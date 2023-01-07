Будут судить агента РФ, который провел более 120 единиц техники оккупантов территорией Сумщины в направлении Киева

Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту государственной измены и хранения боевых припасов (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области.

"В общей сложности обвиняемый успел провести более 120 единиц вражеской техники.

После освобождения Сумщины от оккупантов мужчина продолжил сотрудничать с представителем ВС РФ.

Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью одного из мессенджеров передавал своему куратору координаты военных объектов", – говорится в сообщении.

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