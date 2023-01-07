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Остин в разговоре с Резниковым: США будут поощрять союзников и дальше помогать Украине оружием

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

остін,ллойд

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым на фоне объявления о крупнейшем военном пакете помощи Киеву в размере более трех миллиардов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщил представитель Пентагона Петрик Райдер.

"Министр Остин подтвердил свою готовность поощрять членов Альянса и партнеров к дальнейшему бесплатному предоставлению систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных сил и средств для поддержки Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности столько, сколько это потребуется", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Алексей Резников вечером 6 января провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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07.01.2023 09:40 Ответить
Кацапов История ничему не учит. Каждая очередная война с участием Московии только ее ослабляет и увеличивает мощь США. Так было в Первую мировую. Так произошло после Второй.. Так происходит и сейчас. Мне скажут, что СССР после Второй вышел мощной сверхдержавой. Да! В военном отношении верно. Но только за счет грабежа собственного народа. Восточные немцы бежали в ФРГ, хотя уровень жизни в ГДР был выше раза в три, чем в совке. Эта война в Украине добьет эту империю окончательно...
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07.01.2023 09:50 Ответить
 
 