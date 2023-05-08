Епифаний в Лавре: "Мы не желали этой войны, но враг коварно нарушил мир и вторгся на нашу землю"

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний на богослужении в Успенском соборе Киево-Печерской лавры выразил уверенность в победе Украины в войне с РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не желали этой войны. Как народ мы стремились мирно жить, имея согласие со всеми. Но враг коварно нарушил мир и вторгся на нашу землю, проливая кровь, сея смерть, желая уничтожить нашу государственность", - сказал Епифаний в ходе богослужения по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Читайте также: Несмотря на войну, мы празднуем Рождество и верим в победу добра над злом, - Епифаний

Митрополит выразил уверенность, что враг обязательно потерпит поражение в войне, "так как правда на нашей стороне, а там, где правда, там Бог, а с Богом мы несомненно победим".

По его словам, разрушив планы "кремлевского тирана", украинцы уже достигли моральной победы. "Так как все люди осуждают акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления, которые Российская империя зла осуществляет на нашей земле", - заявил он.

Читайте также: Синод ПЦУ позволит полностью перейти на новоюлианский календарь тем приходам, которые решат это сделать, - Епифаний

Епифаний вспомнил украинских военных, защищающих украинцев от российской агрессии. Кроме того, митрополит упомянул о гражданах Украины на временно оккупированных территориях, пленных, переселенцах, беженцах, волонтерах, президенте, спикере, премьер-министре, главах громад.