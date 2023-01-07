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Кремль не может достичь цели войны, но не хочет ее менять, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему ставит задачу захватить территорию Украины, однако решить эту задачу Россия не сможет.
Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России и Украины Лаура Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Путин не отказался от своих целей доминировать над Украиной и продолжать захват территории Украины, но эти цели обнаружили реальные слабости России", - сказала Купер.
На этом фоне в Вашингтоне надеются, что новый рекордный пакет военной помощи Украине поможет восстановить контроль над временно оккупированными Россией территориями.
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Захід дає західну броню: американці дають БМП 50 Bradley, німці - 40 Marder та французи - колісні танки AMX-10 RC, та бронетранспортери Bastion.
100 БТР M113; 55 протимінних транспортних засобів (MRAP); 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************;36 105-мм буксируваних гаубиць.
+ начебто ешелон (50 штук) бронетранспортерів ідуть з Румунії від Турції.
Також вже другий ПРО Patriot (від німців).
Британці теж обіцяють дати танки.
Наші отримають від США зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow (для ЗРК Бук).
Німці передали 20 мобільних ракетних установок APKWS (на пікапах) - проти шахедів.
Британський міністр оборони не виключив можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow (це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів, бойова частина: 450 кг, загальна маса: 1300кг)
Вірогідно, подіяла перспектива рашистської нової хвилі мобілізації з 16 січня 2023 та введення військового стану на території раші.
31.12.2022 12:06 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33 902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
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*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 104 186 + 33 902 + 5 941 + 1118 + 297= 145 444 (+8 331 у порівнянні з 17.12.2022, +14 393 з 11.12.2022, +18 625 з 3.12.2022, +39 328 з 05.11.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 145 444 + (145 444 * 2)=436 332 (+24 993 у порівнянні з 17.12.2022, +43 176 з 11.12.2022, +55 875 з 3.12.2022,+117 984 з 05.11.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була більше 12 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 436 332 + 75 000 = 511 332
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 681 776
Плюс була (і є по сьогодні) мобілізація у добровільному порядку контрактників.
А вже з 21 вересня оголошено мобілізацію вже "не-добровільну" - а примусову (зрештою, як і в нас).
З 24.02.2022 - по 21.09.2022 - з раші було багато нових "надходжень" на фронт нового гарматного м'яса різних видів.
Тому і загальні на-сьогодні цифри їхніх втрат більші за всю кількість рашистів на початку війни.
Две покрышки на урода и в Днепровскi хвилi !
Без молитв- не отпевают в церкви извращенцев,
Сколько жизней он забрал у украинцев и чеченцев!
Кол осиновый поглубже -за грехи награда,
Чтоб не вылез ,чёрт позорный, из застенков ада,
Как умрёт- обязан каждый кинуть в гроб гранаты,
Чтоб как труп порвало в клочья услышали Карпаты.
Чтоб таких друзей паскудных к нам не засылали,
И россия чтоб забыла слово воевали..
Как умрёт - так мы покажем фейерверк Европе,
Фейерверком будет путин - с динамитом в жопе.