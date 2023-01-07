После каждой новой атаки БПЛА проводить восстановление уничтоженных линий все сложнее, - ДТЭК
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Беспилотники иранского производства, которые Россия использует в войне против Украины, наносят большой вред энергосистеме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.
"Дроны, хоть и небольшие по размерам, но точно попадают в цель и провоцируют пожары, которые уничтожают те же трансформаторы", - сказал чиновник.
Сахарук отметил, что после каждой новой атаки БПЛА проводить восстановление уничтоженных линий становится все сложнее.
В то же время исполнительный директор ДТЭК добавил, что энергетики пытаются максимально оперативно реагировать на ЧП и возобновлять подачу электроэнергии в сети.
Топ комментарии
+9 Олег Шестакович
показать весь комментарий07.01.2023 08:20
+6 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+5 Super Gut
показать весь комментарий07.01.2023 10:06
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Інфантильна влада сховала голову у пісок у надії що "усе якось россосеться". А воно не розсосеться. Що би зрозуміти, що рано чи пізно і генерація і власники обленерго тудуть тихенько саботувати відновлення, не потрібно вивчати політекономію.
Потрібні рішення-закони про умови націонаоізації під час війни. Що би ні Коломойський ні Фірташ ні Суркіс, ні Ахметов( у разі якщо держава таки націоналізує генерацію та обєнерго) не могли назад отримати активи без компенсації видатків на відновлення активів.
То може ДТЕК має затулити пельку та просто зробити те, що вже оплачене?
Модернізувати електромережу за давно сплачені за це кошти??