Общие боевые потери РФ с начала войны - около 110 740 человек (+490 в сутки), 3066 танков, 285 самолетов, 272 вертолета, 2062 артсистемы, 6125 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 6 января 2023 года составляют примерно 110 740 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 07.01.2023 ориентировочно составляют:

личного состава – около 110 740 (+490) человек ликвидировано,

танков - 3066 (+2) ед.,

боевых бронированных машин - 6125 (+1) ед.,

артиллерийских систем - 2062 (+3) ед.,

РСЗО - 431 (+0) ед.,

средства ПВО - 217 (+2) ед.,

самолетов - 285 (+0) ед.,

вертолетов - 272 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед.,

специальная техника – 182 (+0).

Смотрите также: Снайпер из украинской винтовки Zbroyar Z-10 уничтожает восемь оккупантов. ВИДЕО

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.