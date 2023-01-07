Авиация и артиллерия ВСУ нанесли 3 удара по скоплению войск оккупантов, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах, которые авиация и артиллерия ВСУ нанесла по оккупантам в течение 6 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"⏩На Сватівському напрямку - тривають позиційні бої на південному фасі.
⏩Бахмутський відтинок - ворог продовжує численні піхотні атаки у Соледарі та його околицях. Кацапи зайшли на Артемсіль та мають певні успіхи навколо міста. Важка ситуація в Підгородному, оскільки ворог закріпляється безпосередньо в самому селі. Ворог продовжує тиск на Кліщіївку, Опитне та зосередив зусилля на заході від Курдюмівки.
⏩Авдіївський відтинок - ворог має частковий успіх в Первомайському.
⏩Запорізький відтинок - без змін".
До весни перегниє, чудове добриво буде