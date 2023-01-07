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Одним из мест самых ожесточенных боевых действий остается район вокруг Кременной, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кремінна

В последние несколько недель одним из мест наиболее ожесточенных боевых действий остается район вокруг временно оккупированного российскими войсками города Кременная Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в субботнем обзоре разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании.

"В течение последних трех недель боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города", – говорится в сообщении.

Британская разведка добавляет, что хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже в зимний период, так что обе стороны, вероятнее всего, пытаются точно корректировать свой артиллерийский огонь.

"Как это характерно для боя в лесу, боевые действия в большинстве своем сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях", - отмечают в разведке.

"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области", - констатирует разведка Британии.

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А я думала Соледар, щоб тиснути на Бахмут. Кремінна фронт тихо,але перетягає до міста.
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07.01.2023 09:09 Ответить
Де там тихо? Там щодня наших поранених до десятка, в основному 95-а бригада...
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07.01.2023 09:26 Ответить
Ви прочитали,що тихо відносно вогню? чи таки,,що тихо фронт наближається до міста? Повільно, не бистро, упевнено наближення до міста.
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07.01.2023 09:58 Ответить
МОВА: 1) найбільш запеклих бойових дій --- українською: найзапекліших бойових дій
2) Російське командування --- Московське / москвинське/ москальське командування. З цим словом в українців взагалі біда -- повна відсутутність знання власної історії... Хоча ще навіть москвинський історик Андрєй Лизлов 1696 року називав нас "россіані". І це логічно, адже ми походимо також і з басейну ріки Рось. Корені слів "рус" та "рос" наші власні. Нащо власні назви слов'янські віддавати москалям, які є угро-фіни родом з далекої Малайзії -- мені не зрозуміло. В нашим письменних джерелах ніде не зафіксовано аби наші пращури називали москалів нашими власними іменами.

Тут доречно нагадати греків -- вони тривалий час на міжнародній арені заперечували проти назви сусідньої країни "Македонія" оскільки то одна з грецьких територій і назв. І таки дійсно, та слов'янська країна таки змінила назву. А чому Україна не заперечує, що існує поруч країна з нашо власною назвою?? Це не просто якась дивина, це неповага до своїх пращурів, до своєї історії і до самих себе.
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07.01.2023 09:25 Ответить
"ЗСУ поруч із Кремінною": Гайдай-28.12.2022
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07.01.2023 09:33 Ответить

11.09.22 01:37 Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного, - Гайдай

14.09.22 13:18 Окупанти повернулись у Кремінну, позривали українські прапори та вимкнули інтернет, - Гайдай
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07.01.2023 16:03 Ответить
А при чому тут Малайзія до угрофіннів. останніх називали разом з сибірськими монголами з часів давнини варварами, ними вони і залишилися.
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07.01.2023 09:51 Ответить
ога не видят оккупантов,или ктот старается чтобы не видели,кто туфту гонит??? Листья соглашусь глушат связь,но чтоб иголки ну не поверю
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07.01.2023 10:17 Ответить
 
 