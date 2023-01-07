Россия нарушила объявленное ею же "перемирие", - Пентагон

Несмотря на объявленное Россией одностороннее "прекращение огня" якобы в связи с Рождеством согласно православной традиции, российские военные продолжали вести боевые действия.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Что касается заявления Путина о прекращении огня, могу сказать вам, что сегодня в Украине мы наблюдаем боевые действия, даже если формально речь идет о "окне" прекращения огня", - отметила она.

По словам Купер, российские войска нуждаются в передышке и перевооружении, и объявленное Россией "перемирие" недостаточно длительное, чтобы воплотить это в жизнь.

"Опять же, это заявление Путина, которое мы должны воспринимать с определенной долей скептицизма. Это тот самый человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину", - напомнила представитель Пентагона.

Позже на уточняющий вопрос, можно ли говорить, что именно российские силы нарушили декларируемое ими же "прекращение огня", Купер сказала: "Я могу подтвердить, что боевые действия продолжаются. И, конечно, на месте воюют россияне. Так что да".

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