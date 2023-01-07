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Финляндия может предоставить Украине танки Leopard 2 при условии принятия решения в Европе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Глава Комитета по вопросам обороны Антти Хаккянен заявил, что Финляндия может предоставить Украине боевые танки Leopard 2 при условии принятия соответствующего решения в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTV Uutis.

"Если Европа начнет давать танки Украине хоть на дюйм больше, Финляндия должна быть вовлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", – отметил Хаккянен.

Он также обратил внимание, что многие европейские страны имеют больше возможностей обеспечения бронетехникой, чем Финляндия.

Решение о поставках в Украину танков Bradley от США, боевых машин пехоты Marder от Германии, а также боевых бронированных легковых машин от Франции Хаккянен называет очень важным.

"Во время захватнической войны России Германия была немногословной о предоставлении Украине танков. Из-за соглашений по экспорту вооружений ни одна другая страна не может предоставить Украине добротные танки Leopard, если Германия этого не примет", - пишет финское издание.

Читайте также: Польша готовится передать Украине свои танки Leopard, - WSJ
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Топ комментарии
+10
"... наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією", - зазначив Хаккянен. Дуже красномовно про буйного сусіда.
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07.01.2023 07:32
+6
39 рік не минув для фінів безслідно, вони то знають, що таке дика орда москальська...
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07.01.2023 08:00
+5
Так і Україна не член НАТО, то чому три роки не ремонтували свої тисячі танків і БМП? Дохазяйнувалися? Чи можливо зі всіх сил будували оборону, а не дороги і чуточку не встигли? Чи війна закінчилася у 2019 році? А сьогодні переводимо стрілки то на США, то на Нічеччину, а сьогодні і на фінів?
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07.01.2023 10:09
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"... наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією", - зазначив Хаккянен. Дуже красномовно про буйного сусіда.
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07.01.2023 07:32 Ответить
39 рік не минув для фінів безслідно, вони то знають, що таке дика орда москальська...
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07.01.2023 08:00 Ответить
Фінляндія не член НАТО, може не чекати всяких німечин та угорщин
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07.01.2023 07:50 Ответить
Да как бэ уже член...
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07.01.2023 09:38 Ответить
Так і Україна не член НАТО, то чому три роки не ремонтували свої тисячі танків і БМП? Дохазяйнувалися? Чи можливо зі всіх сил будували оборону, а не дороги і чуточку не встигли? Чи війна закінчилася у 2019 році? А сьогодні переводимо стрілки то на США, то на Нічеччину, а сьогодні і на фінів?
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07.01.2023 10:09 Ответить
у кожного своя думка
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07.01.2023 10:37 Ответить
Польща має Леопарди, БРАТИ , будьте першими !!! Розірвіть це замкнуте коло!
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07.01.2023 10:37 Ответить
В данном случае разницы нету, так как все равно нужно разрешение страны производителя.
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08.01.2023 08:25 Ответить
якщо олаф дозволить
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07.01.2023 08:16 Ответить
Просим, думаем, может хватит др@чить на поставки вооружений, а заняться, как русня тотальной мобилизацией. Учить нас вроде все согласны, надо пользоваться а не играть в мировую войну малой кровью !
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07.01.2023 09:39 Ответить
Может-неможет....любит-нелюбит....
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07.01.2023 09:56 Ответить
Та дайте ті вже танки хтось , почните , досить боятися тих моковитів). Ви же люди а не овці). Самі не гинете та хочь залізо то дайте)
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07.01.2023 10:28 Ответить
Без дозволу Німеччини не можуть.
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07.01.2023 11:02 Ответить
Вже і поляки і фіни готові передати танки Україні, тільки німці соплі жують.
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07.01.2023 11:01 Ответить
Вангую на предстоящем Рамштайне что США дадут добро. Потому что западные партнёры понимают что надо готовить Украину к весне.
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07.01.2023 14:07 Ответить
Текст переведен криво, вероятно через гугл-переводчик, но общий смысл сохранился. В точном переводе говориться, что если в Европе все придут к единому решению о передачи танков Украине, то Финляндии, безусловно нужно будет участвовать в этом. Хотя, большое количество танков мы передать не сможем, потому что наша собственная обороноспособность стоит на первом месте. Мы тоже имеем общую границу с кацапстаном.
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08.01.2023 08:55 Ответить
 
 