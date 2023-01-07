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Авиация и артиллерия ВСУ нанесли 3 удара по скоплению войск оккупантов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

артилерія

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах, которые авиация и артиллерия ВСУ нанесла по оккупантам в течение 6 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника".

Читайте также: Авиация ВСУ в течение 5 января нанесла 15 ударов по сосредоточению войск противника, - Генштаб
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Смерть кацапской мрази.
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07.01.2023 01:56 Ответить
Генштаб цього в своїх добових зведеннях не повідомляє... то я зколіпащу з телеграмканалу DeepState:
"На Сватівському напрямку - тривають позиційні бої на південному фасі.
Бахмутський відтинок - ворог продовжує численні піхотні атаки у Соледарі та його околицях. Кацапи зайшли на Артемсіль та мають певні успіхи навколо міста. Важка ситуація в Підгородному, оскільки ворог закріпляється безпосередньо в самому селі. Ворог продовжує тиск на Кліщіївку, Опитне та зосередив зусилля на заході від Курдюмівки.
Авдіївський відтинок - ворог має частковий успіх в Первомайському.
Запорізький відтинок - без змін".
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07.01.2023 02:13 Ответить
Немає достатньо важкої техніки в Україні отой маємо... А вони дороги будують паскудні.
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07.01.2023 02:29 Ответить
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07.01.2023 02:26 Ответить
Краще вiдмороженими викласти вiдомий слоган путiн - .уйло.
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07.01.2023 05:12 Ответить
Краще засівайте.
До весни перегниє, чудове добриво буде
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07.01.2023 07:06 Ответить
"ЗСУ завдали 3 удари". И это все? Почему так мало? Перемирие?
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07.01.2023 06:32 Ответить
 
 