В России никак не отреагировали на рекордный пакет помощи США для Украины, - ISW
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Отсутствие реакции РФ на объявление США о военной помощи свидетельствует о том, что Кремль больше озабочен собственными информационными операциями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Российские чиновники и блоггеры почти не отреагировали на последнее объявление о военной помощи, хотя совсем недавно Кремль представил передачу сугубо оборонных систем ПВО Patriot Украине в качестве эскалации", - отметили в ISW.
6 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит помощь, включающую боевые машины пехоты Bradley, артиллерийские системы, бронетранспортеры, зенитные ракеты и боеприпасы.
В Институте изучения войны отмечают, что отсутствие реакции РФ на объявление США о военной помощи свидетельствует о том, что Кремль больше озабочен собственными информационными операциями и тем влиянием, которое западная военная помощь может оказать на конкретные российские военные операции.
"Кремль избирательно реагирует на западные военные поставки и помощь Украине, чтобы поддержать информационные операции, направленные на то, чтобы представить Украину как не имеющую суверенитета, и ослабить готовность Запада оказывать дальнейшую военную помощь, разжигая опасения российской эскалации. Кремль и российское информационное пространство, скорее всего, схватятся за будущую военную помощь Запада, которая, по их мнению, может поддержать эти информационные операциирации", - пояснили в ISW.
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Включив режим "стурбо"...
один как перст в носу )))
Воин ЗСУ сбил иранских Шахед крутым ботинком...💪✊👍🔱❤️🖤🔱
О Волынскской резне...о которой так любят трындеть мавзолейные Обезьяны...🦍🦍🦍
Вони бояться про це розповідати широкій публіці - по ящику .
Там ще вчора , кілька кацапських блогерів , в своїх тєлєгах виклали список зброї , яку США планують надати , так в коментарях під тією новиною піднялось таке виття , що аж вуха закладало . Кремль боїться що така інфа може злякати майбутніх чмобіків .
Це добрий знак.