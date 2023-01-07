РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18390 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
543 0
война (46615) жертвы (1542) Донецкая область (7123) Кириленко Павел (622)

За минувшие сутки россияне убили 2 мирных жителей Донбасса, 7 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки, 6 января, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области. Еще 7 человек получили ранения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 6 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте и Красной Горе.

Еще 7 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также: Обстрел Курахова: рашисты попали в частный дом и инфекционное отделение городской больницы. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки россияне убили 2 мирных жителей Донбасса, 7 человек получили ранения, - ОВА 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 