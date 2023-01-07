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В России никак не отреагировали на рекордный пакет помощи США для Украины, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Отсутствие реакции РФ на объявление США о военной помощи свидетельствует о том, что Кремль больше озабочен собственными информационными операциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российские чиновники и блоггеры почти не отреагировали на последнее объявление о военной помощи, хотя совсем недавно Кремль представил передачу сугубо оборонных систем ПВО Patriot Украине в качестве эскалации", - отметили в ISW.

6 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит помощь, включающую боевые машины пехоты Bradley, артиллерийские системы, бронетранспортеры, зенитные ракеты и боеприпасы.

В Институте изучения войны отмечают, что отсутствие реакции РФ на объявление США о военной помощи свидетельствует о том, что Кремль больше озабочен собственными информационными операциями и тем влиянием, которое западная военная помощь может оказать на конкретные российские военные операции.

"Кремль избирательно реагирует на западные военные поставки и помощь Украине, чтобы поддержать информационные операции, направленные на то, чтобы представить Украину как не имеющую суверенитета, и ослабить готовность Запада оказывать дальнейшую военную помощь, разжигая опасения российской эскалации. Кремль и российское информационное пространство, скорее всего, схватятся за будущую военную помощь Запада, которая, по их мнению, может поддержать эти информационные операциирации", - пояснили в ISW.

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Топ комментарии
+13
там ще 2 дні федерального запою.
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07.01.2023 10:36
+10
ни медведев, ни шойгу ни какой-нить охранник не составили компанию одинокому антихристу...
один как перст в носу )))
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07.01.2023 10:44
+9
А як вони можуть відреагувати? Тільки перднути в калюжу.
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07.01.2023 10:42
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там ще 2 дні федерального запою.
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07.01.2023 10:36 Ответить
Насправді у ISW не перевірили кацапські памперси. 😊
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07.01.2023 12:33 Ответить
Кремль більше стурбований власними інформаційними операціями

Включив режим "стурбо"...
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07.01.2023 10:36 Ответить
"Сцу.Бро"
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07.01.2023 10:54 Ответить
Ну ось бачите ,а ви трусились від страху перед московитами , коли наші хлопці гинуть ви боялись залізо довати , добре що на різдвяні свята господь достучався до вашіх душ)
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07.01.2023 10:37 Ответить
Різдвяні свята пройшли 2 тижні тому
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07.01.2023 10:53 Ответить
Відсутність реакції РФ на оголошення США про військову допомогу зовсім не означає,що її не буде згодом,або рашистська реакція має бути тоді, коли свербить в одному місці тому,хто пише про її відсутність,
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07.01.2023 10:40 Ответить
А як вони можуть відреагувати? Тільки перднути в калюжу.
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07.01.2023 10:42 Ответить
Немає реакції? То треба ще збільшувати. Чекаємо літаки.
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07.01.2023 10:42 Ответить
ни медведев, ни шойгу ни какой-нить охранник не составили компанию одинокому антихристу...
один как перст в носу )))
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07.01.2023 10:44 Ответить
из последних рекомендаций врачей ***** - не ковыряйся перочинным ножом в носу, лезвие легко ржавеет! )
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07.01.2023 10:50 Ответить
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07.01.2023 10:44 Ответить
Який найвеличніший, такі і арахамії у нього. Всі дують у Вавину дудку.
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07.01.2023 10:49 Ответить
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07.01.2023 10:56 Ответить
А що могла інше говорити ця хламідія, уродженець російського міста Сочі, про рашистську недоімперію, що вона мирна і ні на кого ніколи не нападе
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07.01.2023 10:56 Ответить
Кацапів заціпило від заздрощів, аж зубами скрегочуть. Тому і анітелень.
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07.01.2023 10:47 Ответить
Дімон з запою ще не вийшов, відреагує "ядерним" перегаром.
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07.01.2023 10:49 Ответить
Їм зараз не до "реагування", на порядку денному - як врятувати свою задницю і не "потерять лицо"
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07.01.2023 10:51 Ответить
Димон завис
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07.01.2023 10:51 Ответить
https://youtube.com/shorts/hbKTW69adJA?feature=share..

Воин ЗСУ сбил иранских Шахед крутым ботинком...💪✊👍🔱❤️🖤🔱
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07.01.2023 10:51 Ответить
Смею предполагать, что они в таком ах@уе сейчас от этого. Поэтому и молчат
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07.01.2023 10:51 Ответить
методички ещё не написаны - все в запое
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07.01.2023 10:56 Ответить
У ху.ла щелкалка поломалась.
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07.01.2023 10:58 Ответить
https://youtube.com/shorts/q5pcK-rr1As?feature=share...

О Волынскской резне...о которой так любят трындеть мавзолейные Обезьяны...🦍🦍🦍
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07.01.2023 10:59 Ответить
Волынскую резню устроил отряд НКВД по командованием Дмитрия Медведева...
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07.01.2023 11:02 Ответить
У Росії ніяк не відреагували на рекордний пакет допомоги США для України, - ISW Джерело: https://censor.net/ua/n3391808
Вони бояться про це розповідати широкій публіці - по ящику .
Там ще вчора , кілька кацапських блогерів , в своїх тєлєгах виклали список зброї , яку США планують надати , так в коментарях під тією новиною піднялось таке виття , що аж вуха закладало . Кремль боїться що така інфа може злякати майбутніх чмобіків .
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07.01.2023 11:04 Ответить
КацаКрысам👹 мавзолейным Байден обещал баночку тушонки Рузвельта образца сентября 1941 года 🦍🤣
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07.01.2023 11:08 Ответить
На рекордной пакет допомоги від США кацапи відреагували збільшенням виробництва пакетів для сміття. Трєпєщі НАТО))
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07.01.2023 11:09 Ответить
Опущені прийняли в повній мірі свій стан і жодних необгрунтованих претензій не мають.
Це добрий знак.
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07.01.2023 11:41 Ответить
відреагують, коли зброя на фронті з'явиться.
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07.01.2023 11:59 Ответить
Відреагують купами дохлих русоорків
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07.01.2023 13:01 Ответить
 
 