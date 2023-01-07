Мобилизация, которую РФ может объявить 15 января, не помешает наступлению ВСУ, - ГУР МО

Уже 15 января в России могут объявить о "дополнительной мобилизации". В частности, она будет проходить в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя военной разведки Украины, в вооруженные силы страны-террориста будут мобилизованы до пятисот тысяч россиян.

"Мобилизация, проект указа о которой уже существует, на этот раз также будет проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В Вооруженные силы России попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, которые приносят прибыль для российской экономики", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия планирует после зимних праздников дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек, - ГУР