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Россияне могут взорвать дамбу в Сватове, чтобы замедлить продвижение ВСУ, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дамба,сватове

Во временно оккупированное Сватово прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что такие действия являются умышленным разрушением украинской инфраструктуры и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте.

"Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы как повод для депортации местного населения. Все ответственные за это преступление будут зафиксированы и не уйдут от наказания", - добавили в Центре национального сопротивления.

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Топ комментарии
+9
А вальнуть ракетами потим підривателям ніяк ???
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07.01.2023 11:12
+6
Кацапи ж Лугандон приєднали до себе і підриватимуть дамбу? Якось не логічно.
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07.01.2023 11:10
+5
А вы заметили что Ростов на Дону очень похож на Херсон. Может бить там стоит остановиться и взорвать мосты, как Антоновский?
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07.01.2023 11:50
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Кацапи ж Лугандон приєднали до себе і підриватимуть дамбу? Якось не логічно.
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07.01.2023 11:10 Ответить
А вальнуть ракетами потим підривателям ніяк ???
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07.01.2023 11:12 Ответить
Они еще не выбрали в каком обжежитии разместятся. Бег наперегонки по граблям национальный спорт рабссеи наравне с метанием коровьих лепешек.
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07.01.2023 11:16 Ответить
Таке ми уже чули в Херсоні
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07.01.2023 11:14 Ответить
Орки цензор не читають. Включи мозги
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07.01.2023 16:22 Ответить
Так допоможи, вперед до військкомату.
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07.01.2023 14:31 Ответить
вже повернувся 5 місяців на харьківському напрямку місяць відпочинку і щнову піду а ти воїн диванний?
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07.01.2023 15:03 Ответить
А вы заметили что Ростов на Дону очень похож на Херсон. Может бить там стоит остановиться и взорвать мосты, как Антоновский?
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07.01.2023 11:50 Ответить
Кремлёвские нехристи сатаниста гундяева (кирила) готовы взорвать очко демону - х.йлу ! Лиж бы оправдать сваю мерзость !
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07.01.2023 12:26 Ответить
 
 