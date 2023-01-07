Одним из мест самых ожесточенных боевых действий остается район вокруг Кременной, - британская разведка

В последние несколько недель одним из мест наиболее ожесточенных боевых действий остается район вокруг временно оккупированного российскими войсками города Кременная Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в субботнем обзоре разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании.

"В течение последних трех недель боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города", – говорится в сообщении.

Британская разведка добавляет, что хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже в зимний период, так что обе стороны, вероятнее всего, пытаются точно корректировать свой артиллерийский огонь.

"Как это характерно для боя в лесу, боевые действия в большинстве своем сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях", - отмечают в разведке.

"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области", - констатирует разведка Британии.

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