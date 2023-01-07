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Ткаченко отверг обвинения УПЦ МП в "силовом захвате" Успенского собора Лавры

Новости Цензор.НЕТ Общество

ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко отверг обвинения УПЦ МП в том, что Успенский собор Киево-Печерской лавры якобы решили захватить силой.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это нормальная юридическая прозрачная практика возвращения храмов в полное пользование Украинского государства. Там никакого захвата нет", - сказал Ткаченко.

По его словам, упреки УПЦ МП о том, что во время войны нельзя было забирать, безосновательны, ведь соглашение на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре было временным. "Успенский собор как принадлежал, так и принадлежит украинскому государству", - подчеркнул глава МКИП.

Читайте также: Успенский собор и Трапезная церковь "Киево-Печерской Лавры" возвращены государству, - Ткаченко

Он отметил, что сегодняшнее событие действительно историческое, но пока разрешение на праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова дано только на этот день, с 8:00 до 12:00.
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Топ комментарии
+23
а ви вдумайтесь,стільки років кацапські попи в Лаврі проклинали анафемою гетьмана Мазепу....і вдумайтесь - ці часи кацапського панування закінчилися.сьогодні великий День.насправді так.
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07.01.2023 14:36
+8
ткаченко -малорос
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07.01.2023 14:40
+8
Сколько лет прокремлевское фсб-шное шобло златопузых изгалялось над христианством в центре Киева и никто от государства не поставил их на место. А как только отогнали от национальной святыни прохиндеев, то он подняли вой: обижают! Не дают служить! Не дают набивать карманы деньгами !
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07.01.2023 14:53
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07.01.2023 14:30 Ответить
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07.01.2023 14:34 Ответить
Кірюша тимошенко-це своєрідний татаров. Лайно,яке не втоне поки клован рахується президентом. А потім-шукай вітра в полі. Разом з награбованим під час війни.
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07.01.2023 16:33 Ответить
Та да, есть такое. Е@ало года от зеленой власти. Слушал я как-то как он разговаривает с людьми без камеры - 90е тихо курят в сторонке.
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07.01.2023 16:37 Ответить
То виходить, що у Лавру українців пустили тільки на 4 години ? А потім що, знову оркам віддасте ???
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07.01.2023 19:30 Ответить
а ви вдумайтесь,стільки років кацапські попи в Лаврі проклинали анафемою гетьмана Мазепу....і вдумайтесь - ці часи кацапського панування закінчилися.сьогодні великий День.насправді так.
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07.01.2023 14:36 Ответить
ткаченко -малорос
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07.01.2023 14:40 Ответить
Важливо не те що він малорос, важливо те що московських попів погнали з Лаври, поки що з Верхньої, маю надію що незабаром поженуть і з Нижньої Лаври. Це історичне рішення і воно було прийняте на рівні держави. Це для нас важливо. А те що Ткаченко малорос - це його особиста трагедія.
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07.01.2023 15:12 Ответить
Чемодан вокзал рассея попы кацапские
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07.01.2023 14:46 Ответить
Сколько лет прокремлевское фсб-шное шобло златопузых изгалялось над христианством в центре Киева и никто от государства не поставил их на место. А как только отогнали от национальной святыни прохиндеев, то он подняли вой: обижают! Не дают служить! Не дают набивать карманы деньгами !
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07.01.2023 14:53 Ответить
Колаборанти та ворожі агенти (якими є УПЦ МП) не звинуваченнями повинні розкидатися, а сидіти у в'язницях. Відтак, єдиною можливою реакцією на їхнє пащекування є негайний арешт з повною конфіскацією майна.
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07.01.2023 14:55 Ответить
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07.01.2023 14:56 Ответить
Однозначно.
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07.01.2023 19:05 Ответить
за Срузьке кораблем))
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28.01.2023 19:13 Ответить
https://www.facebook.com/100020726142390/videos/641434937760615





