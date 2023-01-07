Одним из мест самых ожесточенных боевых действий остается район вокруг Кременной, - британская разведка
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В последние несколько недель одним из мест наиболее ожесточенных боевых действий остается район вокруг временно оккупированного российскими войсками города Кременная Луганской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в субботнем обзоре разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании.
"В течение последних трех недель боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города", – говорится в сообщении.
Британская разведка добавляет, что хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже в зимний период, так что обе стороны, вероятнее всего, пытаются точно корректировать свой артиллерийский огонь.
"Как это характерно для боя в лесу, боевые действия в большинстве своем сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях", - отмечают в разведке.
"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области", - констатирует разведка Британии.
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2) Російське командування --- Московське / москвинське/ москальське командування. З цим словом в українців взагалі біда -- повна відсутутність знання власної історії... Хоча ще навіть москвинський історик Андрєй Лизлов 1696 року називав нас "россіані". І це логічно, адже ми походимо також і з басейну ріки Рось. Корені слів "рус" та "рос" наші власні. Нащо власні назви слов'янські віддавати москалям, які є угро-фіни родом з далекої Малайзії -- мені не зрозуміло. В нашим письменних джерелах ніде не зафіксовано аби наші пращури називали москалів нашими власними іменами.
Тут доречно нагадати греків -- вони тривалий час на міжнародній арені заперечували проти назви сусідньої країни "Македонія" оскільки то одна з грецьких територій і назв. І таки дійсно, та слов'янська країна таки змінила назву. А чому Україна не заперечує, що існує поруч країна з нашо власною назвою?? Це не просто якась дивина, це неповага до своїх пращурів, до своєї історії і до самих себе.
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