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С начала действия "Зернового коридора" из портов Украины уже вышли 626 судов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

"Зерновым коридором" с начала августа 2022 по 5 января 2023 проследовали 626 судов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу", об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Как отмечается, это позволило экспортировать из портов Украины 16,8 млн тонн агропродукции, что внесло весомый вклад в устранение глобального продовольственного кризиса.

Киришчи напомнил, что в первые месяцы войны в Украине стоимость тонны пшеницы на мировых рынках подскочила до рекордных 440 долларов, однако сегодня эта цифра снизилась до 320 долларов за тонну или меньше.

"Разница в 120 долларов – это та польза, которую получили люди во всем мире", - подчеркнул турецкий чиновник.

В частности, 54% агропродукции, транспортируемой по "зерновому коридору", поступило в порты европейских государств, 28% – в азиатские страны, 12% – в страны Африки, а 6% – в страны Ближнего Востока.

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Топ комментарии
+1
«Проголошення монархii вирiшило б низку проблем в Украiнi..." з заяви радника ОП О.Арестовича.

Ну шо, панове, монарха вже обрано чи будемо обирати через «Дiю»?

(с). Юлія Овсянникова
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07.01.2023 13:45
+1
Арестович підсиджує Найвеличнішого. Буба не терпить конкурентів.
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07.01.2023 14:07
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Ще б скинулися світом і зробили б внесок для усунення глобальної воєнної небезпеки.
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07.01.2023 13:39 Ответить
А скільки заробив державний бюджет,ні слова,і знову заробили чиновники.
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07.01.2023 13:43 Ответить
Це тайна вєлікая єсть.
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07.01.2023 13:44 Ответить
«Проголошення монархii вирiшило б низку проблем в Украiнi..." з заяви радника ОП О.Арестовича.

Ну шо, панове, монарха вже обрано чи будемо обирати через «Дiю»?

(с). Юлія Овсянникова
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07.01.2023 13:45 Ответить
Арестович підсиджує Найвеличнішого. Буба не терпить конкурентів.
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07.01.2023 14:07 Ответить
це вже перемога чи ще ні?
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07.01.2023 13:50 Ответить
Разница в 120 долларов - это та польза, которую получили люди во всем мире", - подчеркнул турецкий чиновник. 25% эрдогана
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07.01.2023 14:05 Ответить
и у вавы тоже 25%
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07.01.2023 14:11 Ответить
Не верил я в этот коридор, но оно работает. Видимо чего-то я просто не знаю.
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07.01.2023 15:03 Ответить
Ну що сказать -Каргіл ,Нестлє і Монсанто можуть аплодувати,добре підварились на українських фермерах (собі доход,фермерам борги,державі що -невідомо)
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07.01.2023 16:43 Ответить
 
 