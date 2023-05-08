Епифаний в Лавре: "Мы не желали этой войны, но враг коварно нарушил мир и вторгся на нашу землю"
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний на богослужении в Успенском соборе Киево-Печерской лавры выразил уверенность в победе Украины в войне с РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не желали этой войны. Как народ мы стремились мирно жить, имея согласие со всеми. Но враг коварно нарушил мир и вторгся на нашу землю, проливая кровь, сея смерть, желая уничтожить нашу государственность", - сказал Епифаний в ходе богослужения по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Митрополит выразил уверенность, что враг обязательно потерпит поражение в войне, "так как правда на нашей стороне, а там, где правда, там Бог, а с Богом мы несомненно победим".
По его словам, разрушив планы "кремлевского тирана", украинцы уже достигли моральной победы. "Так как все люди осуждают акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления, которые Российская империя зла осуществляет на нашей земле", - заявил он.
Епифаний вспомнил украинских военных, защищающих украинцев от российской агрессии. Кроме того, митрополит упомянул о гражданах Украины на временно оккупированных территориях, пленных, переселенцах, беженцах, волонтерах, президенте, спикере, премьер-министре, главах громад.
Пожалуйста, подождите...
Та і на сьогоднішню службу в Лаврі для ПЦУ влада дала одноразовий дозвіл, а не постійний.
Все має бути під контролем ОПи, навіть церква.
Про це і каже Єпіфаній.
Коли вночі у дім, квартиру, хату
Прийде Різдво, і Свято і вогні -
Згадай, хоч на хвилинку, про солдата,
Який в окопі мерзне на війні.
Який своє Різдво зустріне в полі
Під кулі свист і вітру коляду…
Хай спогад твій йому втамує болі,
Хай щира згадка піднімає дух,
Бо в цьогорічнім році щастя й туга
Змішались в датах, цифрах, іменах…
Яке ж Різдво без батька, сина, друга…
Які ж свята, коли іде війна.
І в час, коли сирени виють в тиші
Коли дитя забуло як лунає сміх…
Не треба слів хвалебно-пишних,
А помолись за мертвих і живих.
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
Повертались з лісу хлопці з кулеметом
https://www.youtube.com/watch?v=F0GOgAIq1dk