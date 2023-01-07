В России никак не отреагировали на рекордный пакет помощи США для Украины, - ISW

Отсутствие реакции РФ на объявление США о военной помощи свидетельствует о том, что Кремль больше озабочен собственными информационными операциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российские чиновники и блоггеры почти не отреагировали на последнее объявление о военной помощи, хотя совсем недавно Кремль представил передачу сугубо оборонных систем ПВО Patriot Украине в качестве эскалации", - отметили в ISW.

6 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит помощь, включающую боевые машины пехоты Bradley, артиллерийские системы, бронетранспортеры, зенитные ракеты и боеприпасы.

В Институте изучения войны отмечают, что отсутствие реакции РФ на объявление США о военной помощи свидетельствует о том, что Кремль больше озабочен собственными информационными операциями и тем влиянием, которое западная военная помощь может оказать на конкретные российские военные операции.

"Кремль избирательно реагирует на западные военные поставки и помощь Украине, чтобы поддержать информационные операции, направленные на то, чтобы представить Украину как не имеющую суверенитета, и ослабить готовность Запада оказывать дальнейшую военную помощь, разжигая опасения российской эскалации. Кремль и российское информационное пространство, скорее всего, схватятся за будущую военную помощь Запада, которая, по их мнению, может поддержать эти информационные операциирации", - пояснили в ISW.

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