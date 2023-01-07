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ВСУ отразили атаки врага в районах 14 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области и 4 – в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 7 января по поводу российского вторжения.

Начались триста восемнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный удар и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Опасность авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском направлении.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа на Донетчине.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечье, Бочково, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. В частности, это Яковлевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял Времевку, Великую Новоселку, Угледар и Парасковеевку Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Щербаки и Степное на Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта. Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества в городе вывели из обращения украинскую гривну. Значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в Белгородской области к рекрутинговой кампании привлекли местную полицию. Служащие обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и ведут беседы по популяризации службы.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2 его складов горюче-смазочных материалов.
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07.01.2023 08:19 Ответить
не ***** мамын поц,соледар русня не взяла идут городские бои,так что рано на козломордых стал надрачивать.
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07.01.2023 08:31 Ответить
Маєте рацію, вчора був стрім від хлопців з Бахмута, правда раzziсти деколи прориваються на околиці, в окремі будинки. Потім виходять або іх вибивають. Дивіться відео пєтуха пригожина, каже те саме ( тіпа дом, 500 рубежей)
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07.01.2023 08:39 Ответить
Ви маєте рацію тільки околиці і біля міста. Бережіть себе
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07.01.2023 09:06 Ответить
Ну шо, "мамын синочок", вздрочнув на абристовича. Дибіл. Дивись на речі реально. Нашим тримати той задрочений Соледар взагалі тримати не треба. Це міг бути другий Сєвєродонецьк. Тепер піди сплюнь, те шо тобі надрочив Аферистович і Пи-дуляк.
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14.01.2023 23:45 Ответить
Доречі, спілкуйся не козлячою мовою, кацапьорд.
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14.01.2023 23:48 Ответить
А відносно поца, то твій тато не старався, а мама не хотіла. Вивчай мову свинособака!
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14.01.2023 23:54 Ответить
Тричі СЛАВА !!! Нашим хлопцям в окопах на передовій !!!!!
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07.01.2023 08:20 Ответить
 
 