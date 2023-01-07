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Россия нарушила объявленное ею же "перемирие", - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

окупанти

Несмотря на объявленное Россией одностороннее "прекращение огня" якобы в связи с Рождеством согласно православной традиции, российские военные продолжали вести боевые действия.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Что касается заявления Путина о прекращении огня, могу сказать вам, что сегодня в Украине мы наблюдаем боевые действия, даже если формально речь идет о "окне" прекращения огня", - отметила она.

По словам Купер, российские войска нуждаются в передышке и перевооружении, и объявленное Россией "перемирие" недостаточно длительное, чтобы воплотить это в жизнь.

"Опять же, это заявление Путина, которое мы должны воспринимать с определенной долей скептицизма. Это тот самый человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину", - напомнила представитель Пентагона.

Позже на уточняющий вопрос, можно ли говорить, что именно российские силы нарушили декларируемое ими же "прекращение огня", Купер сказала: "Я могу подтвердить, что боевые действия продолжаются. И, конечно, на месте воюют россияне. Так что да".

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Топ комментарии
+20
Странно, всегда держали свое слово, особенно бункерный хорёк 😂😂😂
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07.01.2023 10:13
+15
Загадка :
Подлый , маленький и гадкий
Шизофреник и садист ,
В прошлом - бывший КГбист .
Лезет лапой в дом чужой,
Говорит- Теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку"
И насрать что гибнуть будут
Не "солдатики" а люди .
Отгадали? Просто класс,
Это вова- Пид-рас.
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07.01.2023 10:15
+14
російські військові навіть не християни, вони Різдво не відзначають
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07.01.2023 10:14
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Странно, всегда держали свое слово, особенно бункерный хорёк 😂😂😂
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07.01.2023 10:13 Ответить
🤣🤣🤣
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07.01.2023 10:16 Ответить
прислів'я: бреше як москаль
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07.01.2023 10:25 Ответить
це тренування цивілізованому світу, щоб розуміли - слово русні не варте нічоґо
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07.01.2023 11:48 Ответить
російські військові навіть не християни, вони Різдво не відзначають
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07.01.2023 10:14 Ответить
Загадка :
Подлый , маленький и гадкий
Шизофреник и садист ,
В прошлом - бывший КГбист .
Лезет лапой в дом чужой,
Говорит- Теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку"
И насрать что гибнуть будут
Не "солдатики" а люди .
Отгадали? Просто класс,
Это вова- Пид-рас.
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07.01.2023 10:15 Ответить
Блин, ******* - это для него сильно громко и престижно... Вiн - муйлуша звичайна.
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07.01.2023 10:27 Ответить
Извините, из песни слов не выкинешь.
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07.01.2023 10:45 Ответить
Не вже хтось повірив що на свята буде тихо???? Це смішно!!!!
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07.01.2023 10:15 Ответить
Росія порушила оголошене нею ж "перемир'я", - Пентагон
хто б сумнівався кацапам вірити не можна від слова ніколи
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07.01.2023 10:15 Ответить
Як знати що кацапи брешуть? Вони відкривають рота.
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07.01.2023 10:16 Ответить
Трішки пізніше ***** всім розкаже "правду" про те, хто і що порушив
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07.01.2023 10:18 Ответить
А потім буйло картопляне покаже где порушили
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07.01.2023 10:23 Ответить
43% відповіли, що хочуть почекати в Польщі і подивитися, як буде розвиватися ситуація в Україні.

якщо ми виграєм, то я повернусь
якщо ви програєте, то ні
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07.01.2023 10:19 Ответить
Хто відповів, кому і про що?
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07.01.2023 10:25 Ответить
Не ясно з опитування ?
Хитрожопих забагато
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07.01.2023 11:16 Ответить
Ну так з якого опитування? Чи "з опитування" і цього достатньо?
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07.01.2023 11:27 Ответить
А ви як трактуєте ?
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07.01.2023 11:33 Ответить
🤦🤦🤦
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07.01.2023 11:36 Ответить
Здається, ви самі не розумієте що пишете.
Вважаю, говорити більше нічого.
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07.01.2023 11:40 Ответить
Професійно з'їхали з теми. Нічого не зкажеш. Чи просто випили на честь свята. А іншому дописувачу щось відповісте на рахунок джерела інформації? Чи теж нагрубіянете?
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07.01.2023 11:49 Ответить
Якщо пишете щось серйозне, будь ласка, посилайтесь на джерело.
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07.01.2023 11:00 Ответить
Кожен справжній патріот України повинен мати карту поляка!
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07.01.2023 11:44 Ответить
Кожен справжній кацап чи прикацаплений повинен мати осиновий кілок між ребрами. Serhiy Tokolov, ты чьих будешь?
Бо те, що ти не українець і так видно.
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07.01.2023 12:00 Ответить
Ніколи не вірте кацапу, бо це потенйійний брехун. Їх самі великі досягнення тільки в бренхні та вбивствах, решту вони вкрали в інших народів.
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07.01.2023 10:20 Ответить
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07.01.2023 10:20 Ответить
хай натяга*ють на ПТН ПНХ
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07.01.2023 10:30 Ответить
Москаль тоді правду скаже, як чорт молитися стане.
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07.01.2023 10:20 Ответить
І канєшна в цьому винна Україна. Егеж.
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07.01.2023 10:27 Ответить
Москва іде - за собою голод (смерть) веде.

Московська сила лізе без мила.

Велике лихо в селі: порядкують москалі.

В москалів нема милости.

В москалів один лік: загарбати нас навік.

Гіркий мед із московського глека.

Де москаль, там і погибель.

Де москаль, там зубів не скаль.

Де Москва панує, там люд бідує.

Де ступають москалі, там голодні балí.

Де московська мітла пройшла, там біла з косою прийшла.

Для Москви щастя - робити нещастя.

До української хати причепився москаль біснуватий.

Москалеві вірити - що воду ситом міряти
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07.01.2023 10:28 Ответить
и шо, дерьмака теперь ***** накажет или аленевода, за невыполнение приказа каждой из сторон? ))
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07.01.2023 10:28 Ответить
рашисти порушують все,навіть своє.Укази від 1954 року.котрі рашисти .Як правонаступники мали б виконувати, Хельсінський акт ,Будапештський папір. і т.д і т.п,Рашисту наіпати,що у воду перднути.
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07.01.2023 10:30 Ответить
Яка несподіванка🥱
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07.01.2023 10:31 Ответить
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07.01.2023 10:31 Ответить
І хай хоч хтось напише, що воно не БІЛИЙ та ПУШИСТИЙ
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07.01.2023 11:47 Ответить
Чекаєш від раші перемир'я?
Тоді шукай на дупі пір'я!
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07.01.2023 10:35 Ответить
.......слово та накази рашки не коштують навіть паперу....хай макрон шольц та ердоган помислять о кінцевій меті загарбників з росіі......
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07.01.2023 10:35 Ответить
В своё время оно говорило и про Азовсталь - ,, обстрелы прекратить'', и что в итоге. Плешивому поверить - себя на.,.... бать.
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07.01.2023 10:36 Ответить
кто бы сомневался что от этих сатаниских ********* чего то другого ожидать можно было?!
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07.01.2023 20:14 Ответить
 
 