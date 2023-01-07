5 130 31
Мобилизация, которую РФ может объявить 15 января, не помешает наступлению ВСУ, - ГУР МО
Уже 15 января в России могут объявить о "дополнительной мобилизации". В частности, она будет проходить в Москве и Санкт-Петербурге.
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, информирует Цензор.НЕТ.
По словам представителя военной разведки Украины, в вооруженные силы страны-террориста будут мобилизованы до пятисот тысяч россиян.
"Мобилизация, проект указа о которой уже существует, на этот раз также будет проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В Вооруженные силы России попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, которые приносят прибыль для российской экономики", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий07.01.2023 15:00
+9 Ksenia VB
показать весь комментарий07.01.2023 15:17
+9 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий07.01.2023 15:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Санитарка вымогает деньги у раненого чмобика. Никогда такого не было и вот опять.
https://twitter.com/i/status/1611433594303483934
Дякуємо ЗСУ!
Дедываевалы...
А де ж Ванга-Буданов з його "звільненням Крима до Нового року"?
Що ще навангуєте?