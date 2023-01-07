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ЧВК "Вагнер" посылает сотни каторжников на убой по приказу Кремля, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пригожин,євген

В Пентагоне заявили, что террористическая ЧВК "Вагнер" не является независимой структурой, а полностью подконтрольна Кремлю.

Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Лора Купер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По ее словам, взаимодействие ЧВК "Вагнер" и регулярных частей российской армии не является традиционным, однако вагнеровцы - это не полностью независимая организация.

Она отметила, что террористы Вагнера действуют как часть полномасштабного вторжения РФ при поддержке Кремля и военачальников России.

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Купер заявила, что они "новаторским образом" используют ресурсы России, привлекая сотни заключенных, которых она назвала "каторжниками", посылая их сотнями на убой.
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Топ комментарии
+15
Там все одинаковые что каторжники что обычные чмобики что гражданские. Одним словом нация конченных ублюдков.
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07.01.2023 10:51
+10
Саме так виглядає ****** із вухами.

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07.01.2023 11:05
+5
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07.01.2023 11:25
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Там все одинаковые что каторжники что обычные чмобики что гражданские. Одним словом нация конченных ублюдков.
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07.01.2023 10:51 Ответить
Ну, сделали открытие: Вагнер подконтрольный кремлю..
Да что вы такое говорите? Не может быть!
Как малые дети...
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07.01.2023 12:01 Ответить
а нельзя их просто забивать самим, по месту вербовки? или с кувалдами уже тоже на параше напряжёнка?
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07.01.2023 10:55 Ответить
Саме так виглядає ****** із вухами.

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07.01.2023 11:05 Ответить
відро з очима
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07.01.2023 13:18 Ответить
Это - клитор вагиновцев.
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07.01.2023 13:46 Ответить
Хід рашки правильнии - годувати не треба -- нашим не солодко - коли на тебе лізе 3 - 4 вагнерівця .
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07.01.2023 11:08 Ответить
А в чому різниця каторжника від звичайного громадянина на параше????
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07.01.2023 11:15 Ответить
В наявності паспорта. Який періодично змінюється довідкою про судимість
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07.01.2023 11:34 Ответить
бути цього не може
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07.01.2023 11:24 Ответить
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07.01.2023 11:25 Ответить
Какая досада. Машина мимо.
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07.01.2023 11:28 Ответить
Така прикра історія
Прошу ще! На біс
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07.01.2023 11:35 Ответить
"У Пентагоні заявили, що терористична ПВК Вагнера не є незалежною структурою, а повністю підконтрольна Кремлю." Це скільки рочків ЦРУ працювало, щоб дійти такого висновку?
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07.01.2023 11:33 Ответить
Вагінери мають не тільки нетрадмційну форму зв'язку з іншими частинами, а нетрадиційну орієнтацію. Одне слово-петушина дивізія
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07.01.2023 11:37 Ответить
Ну если добавили к названию ЧВК слово террористическая, это уже пплюс. А то получается, что на РФии по закону не существует никаких ЧВК, а украинцы этих бандитов легитимизировали, назвав их ЧВК, сделав комботантами подлежащими обмену на настоящих солдат😠
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07.01.2023 11:52 Ответить
На самом деле это пример повышения эффективности экономики и понижения процента преступлений в обществе одновременно. В дальнейшем и высвобожденная часть личного состава охранных войск может быть передислоцирована на фронт. Профит!
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07.01.2023 12:15 Ответить
Это нарушение прав заключённых.
Они должны сидеть и осознавать свою вину.
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07.01.2023 12:52 Ответить
100 проц. Але ж і сама кацапія - це порушення розвитку земної цивілізації...генетичні чупакабри
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07.01.2023 13:21 Ответить
Як на мене, то нам теж слід також активно використовувати в'язнів у бойових діях - нехай хоч якусь користь принесуть для країни. Сидять, розводять людей на гроші через OLX і проїдають кошти платників податків, поки порядні люди гинуть, а потім вийдуть і знову за своє. У нас жорстка та кровопролитна війна проти нелюдів, на якій всі методи згодяться.
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07.01.2023 13:25 Ответить
 
 