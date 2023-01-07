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Кремль не может достичь цели войны, но не хочет ее менять, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему ставит задачу захватить территорию Украины, однако решить эту задачу Россия не сможет.

Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России и Украины Лаура Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Путин не отказался от своих целей доминировать над Украиной и продолжать захват территории Украины, но эти цели обнаружили реальные слабости России", - сказала Купер.

На этом фоне в Вашингтоне надеются, что новый рекордный пакет военной помощи Украине поможет восстановить контроль над временно оккупированными Россией территориями.

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Топ комментарии
+8
Дуже сподіваюсь, що Захід перестає гратися з Пу.
Захід дає західну броню: американці дають БМП 50 Bradley, німці - 40 Marder та французи - колісні танки AMX-10 RC, та бронетранспортери Bastion.
100 БТР M113; 55 протимінних транспортних засобів (MRAP); 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************;36 105-мм буксируваних гаубиць.
+ начебто ешелон (50 штук) бронетранспортерів ідуть з Румунії від Турції.
Також вже другий ПРО Patriot (від німців).
Британці теж обіцяють дати танки.
Наші отримають від США зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow (для ЗРК Бук).
Німці передали 20 мобільних ракетних установок APKWS (на пікапах) - проти шахедів.
Британський міністр оборони не виключив можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow (це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів, бойова частина: 450 кг, загальна маса: 1300кг)
Вірогідно, подіяла перспектива рашистської нової хвилі мобілізації з 16 січня 2023 та введення військового стану на території раші.
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07.01.2023 09:54
+8
А цель Украины должна быть одна - ликвидация РФ как постоянной угрозы для себя и всего цивилизованного Мира
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07.01.2023 09:54
+6
Плешивому сморчку просто пора сдохнуть.
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07.01.2023 10:03
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Правила форума Совет форумчан
Дуже сподіваюсь, що Захід перестає гратися з Пу.
Захід дає західну броню: американці дають БМП 50 Bradley, німці - 40 Marder та французи - колісні танки AMX-10 RC, та бронетранспортери Bastion.
100 БТР M113; 55 протимінних транспортних засобів (MRAP); 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************;36 105-мм буксируваних гаубиць.
+ начебто ешелон (50 штук) бронетранспортерів ідуть з Румунії від Турції.
Також вже другий ПРО Patriot (від німців).
Британці теж обіцяють дати танки.
Наші отримають від США зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow (для ЗРК Бук).
Німці передали 20 мобільних ракетних установок APKWS (на пікапах) - проти шахедів.
Британський міністр оборони не виключив можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow (це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів, бойова частина: 450 кг, загальна маса: 1300кг)
Вірогідно, подіяла перспектива рашистської нової хвилі мобілізації з 16 січня 2023 та введення військового стану на території раші.
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07.01.2023 09:54 Ответить
Думаю,що захід ніколи не грався з ******,а просто недооцінював його хвору натуру це раз.А два- мобілізація в рашці ніколи не припинялася,а йшла постійно ,навіть до війни,десь активніше ,а десь повільніше.А про хвилі мобілізації,то це новини як з бірж ,вже все сталося і тоді подають загалу новину.
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07.01.2023 10:10 Ответить
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив , що в Росії планують мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов'язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призвані у жовтні
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07.01.2023 10:22 Ответить
Ви ж неуважно прочитали мій допис.Я не стверджую ,що мобілізації нам ,а лиш кажу ,що вона постійно триває,просто про неї то москалі то наші повідомляють,як про хвилі.Бо якби,було так як вони кажуть,то з 200 тисячного контингенту з 24 лютого,вже були б пусті фронти,враховуючи цифри вбитих ,а це понад 100 тис.,множимо на 3 поранених,то де ж тоді беруться?Думаю,що вагнерівців навіть не рахують як мобілізованих,а як поголів'я .
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07.01.2023 11:48 Ответить
Беруться рашисти в рашці, рахують і вагнерівців (ЧВК):
31.12.2022 12:06 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33 902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 104 186 + 33 902 + 5 941 + 1118 + 297= 145 444 (+8 331 у порівнянні з 17.12.2022, +14 393 з 11.12.2022, +18 625 з 3.12.2022, +39 328 з 05.11.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 145 444 + (145 444 * 2)=436 332 (+24 993 у порівнянні з 17.12.2022, +43 176 з 11.12.2022, +55 875 з 3.12.2022,+117 984 з 05.11.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була більше 12 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 436 332 + 75 000 = 511 332
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 681 776
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07.01.2023 12:28 Ответить
Ось ви і самі подали цифру близько 700 тисяч.А звідки вони,якщо до вторгнення було 240 плюс оголосили мобіків ще 300,щось не сходиться ,бо ще 160 лишніх.А це означає ,що приховано вони їх таки безперервно мобілізують.Що і слід було довести)
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07.01.2023 13:53 Ответить
Спочатку було 240 (деколи кажуть 330 - з врахуванням навколишніх територій), проте спочатку рашисти пригнали додаткових професійних вояк з усієї раші в тому числі з Далекого Сходу, Сибіру і т.п).
Плюс була (і є по сьогодні) мобілізація у добровільному порядку контрактників.
А вже з 21 вересня оголошено мобілізацію вже "не-добровільну" - а примусову (зрештою, як і в нас).
З 24.02.2022 - по 21.09.2022 - з раші було багато нових "надходжень" на фронт нового гарматного м'яса різних видів.
Тому і загальні на-сьогодні цифри їхніх втрат більші за всю кількість рашистів на початку війни.
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07.01.2023 17:14 Ответить
А цель Украины должна быть одна - ликвидация РФ как постоянной угрозы для себя и всего цивилизованного Мира
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07.01.2023 09:54 Ответить
Вот такая морда ху.ла как на фото должна быть на Гаагском трибунале.
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07.01.2023 09:57 Ответить
В идеале эта морда должна быть отделена от туловища.
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07.01.2023 10:04 Ответить
Плешивому сморчку просто пора сдохнуть.
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07.01.2023 10:03 Ответить
Воно затялось. Або друга армія навпіл, або кацапія вдрузки.
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07.01.2023 10:06 Ответить
Как умрёт -не хороните путина в могиле,
Две покрышки на урода и в Днепровскi хвилi !
Без молитв- не отпевают в церкви извращенцев,
Сколько жизней он забрал у украинцев и чеченцев!
Кол осиновый поглубже -за грехи награда,
Чтоб не вылез ,чёрт позорный, из застенков ада,

Как умрёт- обязан каждый кинуть в гроб гранаты,
Чтоб как труп порвало в клочья услышали Карпаты.
Чтоб таких друзей паскудных к нам не засылали,
И россия чтоб забыла слово воевали..
Как умрёт - так мы покажем фейерверк Европе,
Фейерверком будет путин - с динамитом в жопе.
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07.01.2023 10:10 Ответить
Син Сатани ***** та його кодла нелюдей ще гадають, сподіваются, виграти війну заваливши Україну рабокацапськими тушками.
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07.01.2023 10:10 Ответить
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07.01.2023 10:22 Ответить
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07.01.2023 10:23 Ответить
не хоронить *****!!! Закатать в прозрачный шарик и оставить на обозрение на площади мертвяков около сарая сифилитика...
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07.01.2023 10:30 Ответить
Шарік зробити в формі пісуара, щоб любий міг справити потрєбность. Можна навіть платно. Черга буде більше ніж до члєніна.
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07.01.2023 11:35 Ответить
Орки матюкались, проклинали, подрывались, но продолжали идти на мины.
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07.01.2023 12:26 Ответить
 
 