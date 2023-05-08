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Епифаний в Лавре: "Мы не желали этой войны, но враг коварно нарушил мир и вторгся на нашу землю"

Новости Цензор.НЕТ Общество

епіфаній

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний на богослужении в Успенском соборе Киево-Печерской лавры выразил уверенность в победе Украины в войне с РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не желали этой войны. Как народ мы стремились мирно жить, имея согласие со всеми. Но враг коварно нарушил мир и вторгся на нашу землю, проливая кровь, сея смерть, желая уничтожить нашу государственность", - сказал Епифаний в ходе богослужения по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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Митрополит выразил уверенность, что враг обязательно потерпит поражение в войне, "так как правда на нашей стороне, а там, где правда, там Бог, а с Богом мы несомненно победим".

По его словам, разрушив планы "кремлевского тирана", украинцы уже достигли моральной победы. "Так как все люди осуждают акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления, которые Российская империя зла осуществляет на нашей земле", - заявил он.

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Епифаний вспомнил украинских военных, защищающих украинцев от российской агрессии. Кроме того, митрополит упомянул о гражданах Украины на временно оккупированных территориях, пленных, переселенцах, беженцах, волонтерах, президенте, спикере, премьер-министре, главах громад.
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Топ комментарии
+32
В первый раз за многие годы в Лавре прозвучали правильные слова о куйловской параше.
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07.01.2023 11:46
+27
Ми не бажали війни, але тепер ворог має зникнути навіки.
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07.01.2023 11:41
+25
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07.01.2023 11:50
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Ми не бажали війни, але тепер ворог має зникнути навіки.
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07.01.2023 11:41 Ответить
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07.01.2023 11:53 Ответить
amen!!!
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07.01.2023 12:51 Ответить
У мене одне питання-чому не забрали всю Лавру?
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07.01.2023 11:42 Ответить
Не_на_часі.
Та і на сьогоднішню службу в Лаврі для ПЦУ влада дала одноразовий дозвіл, а не постійний.
Все має бути під контролем ОПи, навіть церква.
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07.01.2023 11:48 Ответить
Це до чого написано?
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07.01.2023 11:57 Ответить
оно же Алеша
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07.01.2023 12:07 Ответить
ну як для чого?))) для 10 фублей від куратора )))
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07.01.2023 12:08 Ответить
В первый раз за многие годы в Лавре прозвучали правильные слова о куйловской параше.
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07.01.2023 11:46 Ответить
Кацапи вважають їх вже своїми, тому тільки військовим шляхом.
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07.01.2023 11:50 Ответить
сатанинська мокша має сидіти тільки на ісконно своїх болотах і більше не вихрюкувати
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07.01.2023 12:55 Ответить
А хто сказав, що без війни ми звільнимо ці території? Війна йде вже давно, а особливо гаряче з 2014-го року.
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07.01.2023 11:54 Ответить
Війну почали ху@ло та підху@ловники в 2014.
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07.01.2023 12:08 Ответить
Так в чому не правий Єпіфаній? Хіба не каZапи почали цю війну?
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07.01.2023 12:22 Ответить
Ми бажали початку війни в 2014?
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07.01.2023 12:39 Ответить
Звичайно треба. Не асфальт класти в Чорнобильській зоні, де майже не живуть люди, але недалеко стояла рашиситська бронетехніка, а давати замовлення оборонній промисловості.
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07.01.2023 12:55 Ответить
Так. Але навіть історики кажуть про череду воєн протягом століть.
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07.01.2023 12:24 Ответить
Без дії Божого Духу .Україна ніколи б не отримала допомогу від західних друзів і вже давно була б окупована рашистом
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07.01.2023 12:25 Ответить
в тебе якась кацапська логіка, для тебе війна почалась тільки в 2022? до 2014 донбас і крим були українськими, до 2014 ти хотів війни?
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07.01.2023 12:28 Ответить
Наведіть цитату Єпіфанія, де він каже, що не потрібно захищати країну зі зброєю в руках?
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07.01.2023 12:49 Ответить
До окупації Криму в 2014 все наше було нашим. І нам не потрібна була війна.
Про це і каже Єпіфаній.
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07.01.2023 12:58 Ответить
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07.01.2023 11:49 Ответить
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07.01.2023 11:51 Ответить
напис"пред'явіть перепустку "варто поміняти на "пішов наку,,,"
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07.01.2023 12:28 Ответить
***
Коли вночі у дім, квартиру, хату
Прийде Різдво, і Свято і вогні -
Згадай, хоч на хвилинку, про солдата,
Який в окопі мерзне на війні.

Який своє Різдво зустріне в полі
Під кулі свист і вітру коляду…
Хай спогад твій йому втамує болі,
Хай щира згадка піднімає дух,

Бо в цьогорічнім році щастя й туга
Змішались в датах, цифрах, іменах…
Яке ж Різдво без батька, сина, друга…
Які ж свята, коли іде війна.

І в час, коли сирени виють в тиші
Коли дитя забуло як лунає сміх…
Не треба слів хвалебно-пишних,
А помолись за мертвих і живих.
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07.01.2023 11:49 Ответить
Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
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07.01.2023 11:54 Ответить
Назвіть ,будь ласка ,автора цих щирих чудових слів .
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07.01.2023 12:56 Ответить
Михайло Плосковітов
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07.01.2023 13:05 Ответить
Дякую.
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07.01.2023 13:08 Ответить
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07.01.2023 11:50 Ответить
А Буба приніс в Україну термос, тому і страшенно заздрить Пороху.
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07.01.2023 11:52 Ответить
упокойся Владімір Путін, амінь.
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07.01.2023 11:51 Ответить
Ватка підгорає- "Нє смєть такоє в Лаврє гаваріть"😆
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07.01.2023 11:54 Ответить
У Різдвяну нічку намело замети
Повертались з лісу хлопці з кулеметом

https://www.youtube.com/watch?v=F0GOgAIq1dk
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07.01.2023 12:00 Ответить
Вигнати з Київа під час війни кацапську агентуру, Зермаки не хочуть, хоч переважаюча більшість цього бажає
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07.01.2023 12:05 Ответить
Нічого підступного не бачу, ворог ще з 2003 р. конфліктом на острові Тузлі показав свої наміри щодо України, просто нашим урядовцям простіше було закрити на це свої очі і продовжувати красти, аніж готуватись до війни, за що прості люди зараз платять своїм життям в Україні, а ці самі урядовці-злодії і їх сім'ї успішно пересиджують війну за кордоном...
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07.01.2023 12:09 Ответить
Ще би Лаврській повернути ім'я Петра Мазепи...
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07.01.2023 12:26 Ответить
Храми повинні бути Українськи , і молитва в них повинна бути за Україну і народ повинен чути правду Божу)
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07.01.2023 12:49 Ответить
це наша церква
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07.01.2023 12:58 Ответить
Знову Порошенко піариться.😁
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07.01.2023 13:04 Ответить
Лавра должна быть закрыта, и как и все храмы Украины для бесов Московии, РПЦ московского патриархата. Гнать ФСБ ников из Украины!!
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07.01.2023 18:13 Ответить
наконец то в Лавре Украинские священнослужители будут служить Господу а не сатанисты из говнорашки!
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07.01.2023 20:08 Ответить
 
 