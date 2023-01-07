Будут судить агента РФ, который провел более 120 единиц техники оккупантов территорией Сумщины в направлении Киева
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту государственной измены и хранения боевых припасов (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Следствием установлено, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области.
"В общей сложности обвиняемый успел провести более 120 единиц вражеской техники.
После освобождения Сумщины от оккупантов мужчина продолжил сотрудничать с представителем ВС РФ.
Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью одного из мессенджеров передавал своему куратору координаты военных объектов", – говорится в сообщении.
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Чи він вже давно в підорашці?
Це вже щось неймовірне в українській судовій практиці.
РигоАнали разом із симоненком-морозом-мартиненком-вітренчихою, під патронатом «мудрейших» кучмарика-ющенка-якунОвоща та під контролем ФСБ, через промосковські канали телебачення добряче загадили голови тим, кому акакаяразніца ‼️‼️‼️🤯🤬😡😠🤔
Табачники, Кушнарьові, Азірови, Клюєві, Сівковичі, Кузьмуки, Литвини, Кравченки, Чечетові, Колеснікові, Лукаші, Германші, Бойки, Шуфричами, Дубілетів, разом із так-званими «нардепами» та «чесними» генпрокурорами заради особистого збагачення та повної відсутності ідентифікації себе, як Українців, розвалювали Україну, заводячи московитів на любі посади та сприяючи «чесній приватизацііі» рашистами ***** стратегічних підприємств України‼️‼️‼️‼️😠😡🤬
Прикладів результатів їх перебування при владі цих зкацаплених без Україської ідентичності за 31 рік вдосталь‼️‼️‼️
Авгієві конюшні🤔 добряче треба чистити в Україні‼️😡🤬😠🇺🇦🪖⚔️🇬🇧🇺🇸🇪🇺👏💪👍🇺🇦❤️‼️