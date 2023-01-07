Россия нарушила объявленное ею же "перемирие", - Пентагон
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Несмотря на объявленное Россией одностороннее "прекращение огня" якобы в связи с Рождеством согласно православной традиции, российские военные продолжали вести боевые действия.
Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Что касается заявления Путина о прекращении огня, могу сказать вам, что сегодня в Украине мы наблюдаем боевые действия, даже если формально речь идет о "окне" прекращения огня", - отметила она.
По словам Купер, российские войска нуждаются в передышке и перевооружении, и объявленное Россией "перемирие" недостаточно длительное, чтобы воплотить это в жизнь.
"Опять же, это заявление Путина, которое мы должны воспринимать с определенной долей скептицизма. Это тот самый человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину", - напомнила представитель Пентагона.
Позже на уточняющий вопрос, можно ли говорить, что именно российские силы нарушили декларируемое ими же "прекращение огня", Купер сказала: "Я могу подтвердить, что боевые действия продолжаются. И, конечно, на месте воюют россияне. Так что да".
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Подлый , маленький и гадкий
Шизофреник и садист ,
В прошлом - бывший КГбист .
Лезет лапой в дом чужой,
Говорит- Теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку"
И насрать что гибнуть будут
Не "солдатики" а люди .
Отгадали? Просто класс,
Это вова- Пид-рас.
хто б сумнівався кацапам вірити не можна від слова ніколи
якщо ми виграєм, то я повернусь
якщо ви програєте, то ні
Хитрожопих забагато
Вважаю, говорити більше нічого.
Бо те, що ти не українець і так видно.
Московська сила лізе без мила.
Велике лихо в селі: порядкують москалі.
В москалів нема милости.
В москалів один лік: загарбати нас навік.
Гіркий мед із московського глека.
Де москаль, там і погибель.
Де москаль, там зубів не скаль.
Де Москва панує, там люд бідує.
Де ступають москалі, там голодні балí.
Де московська мітла пройшла, там біла з косою прийшла.
Для Москви щастя - робити нещастя.
До української хати причепився москаль біснуватий.
Москалеві вірити - що воду ситом міряти
Тоді шукай на дупі пір'я!