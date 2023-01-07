Европа должна пойти навстречу Украине в вопросе оказания помощи, это не должны делать только США, - Мецола

Руководитель Европейского парламента Роберта Мецола приветствовала решение Германии предоставить Украине боевые машины пехоты Marder, подчеркнув, что укрепление безопасности Европы зависит и от безопасности ее соседей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинский народ – политически, гуманитарно, финансово и военно", - подчеркнула она.

По мнению президента Европарламента, Европа должна пойти навстречу Украине в вопросе оказания помощи - это не должны делать только Соединенные Штаты.

"Укрепление нашей безопасности также зависит от укрепления безопасности наших соседей. Они не будут сильными и безопасными, если мы не будем сильными и безопасными", - пояснила Мецола, добавив, что Европа должна также усилить свою безопасность и оборонительную готовность, и этого можно достичь только путем создания реального союза по безопасности и обороне, который дополняет НАТО.

Отвечая на критику лидера Христианско-социального союза (партнера ХДС в Бундестаге) Маркуса Зёдера относительно того, что Германия всегда действует с опозданием и стала "одиноким человеком Европы", Мецола отметила, что в отдельных странах-членах ЕС существуют различные дебаты и подходы к этому вопросу.

Но "надо делать то, что можно сделать. Потому что у нас нет другого выбора", сказала она и добавила, что каждая отдельная страна должна проявить свою ответственность.

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