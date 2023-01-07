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Будут судить агента РФ, который провел более 120 единиц техники оккупантов территорией Сумщины в направлении Киева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тюрьма,в'язниця,ґрати

Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту государственной измены и хранения боевых припасов (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области.

"В общей сложности обвиняемый успел провести более 120 единиц вражеской техники.

После освобождения Сумщины от оккупантов мужчина продолжил сотрудничать с представителем ВС РФ.

Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью одного из мессенджеров передавал своему куратору координаты военных объектов", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+23
120 единиц техники и хрен знает сколько сотен кацапов. Сколько они людей убили. Эта тварь должна до суда упасть на нож несколько раз подряд. Не осторожное поведение с острыми предметами.
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07.01.2023 11:03
+15
нехай пузом поля розміновує.......
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07.01.2023 11:00
+14
суд лишній, гілки на деревах пусті...
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07.01.2023 11:05
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нехай пузом поля розміновує.......
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07.01.2023 11:00 Ответить
Так і не зрозумів... Справу передали до суду, а звинуваченого?
Чи він вже давно в підорашці?
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07.01.2023 11:48 Ответить
120 единиц техники и хрен знает сколько сотен кацапов. Сколько они людей убили. Эта тварь должна до суда упасть на нож несколько раз подряд. Не осторожное поведение с острыми предметами.
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07.01.2023 11:03 Ответить
Та на киче(досудебной) наши зеки сами определятся шо и к чему(за подлый подрыв кацапами еленовской кичи с нашими заключенными).
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07.01.2023 11:10 Ответить
Не идеализируй зеков. Ни наших, ни кацапских, ни южноафриканских.
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07.01.2023 12:07 Ответить
суд лишній, гілки на деревах пусті...
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07.01.2023 11:05 Ответить
таких и змушувати не нужно. продажность в крови и в генах
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07.01.2023 11:09 Ответить
А не можна йому організувати спробу втечі?
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07.01.2023 11:14 Ответить
Недавно рашистскую наводчицу суд отпустил под залог, так что с нашими судами этой твари беспокоиться не о чем.
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07.01.2023 11:15 Ответить
А потім, завдяки розголосу, знову взяв під варту. Тому як пишеш щось, пиши повністю. Невподобайся язиком і стилем русні.
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07.01.2023 11:24 Ответить
Т.е. если бы не разголос, то всё было бы у неё хорошо, и с судом у нас все в порядке ? Луюбиш судей отмазывать ?
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07.01.2023 11:36 Ответить
Якщо порахувати скільки кацапської техніки заїхало з Криму в Херсонську і Запорізьку область, то там будуть точно тисячі одиниць. Однак зараз не на часі піднімати питання про тих хто розмінував Чонгар, бо всі вони головні ліца нинішньої влади
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07.01.2023 11:23 Ответить
" Ета Другоє "
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07.01.2023 11:26 Ответить
Невже суд не випустив його під заставу?
Це вже щось неймовірне в українській судовій практиці.
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07.01.2023 11:31 Ответить
Скільки ж такої агентури рашистів *****🐷 перебуває у маршових колонах під ФСБешними хоругвами🤯, дивляться з під лобу на Україців, гадять Українцям, але не мають жодного бажання їхати на московію в радную говень, в мухосранск чи алапаєвск ‼️‼️‼️‼️

РигоАнали разом із симоненком-морозом-мартиненком-вітренчихою, під патронатом «мудрейших» кучмарика-ющенка-якунОвоща та під контролем ФСБ, через промосковські канали телебачення добряче загадили голови тим, кому акакаяразніца ‼️‼️‼️🤯🤬😡😠🤔
Табачники, Кушнарьові, Азірови, Клюєві, Сівковичі, Кузьмуки, Литвини, Кравченки, Чечетові, Колеснікові, Лукаші, Германші, Бойки, Шуфричами, Дубілетів, разом із так-званими «нардепами» та «чесними» генпрокурорами заради особистого збагачення та повної відсутності ідентифікації себе, як Українців, розвалювали Україну, заводячи московитів на любі посади та сприяючи «чесній приватизацііі» рашистами ***** стратегічних підприємств України‼️‼️‼️‼️😠😡🤬
Прикладів результатів їх перебування при владі цих зкацаплених без Україської ідентичності за 31 рік вдосталь‼️‼️‼️

Авгієві конюшні🤔 добряче треба чистити в Україні‼️😡🤬😠🇺🇦🪖⚔️🇬🇧🇺🇸🇪🇺👏💪👍🇺🇦❤️‼️
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07.01.2023 11:36 Ответить
Незрозуміло, цей чорт затриманий чи десь бігає.
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07.01.2023 12:09 Ответить
5-а колона в дії.....це Найстрашніша зброя руSSкіх терористів...
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07.01.2023 12:28 Ответить
Зачем судить? Повесить на русской березе под онлайн-камерой и можно даже под гимн рыфы. Суд он пидаров под залог отпускает и они бегут.
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07.01.2023 14:56 Ответить
 
 