08.01.2023 16:25 Ответить
Генерал Залужный перечислил другое вооружение, необходимое, для выхода к границам, 24 февраля: 300 танков, 500 гаубиц....., где Ленд-лиз??
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07.01.2023 02:16 Ответить
зачем тебе бот кацапский лендлиз? ты что его оплачивать будешь?
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07.01.2023 05:10 Ответить
А хто ж ще його буде оплачувати? Саме кацапи, за рахунок репарацій. Не треба було лізти.
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08.01.2023 16:27 Ответить
ці три міярди долярів допомоги і не тільки є лендліз, тільки оформляється він як безплатна допомога США державі Україна ...
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07.01.2023 05:55 Ответить
Лендлиза для РФ на этот раз не будет, это такой маленький нюанс. Расея ведь всегда побеждала "сама"
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07.01.2023 13:12 Ответить
Генерал Залужный дал инфу для кацапа - в недоумении репу чесать. А то, что он говорит генералу Милли, мы узнаем только через десять лет после окончания войны. Так что завязывай со своей пургой.
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08.01.2023 16:30 Ответить
Американцы походу не ожидали, что впервые в истории их помощей народам, кто-то воспользовался ею на 120% и требует ещё.
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07.01.2023 13:10 Ответить
The subtle art of...тонке мистецтво політика
Мова йде, про події 5го та 6ГО січня...
США просять Італію прискорити новий пакет допомоги Україні, куди можуть увійти ППО SAMP-T - La Repubblica
Але прична, що все прийшло в рух можно тільки здогадуватися чи "здогадуватися"...дата ключ відома.

"американсткий футбол" Кірбі теж в цьому є?)
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07.01.2023 14:11 Ответить
Пене Джон Сноу,а ви в курсі,що в "американському футболі" пас назад-заборонений і є порушенням,дуже серйозним,цього футболу.Тому вірю,що США нам буде допомагати і просити союзників по НАТО озброювати нас потрібною зброєю...
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07.01.2023 14:28 Ответить
Здається в регбі пас назад заборонений
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09.01.2023 00:08 Ответить
УКРАИНЦЫ ПРИВЫКЛИ К ЗАПАСАМ НА ГОД МИНИМУМ !)
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08.01.2023 11:23 Ответить
 
 