0:07 / 2:42









Валентина Огарьова

18 год ·

У лицемірства є ім'я - ірина верещук. Це та сама зрадниця, яка розміновувала Чонгар. Як вона топить за московський патріархат. Ця *******, як і вся свита боневт…

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07.01.2023 14:56 Ответить
Показати більше? Поки не ввімкнуть Петіні канали(тому що в якості опозиції і хрен що покажеш зараз) уявна тітка Маруся буде свято вірити,що це клован Томос добився. З кірюшею тімошенкой напару. Їй то інтернет до одного місця.
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07.01.2023 15:59 Ответить
Що значить "силове захоплення"? Хіба лаврські храми належали москвославним?
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07.01.2023 14:57 Ответить
Знавці історії можуть мене поправити, але здається печери лаври християни копали ще за століття до появи Московського патріархату. І точно до того, як Сталін видав указ про створення відділення НКВС у вигляді церкви Московського патріархату
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07.01.2023 15:03 Ответить
Саша посылай их ***** до ************......................................ПРОСТИ ГОСПОДИ!
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07.01.2023 15:10 Ответить
Всё правильно, Украинские храмы, должны принадлежать Украине и соответственно её церкви. Сейчас самое время это вернуть, потом такого удобного времени уже и не будет.
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07.01.2023 15:11 Ответить
ФСБешного агента Павла нах вслід за руським кораблем... Лавра належить державі.
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07.01.2023 15:11 Ответить
Это трагический день для Сергея Гайдая, что получил орден (2017) и грамоты от РПЦ за спонсорство и крышевание.
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07.01.2023 15:12 Ответить
Треба виселяти банду ФСБ-РПЦ і з інших споруд Києво-печерської лаври. Перевірити також архітектурно-будівельною інспекцією їхні самобуди, а самим самосвятам включити режим опадаткування, а електрику та воду виключити. Паралельно - закон про заборону діяльності і читання проведей. За порушення - кримінал, КК змінити в сторону передбачення за це покарання з великими строками як посягання на свободу віри і антидержавну діяльність.
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07.01.2023 15:14 Ответить
Атеисты чЛенинизма-Марксизма и КГБшные окурки верят Сатане лежащей в Ящике мавзолея,о каком православии может идти речь?🦍👹 Обезьяны с ядреной бонбой постоянно напоминают Миру об этом...Почему это же не делают к примеру Индия Пакистан и прочие Китайские товаристчи с Британией Америкой и даже Францией...загадка природы...😝
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07.01.2023 15:19 Ответить
Пане Сенатор,не треба те,що зробили послідовники ульянова демонізувати.У діда-лєніна були особисті рахунки з попами.володимир ілліч дуже любив свого брата і коли його стратили,а потім заспівали анафему у всіх церквах,то ,думаю,він вирішив помститися всій цій челяді в рясах. Звідси і атеїзм,і скидання хрестів з храмів,а вже розстріли священників,попи в Гулагах-це послідовники.Можливо,таке відношення до віруючих і релігії,була одна з найбільших помилок лєніна....
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07.01.2023 15:50 Ответить
Москалі - завжди москалі!

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07.01.2023 15:34 Ответить
Я так розумію, упц мп юридична особа? Відправте до них пару хлопчиків- ботаніків в окулярах з податкової і вони зроблять більше ніж загін спецпризначенців. Попяри після реальної будуть сірники в кредит купувати
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07.01.2023 15:43 Ответить
посилайте моспархатну передасню нах!!! нічого з ненависниками й ворогами України вступати в дискусії.
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07.01.2023 15:50 Ответить
"захоплення чужи територій ,не тільки храмів, але історичних цінностей.зерна пральних машин.компютерів.біде і унітазів і т.д і т.п рашистська споконвічна практика .Як правило після захоплення чужого рашистськиі злодії навязують перемовини,щоб звинувачувати тих.в кого вони вкрали власність.
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07.01.2023 16:16 Ответить
эти кацапские мрази ещё чем то недовольны?!
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07.01.2023 19:56 Ответить
 
 