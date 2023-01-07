Авиация и артиллерия ВСУ нанесли 3 удара по скоплению войск оккупантов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах, которые авиация и артиллерия ВСУ нанесла по оккупантам в течение 6 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника".

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