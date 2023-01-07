Европа должна пойти навстречу Украине в вопросе оказания помощи, это не должны делать только США, - Мецола
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Руководитель Европейского парламента Роберта Мецола приветствовала решение Германии предоставить Украине боевые машины пехоты Marder, подчеркнув, что укрепление безопасности Европы зависит и от безопасности ее соседей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинский народ – политически, гуманитарно, финансово и военно", - подчеркнула она.
По мнению президента Европарламента, Европа должна пойти навстречу Украине в вопросе оказания помощи - это не должны делать только Соединенные Штаты.
"Укрепление нашей безопасности также зависит от укрепления безопасности наших соседей. Они не будут сильными и безопасными, если мы не будем сильными и безопасными", - пояснила Мецола, добавив, что Европа должна также усилить свою безопасность и оборонительную готовность, и этого можно достичь только путем создания реального союза по безопасности и обороне, который дополняет НАТО.
Отвечая на критику лидера Христианско-социального союза (партнера ХДС в Бундестаге) Маркуса Зёдера относительно того, что Германия всегда действует с опозданием и стала "одиноким человеком Европы", Мецола отметила, что в отдельных странах-членах ЕС существуют различные дебаты и подходы к этому вопросу.
Но "надо делать то, что можно сделать. Потому что у нас нет другого выбора", сказала она и добавила, что каждая отдельная страна должна проявить свою ответственность.
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Теперь в Европе уже 8 млн украинских беженцев, точнее женщин и детей. И их количество напрямую зависит от поставок оружия Украине.
Т.е., чем меньше оружия - тем больше рабочих рук. Украинские женщины берут любую работу, не менее половины работают. Арабским женщинам ходить на работу запрещено. Немецкие женщины заводят вместо детей собачек. Но немцы не понимают, что украинки не останутся здесь, что они лишь временно и не будут обслуживать их вечно.