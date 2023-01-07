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За минувшие сутки россияне убили 3 гражданских, еще 14 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 3 гражданских, еще 14 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения вследствие вооруженной агрессии РФ за 06.01.2023 года (по состоянию на 09:00 07.01.2023):

Донецкая область – 2 погибших, 7 раненых;
Херсонская область – 1 погибший, 7 раненых", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки россияне убили 3 гражданских, еще 14 человек получили ранения, - ОП 01
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Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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07.01.2023 11:35 Ответить
...мир по славянски с болот мацковии-это смерть,боль и марадерство...
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07.01.2023 12:04 Ответить
Олексій
@Aleksluck
·
5 січ.
Не переплутайте кого телеканал Рада вважає обличчям року, а про кого забув.
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07.01.2023 12:13 Ответить
Загинули новороси ну і хрен з ними. Там українців вже давно нема.
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07.01.2023 14:11 Ответить
 
 