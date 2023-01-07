РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11467 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в РФ
5 130 31

Мобилизация, которую РФ может объявить 15 января, не помешает наступлению ВСУ, - ГУР МО

окупанти

Уже 15 января в России могут объявить о "дополнительной мобилизации". В частности, она будет проходить в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя военной разведки Украины, в вооруженные силы страны-террориста будут мобилизованы до пятисот тысяч россиян.

"Мобилизация, проект указа о которой уже существует, на этот раз также будет проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В Вооруженные силы России попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, которые приносят прибыль для российской экономики", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия планирует после зимних праздников дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек, - ГУР

Автор: 

разведка (4171) россия (95420) мобилизация (2749)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
вже ванга-Буданов та Резніков навіть відео виложив перед новим роком казав точну дату 5 січня обовязкове закритя кордонів в мордорі -нічого не закривали все виявилося базікання язиком а на майбутне 15 чи 20 то це прогнозовано якщо судити з логіки але для чого впевненно так казати Буданову на 5 січня що будуть закриті кордони та офіційно мобілізацію його ж ніхто не тягнув за язика тепер вигляда в очах багатьох балаболом
показать весь комментарий
07.01.2023 15:00
+9
посіялись москалики
показать весь комментарий
07.01.2023 15:17
+9
Під Бахмутом чотири штурмових групи ПВК Вагнер були кинуті в атаку на наші позиції прямо по відкритому полю. В результаті асвабадітєлі стали добривом для нашої землі!
Дякуємо ЗСУ!
показать весь комментарий
07.01.2023 15:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кремлівський маразматик думає, що зможе переламати хід війни. Але ЗСУ готує цікаві сюрпризи для виродків, вже скоро
показать весь комментарий
07.01.2023 14:54 Ответить
2 неділі для виходу з запоя. І на тєбє (
показать весь комментарий
07.01.2023 14:57 Ответить
мобіков прощє ловіть в бодунє
показать весь комментарий
07.01.2023 14:59 Ответить
Угу.Они с бодуна не такие пугливые и легко идут к рукам....А если еще в этих руках бутылка пива...
показать весь комментарий
07.01.2023 15:45 Ответить
Як оголосять, почуємо, розвідці зайнятись нічим?
показать весь комментарий
07.01.2023 14:58 Ответить
Вольфрамових кульок їм усім в дупу
показать весь комментарий
07.01.2023 14:58 Ответить
вже ванга-Буданов та Резніков навіть відео виложив перед новим роком казав точну дату 5 січня обовязкове закритя кордонів в мордорі -нічого не закривали все виявилося базікання язиком а на майбутне 15 чи 20 то це прогнозовано якщо судити з логіки але для чого впевненно так казати Буданову на 5 січня що будуть закриті кордони та офіційно мобілізацію його ж ніхто не тягнув за язика тепер вигляда в очах багатьох балаболом
показать весь комментарий
07.01.2023 15:00 Ответить
Мобілізація овочей (((. Бо розумного люду вже нема ...
показать весь комментарий
07.01.2023 15:01 Ответить


Санитарка вымогает деньги у раненого чмобика. Никогда такого не было и вот опять.

https://twitter.com/i/status/1611433594303483934

показать весь комментарий
07.01.2023 15:03 Ответить
Набрати біомасу для них не таке вже й складне завдання (як і кинути її на смерть), а от для нас проблема. Військові вже зараз розповідають, як ті зомбаки хвилями пруть під кулі і те, що їх не лише не стає менше, а навпаки - це дуже погано. Вони закидували м'ясом німців у другій світовій і, схоже, вирішили в Україні робити те саме.
показать весь комментарий
07.01.2023 15:13 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2023 15:15 Ответить
посіялись москалики
показать весь комментарий
07.01.2023 15:17 Ответить
Під Бахмутом чотири штурмових групи ПВК Вагнер були кинуті в атаку на наші позиції прямо по відкритому полю. В результаті асвабадітєлі стали добривом для нашої землі!
Дякуємо ЗСУ!
показать весь комментарий
07.01.2023 15:33 Ответить
Могилизация в дохлом Совке началась сразу же после подписания братского договора Молотов-Риббентроп 30 августа 1939 года на закрытом пленуме РСДРП,на котором выступил маршал Ворошилов, каже Виктор Суворов в своей книжке Ледокол..., кадровую красную армию Гитлер уничтожил за три месяца,а плен сдавались дивизиями полка и армиями...4 миллиона пленных...такого позора не знала ни одна армия Мира ..
Дедываевалы...
показать весь комментарий
07.01.2023 15:29 Ответить
сенатор - когда закончится война...?
показать весь комментарий
07.01.2023 15:33 Ответить
В марте-апреле...
показать весь комментарий
07.01.2023 15:36 Ответить
конечно бы хотелось на это надеяться - но на чём основаны твои предсказания...?
показать весь комментарий
07.01.2023 15:42 Ответить
Тю, так Арестович ще майже рік тому те саме стверджував.
показать весь комментарий
07.01.2023 15:58 Ответить
Абдрестович это кто - эктрасекс...?
показать весь комментарий
07.01.2023 16:18 Ответить
Даладно! Ето же любімєц зельоной публікі. Та й просто людей, які хотять простих рішень у складних ситуаціях.
показать весь комментарий
07.01.2023 16:21 Ответить
Якого року?
показать весь комментарий
07.01.2023 17:02 Ответить
Дрочите жопы, ватаны. Завтра идём на медведя.
показать весь комментарий
07.01.2023 15:32 Ответить
А потім 19-го, потім 2 лютого, потім 14-го, потім 23-го, а саме точне - 8-го березня! А також 12-го квітня, 1-2 та 9 травня...

А де ж Ванга-Буданов з його "звільненням Крима до Нового року"?
Що ще навангуєте?
показать весь комментарий
07.01.2023 15:49 Ответить
Шашлик у Ялті на травневі свята
показать весь комментарий
07.01.2023 17:45 Ответить
В войну с Японией было 11 мобилизаций...
показать весь комментарий
07.01.2023 16:09 Ответить
В США чи срср?
показать весь комментарий
07.01.2023 19:49 Ответить
У кацапів розпочата мобілізація просто не закінчується і тут не потрібно бути працівником ГУР чи Люською, щоб розуміти, що ***** буде гнати чмобиків на убій просто і без пафосу, а враховуючи чисельність населення рашка може обійтися без закриття кордонів. Наші «Нострадамуси» з секти «5 січня» трохи всралися, а кацапня на форумах вже цю тему обсмоктують по повній програмі, а краще б не озвучували взагалі дату.
показать весь комментарий
07.01.2023 16:49 Ответить
********** - хана тебе, Студебеккер тебе в очко.
показать весь комментарий
07.01.2023 17:27 Ответить
Сруські ліберасти пишуть, що чмобікі першої хвилі жили в середньому 26-30 днів. Другій хвилі рекомендують йти до військомату у кінці місяці, що встигнути отримати підйомні до могиліZZації
показать весь комментарий
07.01.2023 17:43 Ответить
Л.Толстой(1904)*И одурённые молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. *
показать весь комментарий
07.01.2023 18:10 Ответить
Мобілізація на Росії йде, прихована. В окупованому Криму йдуть повістки.
показать весь комментарий
07.01.2023 18:12 Ответить
 
 