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После каждой новой атаки БПЛА проводить восстановление уничтоженных линий все сложнее, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дтек

Беспилотники иранского производства, которые Россия использует в войне против Украины, наносят большой вред энергосистеме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Дроны, хоть и небольшие по размерам, но точно попадают в цель и провоцируют пожары, которые уничтожают те же трансформаторы", - сказал чиновник.

Сахарук отметил, что после каждой новой атаки БПЛА проводить восстановление уничтоженных линий становится все сложнее.

В то же время исполнительный директор ДТЭК добавил, что энергетики пытаются максимально оперативно реагировать на ЧП и возобновлять подачу электроэнергии в сети.

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Топ комментарии
+9
А лінії бандита ахметки і інших які ідуть за кордон України не пошкоджені на власні очі бачу і чую проїзжаючи повз них!
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07.01.2023 08:20
+6
А чого не заявили що треба ціну підняти, і тоді стане простіше ремонтувати
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07.01.2023 08:19
+5
Так хай ахмєтов продасть свої вілли у Франції і Швейцарії, якщо побудувати нові лінії і купити нові трансформатори немає грошей.
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07.01.2023 10:06
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А чого не заявили що треба ціну підняти, і тоді стане простіше ремонтувати
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07.01.2023 08:19 Ответить
А лінії бандита ахметки і інших які ідуть за кордон України не пошкоджені на власні очі бачу і чую проїзжаючи повз них!
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07.01.2023 08:20 Ответить
Це не "лінії Ахметки". У твого "Ахметки" теплова генерація і Київенерго. А без ти ліній і постачання по тим лініям електороенергії із Европи, коли в Україні зупинялась генерація -ти би собі точку позаду приморозив.
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07.01.2023 11:48 Ответить
Не нийте, великих влучень вже пару тижнів не було і допомога йде.
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07.01.2023 09:17 Ответить
А кто конкретно должен вернуть украденное, есть подтверждения, доказательства? Посмотреть бы на них..
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07.01.2023 11:12 Ответить
Так хай ахмєтов продасть свої вілли у Франції і Швейцарії, якщо побудувати нові лінії і купити нові трансформатори немає грошей.
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07.01.2023 10:06 Ответить
Лозунг красивий, а якщо не продасть? Будемо без світла сидіти, але із рівновагою на душі?
Інфантильна влада сховала голову у пісок у надії що "усе якось россосеться". А воно не розсосеться. Що би зрозуміти, що рано чи пізно і генерація і власники обленерго тудуть тихенько саботувати відновлення, не потрібно вивчати політекономію.
Потрібні рішення-закони про умови націонаоізації під час війни. Що би ні Коломойський ні Фірташ ні Суркіс, ні Ахметов( у разі якщо держава таки націоналізує генерацію та обєнерго) не могли назад отримати активи без компенсації видатків на відновлення активів.
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07.01.2023 11:58 Ответить
...значить скоро заволають про підняття ціни на електроенергію....
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07.01.2023 10:13 Ответить
Не розумію, чого ДТЕК скиглить? 30 років копійчини не вкладали у модернізацію - все обладнання 50-х років, хоча с кожного українця брали у тарифі за це гроші.

То може ДТЕК має затулити пельку та просто зробити те, що вже оплачене?

Модернізувати електромережу за давно сплачені за це кошти??
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07.01.2023 11:18 Ответить
то треба мабуть здатись щоб легше було ремонтувати... чи що?
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07.01.2023 11:29 Ответить
Нехай зменшують витрати на шахтарь,покупку ігроків і другі забаганки,типа вилоносця та лідера незалежних профспілок..
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07.01.2023 11:30 Ответить
Что-то мне кажется, что та часть электроэнергии, которой не хватает Украине, торгуется зарубеж по более выгодным ахметке ценам....
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07.01.2023 12:10 Ответить
Я не очень большой сторонник рыжего но перестаньте писать муйню! Какая модернизация в условиях войны? Какая покупка трансформаторов? Трансформаторы мощностью в несколько Мватт, которые стоят на подстанциях у источников генерации, делаются на заказ и надо ждать несколько лет ( не знаю работает ли сейчас, вообще, запорожский ЗТР или львовский ЛТЗ) Козломордые обстреливают дронами не ТП -ушки 10/0,4 киловольт, а мощные повышающие до 750кв. или распределительные подстанции. Разговор идет о скорейшем восстановлении подачи электроэнергии потребителям в течении часов и дней! Энергетики сейчас заняты, как у нас говорится, вязанием "соплей", т.е. заменой и соединением, с помощью соединителей (САС), оборванных проводов на ЛЭП и заменой поврежденных опор на скорую руку. Вы еще напишите, что надо заняться восстановлением разбитых ТЭЦ и ГРЭС! Деб. бл.
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07.01.2023 12:32 Ответить
"Нарід" пише у схожому стилі про любу подію. Чим далі людина від предмету обговорення, тим простіше рішення-"взять и поделить".
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07.01.2023 12:59 Ответить
Лизнуть упирям теж подія. Ти не один.
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07.01.2023 16:39 Ответить
Я ви "Трофіми" без голови виживаєте-загадка природи.
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07.01.2023 17:42 Ответить
Не видумуйте. Ви заробляєте добре бабло, а ціни не знижуєте.
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07.01.2023 16:37 Ответить
 
 