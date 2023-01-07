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Подрыв дамбы в Сватове усложнит продвижение ВСУ. Пока неизвестно, серьезно ли оккупанты пытаются это осуществить, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Движение ВСУ усложнится, если оккупанты взорвут дамбу в Сватово на Луганщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Это осложнит существенное движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный экологический вред это нанесет", - сказал он.

По словам Череватого, подрыв дамбы требует расчета, определенного количества взрывчатых веществ и подготовленных специалистов.

"Поэтому на это нужно определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или тоже делают информационные вбросы, мы будем видеть", – пояснил он.

В то же время Череватый отметил, что бои на линии Сватово-Кременная в Луганской области продолжаются.

"Враг перегруппировывается, концентрирует больше личного состава и техники. Пытается контратаковать на определенных направлениях, в районе Стельмаховки, Площанки, некоторых других. Однако терпит потери и отступает. Поэтому ВСУ действуют в силу обстановки, погодных условий, учитывая, возможно ли сейчас проводить те или иные операции", - подытожил он.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне могут взорвать дамбу в Сватово, чтобы замедлить продвижение ВСУ.

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Топ комментарии
+12
Хто там вчора панікував?(
"Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто"
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07.01.2023 14:42
+7
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07.01.2023 14:34
+5
Ви їм підказуєте, чи що????
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07.01.2023 14:45
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07.01.2023 14:34 Ответить
до Лондона и Рейкявика (как мечталось идиоту) дальше ...намного дальше )))
папрут на Нью-Йорк (трепещи Америка)
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07.01.2023 14:39 Ответить
СруSSкий мир во всей красе хаос взорвать разрушить уничтожить убить сжечь .....тьфу гыдота
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07.01.2023 14:41 Ответить
Хто там вчора панікував?(
"Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто"
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07.01.2023 14:42 Ответить
Надо всё-же больше показывать воинов-героев 46-й десантно-штурмовой бригады, а не себя..
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07.01.2023 15:23 Ответить
Так поідь та зроби хфотку
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07.01.2023 16:22 Ответить
Ви їм підказуєте, чи що????
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07.01.2023 14:45 Ответить
подрыв дамбы этой лужи оркам ничего не даст кроме как пострадают дома частного сектора...
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07.01.2023 14:51 Ответить
Все що можна поганого кацапи зроблять. Так що гадати не треба. Треба щось робити.
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07.01.2023 14:54 Ответить
Залишилось лише знайти дамбу )) Ну немає у Сватовому абсолютно ніякої дамби, яку можна підірвати. Та невелика водойма на 100 га у балці на схід ну ніяк не тягне на джерело всесвітнього потопу. Ну, спустять і шо? Рибу жалко, ну ще грязюки буде трохи... Таке враження, що нема про що говорити, тому " а давайте побалакаємо про якусь дамбу".
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07.01.2023 16:08 Ответить
Ok, Thanks! )
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07.01.2023 16:27 Ответить
Совершенно согласен какой подрыв при ночной температуре в- 15? И грязи не будет замёрзнет моментально они скорей себе подосрут
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07.01.2023 18:07 Ответить
Это не ново. Опыт 1941 года под Москвой.
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07.01.2023 15:37 Ответить
"Подрыв дамбы в Сватове"... Журналисты такие журналисты )) Даже не знают, как называется населенный пункт ))) Интересно, что в самой статье пишут правильно )) Видимо безграмотны только те, что заголовки пишут ))
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07.01.2023 16:11 Ответить
 
 