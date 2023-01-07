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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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война (46615) Генштаб ВС (4262) ликвидация (1922) уничтожение (3813) техника (1540)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 110 740 человек (+490 в сутки), 3066 танков, 285 самолетов, 272 вертолета, 2062 артсистемы, 6125 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 6 января 2023 года составляют примерно 110 740 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 07.01.2023 ориентировочно составляют:

личного состава – около 110 740 (+490) человек ликвидировано,

танков - 3066 (+2) ед.,

боевых бронированных машин - 6125 (+1) ед.,

артиллерийских систем - 2062 (+3) ед.,

РСЗО - 431 (+0) ед.,

средства ПВО - 217 (+2) ед.,

самолетов - 285 (+0) ед.,

вертолетов - 272 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед.,

специальная техника – 182 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 110 740 человек (+490 в сутки), 3066 танков, 285 самолетов, 272 вертолета, 2062 артсистемы, 6125 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+15
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07.01.2023 09:06
+14
до весни буде 150 тис.
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07.01.2023 08:40
+11
110 тисяч падали - це пояснює походження прекрасного українського чорнозему.
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07.01.2023 08:46
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до весни буде 150 тис.
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07.01.2023 08:40 Ответить
Наші рахують по мінімуму буде не менше 250.Тому і мобілізацію кацапи планують на 500 тисяч.
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07.01.2023 11:08 Ответить
110 тисяч падали - це пояснює походження прекрасного українського чорнозему.
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07.01.2023 08:46 Ответить
Дл яріздва нормально, да і 2 ППО зловили.
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07.01.2023 08:55 Ответить
Таки кацапи святкували. Але, аж 2 ппо радує.
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07.01.2023 08:58 Ответить
День сурка чмобіків, арти та ппо
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07.01.2023 09:05 Ответить
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07.01.2023 09:06 Ответить
Трохи маловато, але най буде.
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07.01.2023 09:38 Ответить
Так йди і звоюй більше вражої сили

Усіх з Різдвом Христовим !!!

А на роботі - поговорили , посперечалися - і вирішили - ней у 2023 році буде єдина Україна , одна церква і одне Різдво
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07.01.2023 15:03 Ответить
Хай бережуть нашіх хлопців бог, натівська зброя і рідна земля.
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07.01.2023 15:02 Ответить
 
 